Путин утвердил лауреатов премии имени маршала Жукова
16:59 17.05.2021 (обновлено: 17:22 17.05.2021)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, которым присудил государственные премии имени маршала Советского Союза Георгия Жукова в 2021 году, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Рассмотрев предложения Комиссии по Государственной премии РФ имени маршала Советского Союза Г.К. Жукова, постановляю: присудить государственную премию РФ имени маршала Советского Союза Г.К. Жукова в 2021 году и присвоить звание лауреата Государственной премии РФ имени маршала Советского Союза Г.К. Жукова", - говорится в документе.
В области создания вооружений и военной техники лауреатами стали Денис Гасилин (замдиректора научно-технического центра - главный конструктор второго направления Красногорского завода им. Зверева), Алексей Григорьев (директор по науке и инновационному развитию Вологодского оптико-механического завода), Анатолий Гуляев (начальник Главного управления вооружения ВС РФ), Михаил Осыко (член коллегии ВПК РФ), Алексей Патрикеев (гендиректор АО "Швабе"), Сергей Попов (замгендиректора АО "Швабе" по перспективным исследованиям и разработкам - руководитель приоритетного технологического направления по технологиям оптоэлектроники и фотоники). Они награждаются за разработку отечественных тепловизионных каналов прицельных систем бронетанкового вооружения и технологий их промышленного производства для обеспечения импортонезависимости РФ.
Кроме того, данная премия присуждена в области литературы и искусства писателю Николаю Карташову за книгу "Ватутин" из серии "Жизнь замечательных людей", посвященную талантливому полководцу Великой Отечественной войны Николаю Ватутину.