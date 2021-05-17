НАТО пообещала Украине и Грузии помощь в "противостоянии давлению России"
© AP Photo / Virginia Mayo, FileШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo, File
"Наша позиция очевидна: мы никогда не признаем аннексию Крыма, будем поддерживать наших партнеров на Украине и в Грузии, чтобы помочь им противостоять огромному давлению со стороны России", - сказал он.
Джоанэ отметил, что "Россия сохраняет сильное военное присутствие как на территории Украины, так и у ее границ". "Мы не принимаем политику свершившегося факта и использование силы против суверенного государства", - указал он.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также отмечал "сохранение значительного военного присутствия России у границ с Украиной, несмотря на некоторое сокращение" и подчеркивал необходимость для союзников "оставаться бдительными и внимательно следить за развитием ситуации".
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Песков также заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных - не одиночные, а множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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