https://ria.ru/20210517/obmen-1732642223.html

Киргизия и Таджикистан обменялись задержанными на границе гражданами

Киргизия и Таджикистан обменялись задержанными на границе гражданами

Киргизия и Таджикистан обменялись задержанными на границе гражданами, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-центре Государственной пограничной службы... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T14:46

2021-05-17T14:46

2021-05-17T14:46

ситуация на границе киргизии и таджикистана

таджикистан

киргизия

в мире

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БИШКЕК, 17 мая - РИА Новости. Киргизия и Таджикистан обменялись задержанными на границе гражданами, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-центре Государственной пограничной службы Киргизии.Как пояснили в ведомстве, ранее трое граждан Таджикистана были задержаны сотрудниками правоохранительных органов Киргизии за нарушение правил проезда по транзитной дороге. В это же время около 30-40 таджикистанцев самовольно задержали на дороге троих граждан Киргизии, которые следовали из поселка Тамдык в село Ак-Сай через анклав Ворух."Были проведены переговоры глав Баткенской и Согдийской областей республик, по итогам которых принято решение об обмене задержанными. Сегодня в 13 часов 30 мин (10.30 мск) задержанные граждане двух республик были переданы сторонам", - сообщили в пресс-центре.При этом, по словам собеседника агентства, стало известно, что трое граждан Киргизии, задержанные таджикистанцами, были избиты. Кроме того, уточнили в ведомстве, в ходе следования к месту обмена через село Ак-Сай граждане Киргизии закидали камнями машину, в которой находились военнослужащие погранвойск Таджикистана."В настоящее время проводится встреча пограничных представителей, а также начальников УВД сторон", - подчеркнули в киргизской погранслужбе. В конце апреля конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли 36 граждан Киргизии, около 200 пострадали. Таджикистан сообщил о 19 погибших и 87 пострадавших. Более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.

https://ria.ru/20210429/aziya-1730547611.html

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ситуация на границе киргизии и таджикистана, таджикистан, киргизия, в мире