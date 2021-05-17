Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210517/peterburg-1732602044.html
СК назвал состав участников несогласованной акции в Петербурге
СК назвал состав участников несогласованной акции в Петербурге
Костяк участников апрельской несогласованной акции в Петербурге состоял из безработных, приезжих из других регионов и старшеклассников, заявил в понедельник... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T11:41
2021-05-17T11:41
россия
александр бастрыкин
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594307379_0:190:3042:1901_1920x0_80_0_0_498ede130553f0e0d3704995e0869bcf.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Костяк участников апрельской несогласованной акции в Петербурге состоял из безработных, приезжих из других регионов и старшеклассников, заявил в понедельник глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин."Кто же выходит к памятнику Петру Великому, на Дворцовую площадь и пытается прорваться на Невский проспект? Вывод такой: почти половина участников нигде не работает и не учится, это первое. Во-вторых, много приезжих из Псковской, Архангельской, Новгородской областях", - сказал он, выступая на открытии Международного молодежного юридического форума.По его словам, из этих регионов "прибывают довольно зрелые люди, чаще всего неудавшиеся бизнесмены, они агрессивно настроены".Кроме того, по его оценке, меньше стало студентов, "в основном [на акцию пришли] 14-15-летние школьники, которые мало что понимают в происходящих событиях, им нужна "движуха".Согласно сводным данным МВД, на несогласованные митинги 21 апреля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, вышли около 14,4 тысячи человек, в том числе около 4,5 тысяч человек – в Петербурге.Данные приведены по 29 городам России и не учитывают некоторые города, где проходили акции. Статистика задержаний официально не публиковалась.
https://ria.ru/20210427/aktsii-1730135306.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594307379_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_0bccdff9a2c5bbb04b164feac2ba5699.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр бастрыкин, санкт-петербург, общество

СК назвал состав участников несогласованной акции в Петербурге

11:41 17.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Большой Морской улице в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Костяк участников апрельской несогласованной акции в Петербурге состоял из безработных, приезжих из других регионов и старшеклассников, заявил в понедельник глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
"Кто же выходит к памятнику Петру Великому, на Дворцовую площадь и пытается прорваться на Невский проспект? Вывод такой: почти половина участников нигде не работает и не учится, это первое. Во-вторых, много приезжих из Псковской, Архангельской, Новгородской областях", - сказал он, выступая на открытии Международного молодежного юридического форума.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
27 апреля, 13:32
В Центре киберугроз опровергли миф о "народности" несогласованных акций
По его словам, из этих регионов "прибывают довольно зрелые люди, чаще всего неудавшиеся бизнесмены, они агрессивно настроены".
Кроме того, по его оценке, меньше стало студентов, "в основном [на акцию пришли] 14-15-летние школьники, которые мало что понимают в происходящих событиях, им нужна "движуха".
"Что касается протестных настроений, то я в этом плане оптимист: примерно к 25-26 годам революционно настроенная молодежь куда-то девается", - добавил глава СК РФ.
Согласно сводным данным МВД, на несогласованные митинги 21 апреля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, вышли около 14,4 тысячи человек, в том числе около 4,5 тысяч человек – в Петербурге.
Данные приведены по 29 городам России и не учитывают некоторые города, где проходили акции. Статистика задержаний официально не публиковалась.
 
РоссияАлександр БастрыкинСанкт-ПетербургОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:54Милонов назвал чиновников, которых нужно перевоспитать в Чечне
02:53Немецкие экологи хотят остановить строительство "Северного потока — 2"
02:28Названы болезни, на которые указывает звон в ушах
02:15Названа новая схема обмана на кассе супермаркета
02:12Галявиева поставили на учет как лицо, склонное к суициду, заявил источник
02:10Врач рассказала, с чем не стоит сочетать горячие напитки
02:07Пропавшего в Нижнем Новгороде мальчика нашли живым и невредимым
01:55При взрыве газового баллона в Хабаровском крае погибли два человека
01:25Пушков высказался о "невероятной" версии взрывов в Чехии
01:20В Раде рассказали об унижении Украины, Грузии и Молдавии
01:15Почему нужно покупать доллары, невзирая на курс
01:00Израиль отказал в провозе топлива для электростанции в секторе Газа
00:57Раскрыты доходы Байдена и Харрис
00:48Мантуров рассказал о высоком спросе на вертолет Ми-28НМ за рубежом
00:35Байден обсудил с Нетаньяху обострение палестино-израильского конфликта
00:32Французские предприниматели хотят тесно работать с Россией, заявили в МИД
00:25В Белом доме заявили о намерении примирить Армению и Азербайджан
23:55С ливанской территории выпустили шесть снарядов, заявили в Израиле
23:46В Москве умерла вдова советского разведчика Руфина Пухова-Филби
23:29Сирены сработали в израильском поселении рядом с ливанской границей
Лента новостейМолния