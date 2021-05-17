https://ria.ru/20210517/peterburg-1732602044.html
СК назвал состав участников несогласованной акции в Петербурге
СК назвал состав участников несогласованной акции в Петербурге
Костяк участников апрельской несогласованной акции в Петербурге состоял из безработных, приезжих из других регионов и старшеклассников, заявил в понедельник... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T11:41
2021-05-17T11:41
2021-05-17T11:41
россия
александр бастрыкин
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Костяк участников апрельской несогласованной акции в Петербурге состоял из безработных, приезжих из других регионов и старшеклассников, заявил в понедельник глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин."Кто же выходит к памятнику Петру Великому, на Дворцовую площадь и пытается прорваться на Невский проспект? Вывод такой: почти половина участников нигде не работает и не учится, это первое. Во-вторых, много приезжих из Псковской, Архангельской, Новгородской областях", - сказал он, выступая на открытии Международного молодежного юридического форума.По его словам, из этих регионов "прибывают довольно зрелые люди, чаще всего неудавшиеся бизнесмены, они агрессивно настроены".Кроме того, по его оценке, меньше стало студентов, "в основном [на акцию пришли] 14-15-летние школьники, которые мало что понимают в происходящих событиях, им нужна "движуха".Согласно сводным данным МВД, на несогласованные митинги 21 апреля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, вышли около 14,4 тысячи человек, в том числе около 4,5 тысяч человек – в Петербурге.Данные приведены по 29 городам России и не учитывают некоторые города, где проходили акции. Статистика задержаний официально не публиковалась.
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россия, александр бастрыкин, санкт-петербург, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости.
Костяк участников апрельской несогласованной акции в Петербурге
состоял из безработных, приезжих из других регионов и старшеклассников, заявил в понедельник глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
.
"Кто же выходит к памятнику Петру Великому, на Дворцовую площадь и пытается прорваться на Невский проспект? Вывод такой: почти половина участников нигде не работает и не учится, это первое. Во-вторых, много приезжих из Псковской, Архангельской, Новгородской областях", - сказал он, выступая на открытии Международного молодежного юридического форума.
По его словам, из этих регионов "прибывают довольно зрелые люди, чаще всего неудавшиеся бизнесмены, они агрессивно настроены".
Кроме того, по его оценке, меньше стало студентов, "в основном [на акцию пришли] 14-15-летние школьники, которые мало что понимают в происходящих событиях, им нужна "движуха".
"Что касается протестных настроений, то я в этом плане оптимист: примерно к 25-26 годам революционно настроенная молодежь куда-то девается", - добавил глава СК РФ.
Согласно сводным данным МВД, на несогласованные митинги 21 апреля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, вышли около 14,4 тысячи человек, в том числе около 4,5 тысяч человек – в Петербурге.
Данные приведены по 29 городам России
и не учитывают некоторые города, где проходили акции. Статистика задержаний официально не публиковалась.