https://ria.ru/20200828/lechenie-1576456942.html
В Сарове разработали аппарат для лечения больных COVID-19
Ученые Саровского ядерного центра разработали инновационный аппарат для ингаляционной терапии оксидом азота, который может применяться, в том числе, при лечении РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T22:20
2020-08-28T22:20
2020-08-28T22:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
саровский ядерный центр
коронавирусы
нижегородская область
саров
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568766404_0:288:2949:1947_1400x0_80_0_0_9ef3da5e8434e92fedd939325d35b4f6.jpg
<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг — РИА Новости.</strong> Ученые <a href="http://ria.ru/organization_Sarovskijj_jadernyjj_centr/" target="_blank" data-auto="true">Саровского ядерного центра</a> разработали инновационный аппарат для ингаляционной терапии оксидом азота, который может применяться, в том числе, при лечении больных коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>.Разработанный Российским ядерным центром – Всероссийским НИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, <a href="http://ria.ru/location_Sarov/" target="_blank" data-auto="true">Саров</a>) аппарат "Тианокс" предназначен для производства, мониторинга и подачи ингаляционного оксида азота пациенту. Аппарат генерирует оксид азота из окружающего атмосферного воздуха. По оценке специалистов, его повсеместное внедрение позволит увеличить продолжительность жизни человека, в среднем, на 2,5 года."Самое главное, что аппарат позволяет спасать жизни. Его могут использовать отделения интенсивной терапии и реанимации, кардиохирургические центры, отделения неонатологии и перинатальные центры. Уже сейчас проводятся испытания "Тианокса" при лечении больных коронавирусом. Специалисты убедились, что у пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, благодаря аппарату выживаемость увеличивалась с 15-16 процентов до 75-76", - заявил первый заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин на совещании в правительстве региона, где обсуждалась возможность применения разработки нижегородских ученых в медучреждениях.Разработчики "Тианокса" в пятницу встретились с ведущими медицинскими специалистами Нижегородской области и представителями из других регионов и рассказали о возможностях аппарата и перспективах его применения в различных областях здравоохранения. "Никому в мире пока не удалось создать аппарат, аналогичный нашему. Нижегородские ученые смогли на несколько лет опередить мировое сообщество, и, безусловно, такое достижение необходимо использовать на 100 процентов, прежде всего, в нашем регионе, - заявил директор научно-производственного центра физики ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" Виктор Селемир.По его словам, предприятие способно выпускать около 200 таких изделий в год. Уже к концу сентября будет изготовлена первая партия из 50 аппаратов. В первую очередь их планируется поставлять медучреждениям Нижегородской области. После удовлетворения спроса на отечественном рынке будет рассматриваться вопрос и о возможности поставок за рубеж."Тианокс" защищен четырьмя патентами РФ, прошел все стадии государственной экспертизы и 22 июня 2020 года получил регистрационное удостоверение на клиническое применение. Клинические испытания успешно проведены в Национальном медицинском исследовательском центре имени Алмазова в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>. В настоящее время аппарат находится на апробации в специализированной кардиохирургической больнице имени академика Королева в Нижнем Новгороде", - подчеркивается в сообщении.Отмечается, что разработка саровских ученых была представлена на Международном форуме "Армия-2020", который проходит с 23 по 29 августа в подмосковной Кубинке.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200828/koronavirus-1576411503.html
https://ria.ru/20200828/vitamin-1576409848.html
2
нижегородская область
саров
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568766404_110:0:2841:2048_1400x0_80_0_0_87ac693526f384066ff01bb037896975.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, саровский ядерный центр, коронавирусы, нижегородская область, саров, общество
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг — РИА Новости.
Ученые Саровского ядерного центра
разработали инновационный аппарат для ингаляционной терапии оксидом азота, который может применяться, в том числе, при лечении больных коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области
.
Разработанный Российским ядерным центром – Всероссийским НИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров
) аппарат "Тианокс" предназначен для производства, мониторинга и подачи ингаляционного оксида азота пациенту. Аппарат генерирует оксид азота из окружающего атмосферного воздуха. По оценке специалистов, его повсеместное внедрение позволит увеличить продолжительность жизни человека, в среднем, на 2,5 года.
"Самое главное, что аппарат позволяет спасать жизни. Его могут использовать отделения интенсивной терапии и реанимации, кардиохирургические центры, отделения неонатологии и перинатальные центры. Уже сейчас проводятся испытания "Тианокса" при лечении больных коронавирусом. Специалисты убедились, что у пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, благодаря аппарату выживаемость увеличивалась с 15-16 процентов до 75-76", - заявил первый заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин на совещании в правительстве региона, где обсуждалась возможность применения разработки нижегородских ученых в медучреждениях.
Разработчики "Тианокса" в пятницу встретились с ведущими медицинскими специалистами Нижегородской области и представителями из других регионов и рассказали о возможностях аппарата и перспективах его применения в различных областях здравоохранения. "Никому в мире пока не удалось создать аппарат, аналогичный нашему. Нижегородские ученые смогли на несколько лет опередить мировое сообщество, и, безусловно, такое достижение необходимо использовать на 100 процентов, прежде всего, в нашем регионе, - заявил директор научно-производственного центра физики ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" Виктор Селемир.
По его словам, предприятие способно выпускать около 200 таких изделий в год. Уже к концу сентября будет изготовлена первая партия из 50 аппаратов. В первую очередь их планируется поставлять медучреждениям Нижегородской области. После удовлетворения спроса на отечественном рынке будет рассматриваться вопрос и о возможности поставок за рубеж.
"Тианокс" защищен четырьмя патентами РФ, прошел все стадии государственной экспертизы и 22 июня 2020 года получил регистрационное удостоверение на клиническое применение. Клинические испытания успешно проведены в Национальном медицинском исследовательском центре имени Алмазова в Санкт-Петербурге
. В настоящее время аппарат находится на апробации в специализированной кардиохирургической больнице имени академика Королева в Нижнем Новгороде", - подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что разработка саровских ученых была представлена на Международном форуме "Армия-2020", который проходит с 23 по 29 августа в подмосковной Кубинке.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.