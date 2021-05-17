https://ria.ru/20210517/pomosch-1732578429.html

В МККК рассказали о сложностях при помощи раненным в секторе Газа

В МККК рассказали о сложностях при помощи раненным в секторе Газа

Медработникам в секторе Газа сложно помогать раненым из-за большой нагрузки на систему здравоохранения, сообщила РИА Новости представитель офиса МККК в Газе... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T09:06

2021-05-17T09:06

2021-05-17T09:06

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

сектор газа

палестина

израиль

в мире

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Медработникам в секторе Газа сложно помогать раненым из-за большой нагрузки на систему здравоохранения, сообщила РИА Новости представитель офиса МККК в Газе Сухейр Закут."Система здравоохранения в Газе еще до этой эскалации была перегружена и работала на пределе возможностей из-за коронавируса. Только сегодня утром министерство здравоохранения сообщило о новых смертях и о тысяче новых случаев коронавируса. Медработникам трудно отдавать приоритет раненым. Лекарств не хватает", - сказала она.МККК оказывает поддержку больнице в Газе, а также палестинцам в эвакуации раненых, добавила она. "28 новых машин скорой помощи и 420 волонтеров по сектору Газы для эвакуации раненых", - сказала Закут.Офис МККК в Палестине находится в тесном контакте с министерством здравоохранения и, если есть срочная необходимость в чем-то, сразу стараются отвечать, пояснила она.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на 16 мая, с начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены 2,9 тысячи ракет, 1150 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 192, среди жертв 58 детей.

https://ria.ru/20210517/udar-1732575016.html

сектор газа

палестина

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, палестина, израиль, в мире