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Туризм
https://ria.ru/20210517/poezd-1732450161.html
Эксперты выяснили, куда туристы едут на поездах летом и сколько это стоит
Эксперты выяснили, куда туристы едут на поездах летом и сколько это стоит
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, какие железнодорожные направления сейчас пользуются наибольшей популярностью у российских... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T05:22
2021-05-17T05:22
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, какие железнодорожные направления сейчас пользуются наибольшей популярностью у российских путешественников, планирующих летний отпуск, сообщает Туту.ру.Пока россиян интересует преимущественно море: Анапа, Симферополь, Сочи, Туапсе, Лазаревское, Феодосия, Евпатория и Ейск. Среди неморских направлений популярностью пользуются Москва, Санкт-Петербург и Казань.Путешественники из столицы отдают предпочтение Анапе. На это направление приходится почти 18 процентов спроса. Средний чек за билет составляет около 4,4 тысячи рублей в одну сторону.На втором месте у туристов из столицы — Санкт-Петербург. Доля направления чуть больше 16 процентов, а средний чек находится на уровне 2,8 тысячи рублей в одну сторону.Замыкает тройку популярных летом железнодорожных направлений из Москвы Симферополь, со стоимостью билета порядка 6,8 тысячи рублей. Также в десятку восстребованных маршрутов входят Сочи (совместная доля вокзалов Сочи и Адлера составляет 8,7 процента), Лазаревское, Новороссийск, Туапсе, Казань и Феодосия.У путешественников из Санкт-Петербурга на первом месте по спросу Москва, доля этого направления превышает 35 процентов. Средний чек за билет на поезд в одну сторону находится на уровне 2,7 тысячи рублей. Среди морских направлений лидирует Симферополь. Туда оформляется восьми процентов билетов, а средний чек составляет около пяти тысяч рублей.Замыкает тройку железнодорожных направлений на лето из Санкт-Петербурга Анапа. На нее приходится 5,5 процента купленных билетов, а средний чек равен 4,9 тысячи рублей в одну сторону.Также популярностью у путешественников из Санкт-Петербурга, оформивших билеты на поезда, пользуются Севастополь, Сочи, Лазаревское, Евпатория, Ейск и Новороссийск.Выбор зарубежных железнодорожных направлений сейчас небольшой. Но туристы из Москвы и Санкт-Петербурга активно бронируют на лето билеты в две доступные страны: Белоруссию (Минск, Орша, Брест) и Абхазию (Гагра, Сухум, Гудаута).
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города, цены, маршруты, туристы, путешествия, новости - туризм

Эксперты выяснили, куда туристы едут на поездах летом и сколько это стоит

05:22 17.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажиры на станции МЖД Серп и Молот в Москве
Пассажиры на станции МЖД Серп и Молот в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, какие железнодорожные направления сейчас пользуются наибольшей популярностью у российских путешественников, планирующих летний отпуск, сообщает Туту.ру.
Пока россиян интересует преимущественно море: Анапа, Симферополь, Сочи, Туапсе, Лазаревское, Феодосия, Евпатория и Ейск. Среди неморских направлений популярностью пользуются Москва, Санкт-Петербург и Казань.
Путешественники из столицы отдают предпочтение Анапе. На это направление приходится почти 18 процентов спроса. Средний чек за билет составляет около 4,4 тысячи рублей в одну сторону.
На втором месте у туристов из столицы — Санкт-Петербург. Доля направления чуть больше 16 процентов, а средний чек находится на уровне 2,8 тысячи рублей в одну сторону.
Замыкает тройку популярных летом железнодорожных направлений из Москвы Симферополь, со стоимостью билета порядка 6,8 тысячи рублей. Также в десятку восстребованных маршрутов входят Сочи (совместная доля вокзалов Сочи и Адлера составляет 8,7 процента), Лазаревское, Новороссийск, Туапсе, Казань и Феодосия.
У путешественников из Санкт-Петербурга на первом месте по спросу Москва, доля этого направления превышает 35 процентов. Средний чек за билет на поезд в одну сторону находится на уровне 2,7 тысячи рублей. Среди морских направлений лидирует Симферополь. Туда оформляется восьми процентов билетов, а средний чек составляет около пяти тысяч рублей.
Замыкает тройку железнодорожных направлений на лето из Санкт-Петербурга Анапа. На нее приходится 5,5 процента купленных билетов, а средний чек равен 4,9 тысячи рублей в одну сторону.
Также популярностью у путешественников из Санкт-Петербурга, оформивших билеты на поезда, пользуются Севастополь, Сочи, Лазаревское, Евпатория, Ейск и Новороссийск.
Выбор зарубежных железнодорожных направлений сейчас небольшой. Но туристы из Москвы и Санкт-Петербурга активно бронируют на лето билеты в две доступные страны: Белоруссию (Минск, Орша, Брест) и Абхазию (Гагра, Сухум, Гудаута).
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