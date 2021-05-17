https://ria.ru/20210517/palestina-1732608946.html

Палестина обратится в ООН из-за израильских авиаударов

Палестина обратится в ООН из-за израильских авиаударов

Палестина намерена обратиться в понедельник к Генассамблее ООН с требованием принять резолюцию о прекращении израильской агрессии, заявил премьер-министр ПНА... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T12:17

2021-05-17T12:17

2021-05-17T12:17

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

генеральная ассамблея оон

международный уголовный суд

оон

палестина

восточный иерусалим

египет

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/10/1732515503_0:27:3032:1733_1920x0_80_0_0_963080c27ae23864bd0a31dde3cb071b.jpg

РАМАЛЛА, 17 мая – РИА Новости. Палестина намерена обратиться в понедельник к Генассамблее ООН с требованием принять резолюцию о прекращении израильской агрессии, заявил премьер-министр ПНА Мухаммед Штайе."Сегодня мы обратимся к Генеральной Ассамблее ООН с тем, чтобы она приняла резолюцию о прекращении израильской агрессии", - заявил премьер."Совбез ООН потерпел неудачу в осуждениях израильских атак и немедленной их приостановке", - отметил Штайе. Он подчеркнул, что заявлений об осуждении атак недостаточно, "нужны карательные меры в отношении Израиля".Также, отметил Штайе, Международному уголовному суду необходимо ускорить усилия по принятию мер против Израиля, а международное сообщество в целом должно вмешаться и прекратить израильскую агрессию, а также предоставить "проект политического решения" конфликта.По словам премьера, израильские ВВС совершают "геноцид", убивая целые семьи в секторе Газа, а на Западном берегу реки Иордан израильские военные совершают "внесудебные казни"."Мы сотрудничаем с международными организациями и с Египтом для передачи медицинских принадлежностей в сектор Газа. Сегодня мы отправим лекарства и медприспособления в сектор", - сообщил премьер.В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах: возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего несколько дней продолжались акции протеста, перерастающие в беспорядки.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на 16 мая, с начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены 2,9 тысячи ракет, 1150 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 188, среди жертв 55 детей.

палестина

восточный иерусалим

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, генеральная ассамблея оон, международный уголовный суд, оон, палестина, восточный иерусалим, египет, в мире