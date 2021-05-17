https://ria.ru/20210517/prankery-1732641546.html

Пранкеры разыграли американский фонд от имени белорусской оппозиции

Пранкеры разыграли американский фонд от имени белорусской оппозиции

Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, связались с руководством американского Национального фонда в поддержку демократии (NED)* и... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T14:45

2021-05-17T14:45

2021-05-17T17:39

россия

владимир кузнецов (вован)

алексей столяров (лексус)

международный республиканский институт

кгб белоруссии

александр лукашенко

витебск

белоруссия

сша

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, связались с руководством американского Национального фонда в поддержку демократии (NED)* и поговорили с ним от лица белорусских оппозиционеров. Запись разговора опубликована в YouTube-канале пранкеров.Кузнецов и Столяров представились лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской и членами ее штаба. Речь шла о работе NED* в России и Белоруссии.Так, президент фонда Карл Гершман отметил, что, хотя организация признана в России нежелательной, она "поддерживает очень много групп и много активных программ по всей стране", в частности контактирует с соратником Алексея Навального Леонидом Волковым.Еще одна участница беседы — вице-президент по политическим вопросам и стратегии NED* Барбара Хейг добавила, что у фонда есть "обширные программы в России", а его представители "пустили корни даже в провинциях, областях, за пределами Москвы".Отдельно она упомянула о поддержке журналистов, занимающихся расследованием коррупции среди российских чиновников.Гершман рассказал, что NED* финансирует два института: Национальный демократический институт по международным вопросам и Международный республиканский институт. Оба "активно работают" в Белоруссии и связаны с Тихановской и ее командой. Кроме того, у NED*, по словам президента, есть некий бизнес-институт, аффилированный с Торговой палатой США и Центром международного частного предпринимательства."Мы финансируем их, чтобы они работали с частным сектором Белоруссии, чтобы наладить взаимодействие в противовес Лукашенко по восстановлению экономики в стране", — отметил Гершман.Кроме того, добавил он, NED* работает с профсоюзами, напрямую выделяет гранты организациям, помогает беглым белорусам и представителям СМИ."Мы поддерживаем людей, которые бегут из страны. Мы поддерживаем их временное пребывание в других странах и все их нужды. Мы работаем по всей стране, на востоке страны, в Витебске, в Гомеле и других частях страны, мы поддерживаем гражданское участие, финансируем коллективы. Мы также работаем в западной части страны — над свободными СМИ в Гродно, где мы поддерживаем гражданскую журналистику. И долгое время мы поддерживали белорусский язык, исторические и культурные организации, которые продвигали национальную идентичность для Белоруссии", — перечислил Гершман.Старший специалист по программам NED* в Восточной Европе Нина Огнянова, которая также участвовала в беседе, добавила, что фонд более 20 лет поддерживает в Белоруссии центры НКО."Люди, которые проходили тренинги в этих центрах, кто был в контакте с ними, кто обучался и был вовлечен, сейчас подняли знамя и стали организовывать общество, стали вовлекать и вдохновлять людей на публичное участие. <...> Время, потраченное на укрепление доверительных отношений с нашими партнерами в Белоруссии, определенно привело к событиям прошлого лета", — заявила она.В августе прошлого года в Белоруссии прошли выборы президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1 процента голосов. Оппозиция этот результат не признает и считает победительницей Светлану Тихановскую. По всей стране начались массовые акции протеста, при разгоне которых силовики не раз применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.Постепенно демонстрации сошли на нет. В феврале белорусский КГБ заявлял, что ситуация в стране стабилизировалась.Против нескольких лидеров оппозиции возбудили уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти, покушении на теракт. В некоторых фигурирует и Тихановская, которая еще в августе выехала в Литву. Белорусские власти включили ее в список лиц, причастных к террористической деятельности, и добиваются ее выдачи. * Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории России.

https://ria.ru/20210419/prankery-1728947395.html

https://ria.ru/20210329/ssha-1603209923.html

https://ria.ru/20210507/belorussiya-1731395435.html

россия

витебск

белоруссия

сша

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россия, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), международный республиканский институт, кгб белоруссии, александр лукашенко, витебск, белоруссия, сша, общество