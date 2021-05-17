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RT завоевал высшие награды в восьми категориях премии Shorty Awards
RT завоевал высшие награды в восьми категориях премии Shorty Awards
RT завоевал восемь высших наград премии Shorty Awards, которая вручается за достижения в социальных сетях. Об этом сообщается на сайте телеканала. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T19:01
2021-05-17T19:01
россия
телеканал rt
общество
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. RT завоевал восемь высших наград премии Shorty Awards, которая вручается за достижения в социальных сетях. Об этом сообщается на сайте телеканала. Проект "Бесконечное письмо", в создании которого приняли участие студенты Школы дизайна РАНХиГС, а также профессиональные художники-графики Михаил Соркин и Петр Банков, победил в категориях "Социальная кампания, "Лучшее использование Instagram" и "Повествование". Работа также получила золото в номинации "Лучшее использование сториз в Instagram". Проект позволяет взглянуть на строки фронтовых писем с подобранными к ним иллюстрациями. Победы в категории "Виртуальная реальность" удостоилась видеосерия "Война: Детские рисунки в VR-анимации". Это интерпретация детских рисунков, выполненная художниками, работающими в жанре виртуальной анимации. Лучшей работу сочли как члены жюри, так и зрители. Также этот проект получил серебро в номинации "Короткое видео".Первое место в категории "Изображения" присудили серии анимированных фотографий времен войны "Ожившие кадры". Все три работы созданы в рамках документального проекта RT #СтраницыПобеды, который рассказывает историю Великой отечественной войны. Работы публиковались в Twitter, Instagram, Facebook, "ВКонтакте" и на YouTube.Также видеоагентство Ruptly победило в категории "Освещение события в прямом эфире". Его отметили за прямые трансляции из Бейрута, сделанных в августе прошлого года. Кроме того, награду за первое место получил соцмедиапроект Redfish в номинации "Лучшее использование видео в Instagram".
https://ria.ru/20210505/pisma-1731198865.html
https://ria.ru/20210504/khronika-1731085449.html
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Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
россия, телеканал rt, общество

RT завоевал высшие награды в восьми категориях премии Shorty Awards

19:01 17.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОфис телеканала RT
Офис телеканала RT - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. RT завоевал восемь высших наград премии Shorty Awards, которая вручается за достижения в социальных сетях. Об этом сообщается на сайте телеканала.
Проект "Бесконечное письмо", в создании которого приняли участие студенты Школы дизайна РАНХиГС, а также профессиональные художники-графики Михаил Соркин и Петр Банков, победил в категориях "Социальная кампания, "Лучшее использование Instagram" и "Повествование". Работа также получила золото в номинации "Лучшее использование сториз в Instagram". Проект позволяет взглянуть на строки фронтовых писем с подобранными к ним иллюстрациями.
Логотип RT - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
5 мая, 14:42
RT запускает сайт с фронтовыми письмами ко Дню Победы
Победы в категории "Виртуальная реальность" удостоилась видеосерия "Война: Детские рисунки в VR-анимации". Это интерпретация детских рисунков, выполненная художниками, работающими в жанре виртуальной анимации. Лучшей работу сочли как члены жюри, так и зрители. Также этот проект получил серебро в номинации "Короткое видео".
Первое место в категории "Изображения" присудили серии анимированных фотографий времен войны "Ожившие кадры".
RT хроника - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
4 мая, 13:00
RT опубликовал хронику времен войны в цвете
Все три работы созданы в рамках документального проекта RT #СтраницыПобеды, который рассказывает историю Великой отечественной войны. Работы публиковались в Twitter, Instagram, Facebook, "ВКонтакте" и на YouTube.
Также видеоагентство Ruptly победило в категории "Освещение события в прямом эфире". Его отметили за прямые трансляции из Бейрута, сделанных в августе прошлого года. Кроме того, награду за первое место получил соцмедиапроект Redfish в номинации "Лучшее использование видео в Instagram".
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
23 апреля, 15:20
RT вышел в финал Webby Awards с проектом к 75-летию Победы
 
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