Путин поручил договориться с Душанбе о создании объединенной системы ПВО
14:36 17.05.2021 (обновлено: 15:23 17.05.2021)
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил подписать с Таджикистаном соглашение о создании объединенной региональной системы ПВО, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Принять предложение правительства РФ о подписании соглашения между РФ и Республикой Таджикистан о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны РФ и Республики Таджикистан. Поручить Минобороны России провести с участием МИДа России переговоры с Таджикистанской стороной и по достижении договоренности подписать от имени РФ указанное соглашение, разрешив вносить в его проект, одобренный правительством РФ, изменения, не имеющие принципиального характера", - говорится в документе.
Ранее сообщалось, что, согласно тексту соглашения, общее руководство войсками объединенной региональной системы ПВО России и Таджикистана будет осуществлять командующий Центрального военного округа Вооруженных сил России.
Согласно документу, координацию совместных действий войск Объединенной региональной системы ПВО России и Таджикистана будет осуществлять главком ВКС РФ. Общее руководство силами, выделенными в состав региональной системы ПВО, будет осуществлять командующий войсками ЦВО, а управление совместными действиями войск в границах отдельного района коллективной безопасности будет осуществлять командующий Военно-воздушными силами и противовоздушной обороной Вооруженных сил Таджикистана.
Соглашение заключено на неопределенный срок, но каждая из сторон вправе в любое время прекратить его действие, направив предварительно партнеру письменное уведомление. После истечения шести месяцев соглашение прекращает свое действие.
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