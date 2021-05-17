https://ria.ru/20210517/premiya-1732670825.html

Путин утвердил лауреатов премии имени маршала Жукова

Путин утвердил лауреатов премии имени маршала Жукова

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым присудил государственные премии имени маршала Советского Союза Георгия Жукова в 2021 году, документ... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T16:59

2021-05-17T16:59

2021-05-17T17:22

россия

вооруженные силы рф

анатолий гуляев

сергей попов

владимир путин

алексей григорьев

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729298328_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_2e418553b168a9b77127a1eb2c4423d1.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, которым присудил государственные премии имени маршала Советского Союза Георгия Жукова в 2021 году, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В области создания вооружений и военной техники лауреатами стали Денис Гасилин (замдиректора научно-технического центра - главный конструктор второго направления Красногорского завода им. Зверева), Алексей Григорьев (директор по науке и инновационному развитию Вологодского оптико-механического завода), Анатолий Гуляев (начальник Главного управления вооружения ВС РФ), Михаил Осыко (член коллегии ВПК РФ), Алексей Патрикеев (гендиректор АО "Швабе"), Сергей Попов (замгендиректора АО "Швабе" по перспективным исследованиям и разработкам - руководитель приоритетного технологического направления по технологиям оптоэлектроники и фотоники). Они награждаются за разработку отечественных тепловизионных каналов прицельных систем бронетанкового вооружения и технологий их промышленного производства для обеспечения импортонезависимости РФ.Кроме того, данная премия присуждена в области литературы и искусства писателю Николаю Карташову за книгу "Ватутин" из серии "Жизнь замечательных людей", посвященную талантливому полководцу Великой Отечественной войны Николаю Ватутину.

https://ria.ru/20210517/fond-1732669179.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вооруженные силы рф, анатолий гуляев, сергей попов, владимир путин, алексей григорьев, общество