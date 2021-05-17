https://ria.ru/20210517/nato-1732701619.html

НАТО пообещала Украине и Грузии помощь в "противостоянии давлению России"

НАТО пообещала Украине и Грузии помощь в "противостоянии давлению России"

НАТО всегда будет поддерживать своих партнеров в Грузии и Украине, чтобы "помогать противостоять огромному давлению со стороны России", сказал замгенсека... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T19:11

2021-05-17T19:11

2021-05-17T19:11

россия

нато

йенс столтенберг

грузия

украина

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 17 мая – РИА Новости. НАТО всегда будет поддерживать своих партнеров в Грузии и Украине, чтобы "помогать противостоять огромному давлению со стороны России", сказал замгенсека альянса Мирча Джоанэ, выступая на заседании весенней пленарной сессии парламентской ассамблеи альянса.Джоанэ отметил, что "Россия сохраняет сильное военное присутствие как на территории Украины, так и у ее границ". "Мы не принимаем политику свершившегося факта и использование силы против суверенного государства", - указал он.Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также отмечал "сохранение значительного военного присутствия России у границ с Украиной, несмотря на некоторое сокращение" и подчеркивал необходимость для союзников "оставаться бдительными и внимательно следить за развитием ситуации".Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.Песков также заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных - не одиночные, а множественные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210517/voyna-1732571974.html

https://ria.ru/20210514/ukraina-1732182174.html

https://ria.ru/20210121/gruziya-1593995098.html

россия

грузия

украина

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россия, нато, йенс столтенберг, грузия, украина, в мире