https://ria.ru/20210517/poslanie-1732690633.html

Ростовские депутаты определили приоритеты по реализации послания Путина

Ростовские депутаты определили приоритеты по реализации послания Путина

Депутаты законодательного собрания Ростовской области определили основные приоритеты по реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T18:21

2021-05-17T18:21

2021-05-17T18:21

ростовская область

александр ищенко

владимир путин

ростовская область

общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области определили основные приоритеты по реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию в регионе, сообщил журналистам председатель областного парламента Александр Ищенко.В понедельник на внеочередном заседании законодательного собрания Ростовской области депутаты приняли постановление о послании президента Федеральному Собранию."Определены основные приоритетные направления работы донского парламента по реализации президентского послания", - сказал Ищенко. Он уточнил, что речь идет о разработке областных законопроектов, подготовке инициатив в адрес федеральных органов власти, а также об общественных обсуждениях по поводу того, как выполнять те или иные положения президентского послания применительно к Ростовской области.Что касается приоритетных сфер, в которых предстоит работать парламентариям, - это, в том числе, обеспечение охраны материнства и детства, преодоление последствий коронавируса, развитие качественной медпомощи, образовательных организаций, обеспечение условий для развития малого и среднего предпринимательства, повышение доступности жилья.По словам Ищенко, задачи и сроки определены для всех комитетов. "Мы надеемся, что в нынешнем году все основные президентские тезисы будут реализованы", - отметил он.Помимо данного постановления депутаты утвердили поправки в областной бюджет. Его доходы на 2021 год увеличены на 6,8 миллиарда рублей (составили 219 миллиардов рублей), расходы увеличены на 7,5 миллиарда рублей (составили 236,3 миллиарда рублей). Изменения связаны с безвозмездным поступлением средств из федерального бюджета, а также ростом собственных доходов областного бюджета.

https://ria.ru/20210512/skayp-1731951196.html

https://ria.ru/20210517/stavki-1732669039.html

ростовская область

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александр ищенко, владимир путин, ростовская область, общество