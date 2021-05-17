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Путин утвердил лауреатов премии имени маршала Жукова
Путин утвердил лауреатов премии имени маршала Жукова
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым присудил государственные премии имени маршала Советского Союза Георгия Жукова в 2021 году, документ... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T16:59
2021-05-17T17:22
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общество
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, которым присудил государственные премии имени маршала Советского Союза Георгия Жукова в 2021 году, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В области создания вооружений и военной техники лауреатами стали Денис Гасилин (замдиректора научно-технического центра - главный конструктор второго направления Красногорского завода им. Зверева), Алексей Григорьев (директор по науке и инновационному развитию Вологодского оптико-механического завода), Анатолий Гуляев (начальник Главного управления вооружения ВС РФ), Михаил Осыко (член коллегии ВПК РФ), Алексей Патрикеев (гендиректор АО "Швабе"), Сергей Попов (замгендиректора АО "Швабе" по перспективным исследованиям и разработкам - руководитель приоритетного технологического направления по технологиям оптоэлектроники и фотоники). Они награждаются за разработку отечественных тепловизионных каналов прицельных систем бронетанкового вооружения и технологий их промышленного производства для обеспечения импортонезависимости РФ.Кроме того, данная премия присуждена в области литературы и искусства писателю Николаю Карташову за книгу "Ватутин" из серии "Жизнь замечательных людей", посвященную талантливому полководцу Великой Отечественной войны Николаю Ватутину.
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россия, вооруженные силы рф, анатолий гуляев, сергей попов, владимир путин, алексей григорьев, общество

Путин утвердил лауреатов премии имени маршала Жукова

16:59 17.05.2021 (обновлено: 17:22 17.05.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, которым присудил государственные премии имени маршала Советского Союза Георгия Жукова в 2021 году, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Рассмотрев предложения Комиссии по Государственной премии РФ имени маршала Советского Союза Г.К. Жукова, постановляю: присудить государственную премию РФ имени маршала Советского Союза Г.К. Жукова в 2021 году и присвоить звание лауреата Государственной премии РФ имени маршала Советского Союза Г.К. Жукова", - говорится в документе.
В области создания вооружений и военной техники лауреатами стали Денис Гасилин (замдиректора научно-технического центра - главный конструктор второго направления Красногорского завода им. Зверева), Алексей Григорьев (директор по науке и инновационному развитию Вологодского оптико-механического завода), Анатолий Гуляев (начальник Главного управления вооружения ВС РФ), Михаил Осыко (член коллегии ВПК РФ), Алексей Патрикеев (гендиректор АО "Швабе"), Сергей Попов (замгендиректора АО "Швабе" по перспективным исследованиям и разработкам - руководитель приоритетного технологического направления по технологиям оптоэлектроники и фотоники). Они награждаются за разработку отечественных тепловизионных каналов прицельных систем бронетанкового вооружения и технологий их промышленного производства для обеспечения импортонезависимости РФ.
Кроме того, данная премия присуждена в области литературы и искусства писателю Николаю Карташову за книгу "Ватутин" из серии "Жизнь замечательных людей", посвященную талантливому полководцу Великой Отечественной войны Николаю Ватутину.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
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