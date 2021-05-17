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Международный день детского телефона доверия

Международный день детского телефона доверия

С 2009 года Российская Федерация присоединилась к празднованию Международного дня детского телефона доверия, который отмечается 17 мая. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T01:03

2021-05-17T01:03

2021-05-17T01:03

россия

анна меликян

дети

справки

общество

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С 2009 года Российская Федерация присоединилась к празднованию Международного дня детского телефона доверия, который отмечается 17 мая. Инициатива ежегодно отмечать этот день принадлежит Международному объединению детских телефонов доверия (Child Helpline International, CHI), которое официально признано Комитетом по правам ребенка ООН. CHI – глобальная сеть, объединяющая 166 организаций из 139 стран и территорий по всему миру. Ежегодно на детские телефоны доверия стран-членов CHI поступает более 20 миллионов звонков.В России с 2010 года Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ реализуется всероссийский проект "Детский телефон доверия 8-800-2000-122", направленный на оказание экстренной психологической помощи по телефону детям, подросткам и их родителям.В настоящее время к единому номеру 8-800-2000-122 подключены 220 служб в 85 российских регионах. В 67 регионах России телефон доверия работает в круглосуточном режиме.Основные принципы работы Детского телефона доверия:За 11 лет работы специалистами Детского телефона доверия принято около 11 миллионов обращений.По данным Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, более половины звонящих на детский телефон доверия – дети и подростки, родители звонят реже. Юные абоненты прежде всего обращаются с вопросами об отношениях со сверстниками или родителями, поиске себя, одиночестве. В рамках празднования Международного дня детского телефона доверия Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации запустил масштабную акцию "День доверия", в которой принимают участие известные психологи и педагоги, представители шоу-бизнеса и популярные блогеры. Проект направлен на продвижение Общероссийского детского телефона доверия 8-800-2000-122.Акция проводилась на нескольких площадках одновременно. 26 апреля 2021 года стартовал онлайн-фестиваль "Время реальных историй". На конкурс принимались короткие видео, связанные с основной тематикой обращений на Детский телефон доверия. В своем ролике дети и подростки могли поделиться своей историей о дружбе, отношениях со сверстниками, сложностях в школе, переживаниях первой любви, о принятии себя и окружающего мира. Родители же могли рассказать о трудностях, с которыми они сталкиваются в процессе воспитания, будь то конфликты по поводу домашних обязанностей или сложностей с выполнением домашних заданий.С 26 апреля в рамках акции дети, подростки и родители также могли побороться за специальный приз в онлайн-викторине "В жизни как в кино", которая проводилась в группе Детского телефона доверия в соцсети "ВКонтакте". Участникам предстояло угадывать фильмы, герои которых оказываются в сложных жизненных ситуациях и всегда находят из них выход.В ряде регионов РФ в школах прошла викторина "В жизни как в кино". Вопросы викторины, основанные на сюжетах юмористического журнала "Ералаш", сопровождались комментарием профессионального эксперта-психолога и затрагивали такие проблемы как принятие себя, буллинг, отношения со сверстниками и родителями. 17 мая, в Международный день детского телефона доверия, состоится онлайн-трансляция итогов акции "День доверия". Жюри под председательством режиссера Анны Меликян, назовет имена финалистов и 11 победителей фестиваля "Время реальных историй", которые получат ценные призы и памятные награды-статуэтки. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анна меликян, дети, справки, общество