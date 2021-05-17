https://ria.ru/20210517/poezd-1732450161.html

Эксперты выяснили, куда туристы едут на поездах летом и сколько это стоит

Эксперты выяснили, куда туристы едут на поездах летом и сколько это стоит

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, какие железнодорожные направления сейчас пользуются наибольшей популярностью у российских... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T05:22

2021-05-17T05:22

2021-05-17T05:22

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, какие железнодорожные направления сейчас пользуются наибольшей популярностью у российских путешественников, планирующих летний отпуск, сообщает Туту.ру.Пока россиян интересует преимущественно море: Анапа, Симферополь, Сочи, Туапсе, Лазаревское, Феодосия, Евпатория и Ейск. Среди неморских направлений популярностью пользуются Москва, Санкт-Петербург и Казань.Путешественники из столицы отдают предпочтение Анапе. На это направление приходится почти 18 процентов спроса. Средний чек за билет составляет около 4,4 тысячи рублей в одну сторону.На втором месте у туристов из столицы — Санкт-Петербург. Доля направления чуть больше 16 процентов, а средний чек находится на уровне 2,8 тысячи рублей в одну сторону.Замыкает тройку популярных летом железнодорожных направлений из Москвы Симферополь, со стоимостью билета порядка 6,8 тысячи рублей. Также в десятку восстребованных маршрутов входят Сочи (совместная доля вокзалов Сочи и Адлера составляет 8,7 процента), Лазаревское, Новороссийск, Туапсе, Казань и Феодосия.У путешественников из Санкт-Петербурга на первом месте по спросу Москва, доля этого направления превышает 35 процентов. Средний чек за билет на поезд в одну сторону находится на уровне 2,7 тысячи рублей. Среди морских направлений лидирует Симферополь. Туда оформляется восьми процентов билетов, а средний чек составляет около пяти тысяч рублей.Замыкает тройку железнодорожных направлений на лето из Санкт-Петербурга Анапа. На нее приходится 5,5 процента купленных билетов, а средний чек равен 4,9 тысячи рублей в одну сторону.Также популярностью у путешественников из Санкт-Петербурга, оформивших билеты на поезда, пользуются Севастополь, Сочи, Лазаревское, Евпатория, Ейск и Новороссийск.Выбор зарубежных железнодорожных направлений сейчас небольшой. Но туристы из Москвы и Санкт-Петербурга активно бронируют на лето билеты в две доступные страны: Белоруссию (Минск, Орша, Брест) и Абхазию (Гагра, Сухум, Гудаута).

https://ria.ru/20210515/kruiz-1731754809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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