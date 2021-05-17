https://ria.ru/20210517/nagrady-1732698851.html

RT завоевал высшие награды в восьми категориях премии Shorty Awards

RT завоевал высшие награды в восьми категориях премии Shorty Awards

RT завоевал восемь высших наград премии Shorty Awards, которая вручается за достижения в социальных сетях. Об этом сообщается на сайте телеканала. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T19:01

2021-05-17T19:01

2021-05-17T19:01

россия

телеканал rt

общество

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. RT завоевал восемь высших наград премии Shorty Awards, которая вручается за достижения в социальных сетях. Об этом сообщается на сайте телеканала. Проект "Бесконечное письмо", в создании которого приняли участие студенты Школы дизайна РАНХиГС, а также профессиональные художники-графики Михаил Соркин и Петр Банков, победил в категориях "Социальная кампания, "Лучшее использование Instagram" и "Повествование". Работа также получила золото в номинации "Лучшее использование сториз в Instagram". Проект позволяет взглянуть на строки фронтовых писем с подобранными к ним иллюстрациями. Победы в категории "Виртуальная реальность" удостоилась видеосерия "Война: Детские рисунки в VR-анимации". Это интерпретация детских рисунков, выполненная художниками, работающими в жанре виртуальной анимации. Лучшей работу сочли как члены жюри, так и зрители. Также этот проект получил серебро в номинации "Короткое видео".Первое место в категории "Изображения" присудили серии анимированных фотографий времен войны "Ожившие кадры". Все три работы созданы в рамках документального проекта RT #СтраницыПобеды, который рассказывает историю Великой отечественной войны. Работы публиковались в Twitter, Instagram, Facebook, "ВКонтакте" и на YouTube.Также видеоагентство Ruptly победило в категории "Освещение события в прямом эфире". Его отметили за прямые трансляции из Бейрута, сделанных в августе прошлого года. Кроме того, награду за первое место получил соцмедиапроект Redfish в номинации "Лучшее использование видео в Instagram".

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https://ria.ru/20210423/proekt-1729654438.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, телеканал rt, общество