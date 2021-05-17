https://ria.ru/20210517/kosmos-1732614457.html

Россиянка Анна Кикина полетит на МКС осенью 2022 года

Россиянка Анна Кикина полетит на МКС осенью 2022 года

Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина полетит на Международную космическую станцию (МКС) осенью 2022 года, сообщил подмосковный Центр РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T12:44

2021-05-17T12:44

2021-05-17T12:46

хочу стать космонавтом

анна кикина

центр подготовки космонавтов

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина полетит на Международную космическую станцию (МКС) осенью 2022 года, сообщил подмосковный Центр подготовки космонавтов (ЦПК).Ранее о том, что Кикина полетит в космос осенью 2022 года, неофициально рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.На сайте ЦПК отмечается, что Кикина вошла в состав экипажа 68-й экспедиции на МКС вместе с Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным. Они отправятся на МКС на корабле "Союз МС-22" осенью 2022-го.Ввести Кикину в один из ближайших экипажей кораблей "Союз" для полета на орбиту ЦПК ранее поручил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Кикина была зачислена в отряд космонавтов на должность кандидата в космонавты-испытатели в 2012 году, пройдя первый открытый отбор. До этого в отряд набирались либо военные летчики, либо сотрудники ракетно-космической отрасли.В 2014 году Кикина была зачислена в отряд космонавтов после прохождения общекосмической подготовки. В 2017 году приняла участие в международном изоляционном эксперименте SIRIUS по имитации полета к Луне.К настоящему времени в космосе побывали четыре отечественные женщины-космонавты: Валентина Терешкова (в 1963 году), Светлана Савицкая (1982, 1984), Елена Кондакова (1994-1995, 1997) и Елена Серова (2014-2015).

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна кикина, центр подготовки космонавтов, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука