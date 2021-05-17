https://ria.ru/20210517/pvo-1732639644.html

Путин поручил договориться с Душанбе о создании объединенной системы ПВО

Путин поручил договориться с Душанбе о создании объединенной системы ПВО

Президент России Владимир Путин поручил подписать с Таджикистаном соглашение о создании объединенной региональной системы ПВО, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T14:36

2021-05-17T14:36

2021-05-17T15:23

воздушно-космические силы россии

центральный военный округ

россия

владимир путин

таджикистан

безопасность

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил подписать с Таджикистаном соглашение о создании объединенной региональной системы ПВО, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Ранее сообщалось, что, согласно тексту соглашения, общее руководство войсками объединенной региональной системы ПВО России и Таджикистана будет осуществлять командующий Центрального военного округа Вооруженных сил России.Согласно документу, координацию совместных действий войск Объединенной региональной системы ПВО России и Таджикистана будет осуществлять главком ВКС РФ. Общее руководство силами, выделенными в состав региональной системы ПВО, будет осуществлять командующий войсками ЦВО, а управление совместными действиями войск в границах отдельного района коллективной безопасности будет осуществлять командующий Военно-воздушными силами и противовоздушной обороной Вооруженных сил Таджикистана.Соглашение заключено на неопределенный срок, но каждая из сторон вправе в любое время прекратить его действие, направив предварительно партнеру письменное уведомление. После истечения шести месяцев соглашение прекращает свое действие.

https://ria.ru/20200722/1574739693.html

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таджикистан

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воздушно-космические силы россии, центральный военный округ, россия, владимир путин, таджикистан, безопасность