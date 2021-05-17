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Путин поручил договориться с Душанбе о создании объединенной системы ПВО
Путин поручил договориться с Душанбе о создании объединенной системы ПВО
Президент России Владимир Путин поручил подписать с Таджикистаном соглашение о создании объединенной региональной системы ПВО, соответствующее распоряжение... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T14:36
2021-05-17T15:23
воздушно-космические силы россии
центральный военный округ
россия
владимир путин
таджикистан
безопасность
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил подписать с Таджикистаном соглашение о создании объединенной региональной системы ПВО, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Ранее сообщалось, что, согласно тексту соглашения, общее руководство войсками объединенной региональной системы ПВО России и Таджикистана будет осуществлять командующий Центрального военного округа Вооруженных сил России.Согласно документу, координацию совместных действий войск Объединенной региональной системы ПВО России и Таджикистана будет осуществлять главком ВКС РФ. Общее руководство силами, выделенными в состав региональной системы ПВО, будет осуществлять командующий войсками ЦВО, а управление совместными действиями войск в границах отдельного района коллективной безопасности будет осуществлять командующий Военно-воздушными силами и противовоздушной обороной Вооруженных сил Таджикистана.Соглашение заключено на неопределенный срок, но каждая из сторон вправе в любое время прекратить его действие, направив предварительно партнеру письменное уведомление. После истечения шести месяцев соглашение прекращает свое действие.
https://ria.ru/20200722/1574739693.html
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воздушно-космические силы россии, центральный военный округ, россия, владимир путин, таджикистан, безопасность

Путин поручил договориться с Душанбе о создании объединенной системы ПВО

14:36 17.05.2021 (обновлено: 15:23 17.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил подписать с Таджикистаном соглашение о создании объединенной региональной системы ПВО, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Принять предложение правительства РФ о подписании соглашения между РФ и Республикой Таджикистан о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны РФ и Республики Таджикистан. Поручить Минобороны России провести с участием МИДа России переговоры с Таджикистанской стороной и по достижении договоренности подписать от имени РФ указанное соглашение, разрешив вносить в его проект, одобренный правительством РФ, изменения, не имеющие принципиального характера", - говорится в документе.
Ранее сообщалось, что, согласно тексту соглашения, общее руководство войсками объединенной региональной системы ПВО России и Таджикистана будет осуществлять командующий Центрального военного округа Вооруженных сил России.
Согласно документу, координацию совместных действий войск Объединенной региональной системы ПВО России и Таджикистана будет осуществлять главком ВКС РФ. Общее руководство силами, выделенными в состав региональной системы ПВО, будет осуществлять командующий войсками ЦВО, а управление совместными действиями войск в границах отдельного района коллективной безопасности будет осуществлять командующий Военно-воздушными силами и противовоздушной обороной Вооруженных сил Таджикистана.
Соглашение заключено на неопределенный срок, но каждая из сторон вправе в любое время прекратить его действие, направив предварительно партнеру письменное уведомление. После истечения шести месяцев соглашение прекращает свое действие.
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