https://ria.ru/20210517/lechenie-1732638196.html

Турция опробует прибор Росатома для лечения осложнений после COVID-19

Турция опробует прибор Росатома для лечения осложнений после COVID-19

Медицинские центры Турции опробуют у себя аппарат для получения монооксида азота "Тианокс", созданный в России и применяемый при лечении и реабилитации... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T14:27

2021-05-17T14:27

2021-05-17T14:27

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

турция

в мире

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Медицинские центры Турции опробуют у себя аппарат для получения монооксида азота "Тианокс", созданный в России и применяемый при лечении и реабилитации пациентов с осложнениями после COVID-19, сообщило официальное издание атомной отрасли РФ газета "Страна Росатом"."В середине апреля представители Росатома презентовали возможности "Тианокса" специалистам медицинских организаций Турции. Им рассказали об опыте применения монооксида азота, генерируемого аппаратом, при тромбоэмболии и других формах легочной гипертензии, при лечении и реабилитации пациентов с осложнениями после COVID-19, при терапии критических состояний у новорожденных и недоношенных детей", - пишет издание.По итогам совещания стороны договорились, что в медицинские центры Турции поставят аппараты для клинической апробации."Развитие сотрудничества с турецкими медицинскими центрами в случае начала поставок аппаратов "Тианокс" позволит в дальнейшем значительно расширить использование этой уникальной российской технологии и оборудования на международном рынке", — отметил заместитель директора департамента поддержки новых бизнесов Росатома Сергей Бурнос, слова которого приводит газета.Главный плюс "Тианокса" в том, что его можно поставить прямо у постели пациента. Обычно монооксид азота делают на заводах и привозят в клиники в баллонах под высоким давлением, что неудобно. Прибор разработали специалисты Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область) и саровского филиала НИЯУ "МИФИ". Росздравнадзор выдал удостоверение о регистрации "Тианокса" 22 июня 2020 года.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил в стране самый длительный с начала пандемии локдаун - с 19.00 29 апреля до 5.00 17 мая из-за роста заболеваемости коронавирусом. Все организации и учреждения на этот период прекратили свою деятельность, за исключением освобожденных циркуляром МВД. Междугородние поездки в этот период были возможны только после получения разрешения от властей.Как сообщил в воскресенье турецкий минздрав, суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции составил 10 512, это наименьшее значение с 1 марта, которое в шесть раз ниже максимума с начала пандемии, зафиксированного 16 апреля - 63 082 случая. При этом 30 апреля было зарегистрировано максимальное число смертей за сутки - 394.

https://ria.ru/20210513/vaktsinatsiya-1731922348.html

https://ria.ru/20201217/koronavirus-1589634547.html

https://ria.ru/20210517/turtsiya-1732583606.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", турция, в мире