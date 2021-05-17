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Киргизия и Таджикистан обменялись задержанными на границе гражданами
Киргизия и Таджикистан обменялись задержанными на границе гражданами
Киргизия и Таджикистан обменялись задержанными на границе гражданами, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-центре Государственной пограничной службы... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T14:46
2021-05-17T14:46
ситуация на границе киргизии и таджикистана
таджикистан
киргизия
в мире
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БИШКЕК, 17 мая - РИА Новости. Киргизия и Таджикистан обменялись задержанными на границе гражданами, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-центре Государственной пограничной службы Киргизии.Как пояснили в ведомстве, ранее трое граждан Таджикистана были задержаны сотрудниками правоохранительных органов Киргизии за нарушение правил проезда по транзитной дороге. В это же время около 30-40 таджикистанцев самовольно задержали на дороге троих граждан Киргизии, которые следовали из поселка Тамдык в село Ак-Сай через анклав Ворух."Были проведены переговоры глав Баткенской и Согдийской областей республик, по итогам которых принято решение об обмене задержанными. Сегодня в 13 часов 30 мин (10.30 мск) задержанные граждане двух республик были переданы сторонам", - сообщили в пресс-центре.При этом, по словам собеседника агентства, стало известно, что трое граждан Киргизии, задержанные таджикистанцами, были избиты. Кроме того, уточнили в ведомстве, в ходе следования к месту обмена через село Ак-Сай граждане Киргизии закидали камнями машину, в которой находились военнослужащие погранвойск Таджикистана."В настоящее время проводится встреча пограничных представителей, а также начальников УВД сторон", - подчеркнули в киргизской погранслужбе.&nbsp;В конце апреля конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана перерос в вооруженное противостояние военных двух стран.&nbsp;Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли 36 граждан Киргизии, около 200 пострадали. Таджикистан сообщил о 19 погибших и 87 пострадавших. Более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.
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ситуация на границе киргизии и таджикистана, таджикистан, киргизия, в мире

Киргизия и Таджикистан обменялись задержанными на границе гражданами

14:46 17.05.2021
 
© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в фотобанкВоеннослужащие вооруженных сил Киргизии охраняют Водозабор "Головной" в приграничном с Таджикистаном селе Кок-Таш
Военнослужащие вооруженных сил Киргизии охраняют Водозабор Головной в приграничном с Таджикистаном селе Кок-Таш - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Игорь Егоров
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БИШКЕК, 17 мая - РИА Новости. Киргизия и Таджикистан обменялись задержанными на границе гражданами, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-центре Государственной пограничной службы Киргизии.
Как пояснили в ведомстве, ранее трое граждан Таджикистана были задержаны сотрудниками правоохранительных органов Киргизии за нарушение правил проезда по транзитной дороге. В это же время около 30-40 таджикистанцев самовольно задержали на дороге троих граждан Киргизии, которые следовали из поселка Тамдык в село Ак-Сай через анклав Ворух.
"Были проведены переговоры глав Баткенской и Согдийской областей республик, по итогам которых принято решение об обмене задержанными. Сегодня в 13 часов 30 мин (10.30 мск) задержанные граждане двух республик были переданы сторонам", - сообщили в пресс-центре.
При этом, по словам собеседника агентства, стало известно, что трое граждан Киргизии, задержанные таджикистанцами, были избиты. Кроме того, уточнили в ведомстве, в ходе следования к месту обмена через село Ак-Сай граждане Киргизии закидали камнями машину, в которой находились военнослужащие погранвойск Таджикистана.
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"В настоящее время проводится встреча пограничных представителей, а также начальников УВД сторон", - подчеркнули в киргизской погранслужбе.
 В конце апреля конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли 36 граждан Киргизии, около 200 пострадали. Таджикистан сообщил о 19 погибших и 87 пострадавших. Более 300 домов и инфраструктурных объектов были разрушены или сожжены. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.
 
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