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Космическая обсерватория ГАММА-400 - РИА Новости, 1920, 19.08.2019
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20210517/kosmos-1732614457.html
Россиянка Анна Кикина полетит на МКС осенью 2022 года
Россиянка Анна Кикина полетит на МКС осенью 2022 года
Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина полетит на Международную космическую станцию (МКС) осенью 2022 года, сообщил подмосковный Центр РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T12:44
2021-05-17T12:46
хочу стать космонавтом
анна кикина
центр подготовки космонавтов
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина полетит на Международную космическую станцию (МКС) осенью 2022 года, сообщил подмосковный Центр подготовки космонавтов (ЦПК).Ранее о том, что Кикина полетит в космос осенью 2022 года, неофициально рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.На сайте ЦПК отмечается, что Кикина вошла в состав экипажа 68-й экспедиции на МКС вместе с Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным. Они отправятся на МКС на корабле "Союз МС-22" осенью 2022-го.Ввести Кикину в один из ближайших экипажей кораблей "Союз" для полета на орбиту ЦПК ранее поручил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Кикина была зачислена в отряд космонавтов на должность кандидата в космонавты-испытатели в 2012 году, пройдя первый открытый отбор. До этого в отряд набирались либо военные летчики, либо сотрудники ракетно-космической отрасли.В 2014 году Кикина была зачислена в отряд космонавтов после прохождения общекосмической подготовки. В 2017 году приняла участие в международном изоляционном эксперименте SIRIUS по имитации полета к Луне.К настоящему времени в космосе побывали четыре отечественные женщины-космонавты: Валентина Терешкова (в 1963 году), Светлана Савицкая (1982, 1984), Елена Кондакова (1994-1995, 1997) и Елена Серова (2014-2015).
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РИА Новости
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анна кикина, центр подготовки космонавтов, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука

Россиянка Анна Кикина полетит на МКС осенью 2022 года

12:44 17.05.2021 (обновлено: 12:46 17.05.2021)
 
© Фото : РоскосмосАнна Кикина стала прообразом куклы Barbie
Анна Кикина стала прообразом куклы Barbie - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© Фото : Роскосмос
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина полетит на Международную космическую станцию (МКС) осенью 2022 года, сообщил подмосковный Центр подготовки космонавтов (ЦПК).
Ранее о том, что Кикина полетит в космос осенью 2022 года, неофициально рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
На сайте ЦПК отмечается, что Кикина вошла в состав экипажа 68-й экспедиции на МКС вместе с Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным. Они отправятся на МКС на корабле "Союз МС-22" осенью 2022-го.
Ввести Кикину в один из ближайших экипажей кораблей "Союз" для полета на орбиту ЦПК ранее поручил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Кикина была зачислена в отряд космонавтов на должность кандидата в космонавты-испытатели в 2012 году, пройдя первый открытый отбор. До этого в отряд набирались либо военные летчики, либо сотрудники ракетно-космической отрасли.
В 2014 году Кикина была зачислена в отряд космонавтов после прохождения общекосмической подготовки. В 2017 году приняла участие в международном изоляционном эксперименте SIRIUS по имитации полета к Луне.
К настоящему времени в космосе побывали четыре отечественные женщины-космонавты: Валентина Терешкова (в 1963 году), Светлана Савицкая (1982, 1984), Елена Кондакова (1994-1995, 1997) и Елена Серова (2014-2015).
"Эй, небо, сними шляпу!" Женщины в космосе
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Гендиректор "Роскосмоса" поручил Центру подготовки космонавтов ввести Анну Кикину в один из ближайших экипажей кораблей "Союз".

До того как в 2012 году Кикина стала кандидатом в космонавты-испытатели в ходе открытого конкурса, в отряд набирали только военных летчиков или сотрудников ракетно-космической отрасли. В 2014 году Анна прошла общекосмическую подготовку, а в 2017-м приняла участие в международном эксперименте, имитирующем полет к Луне.

Анна Кикина
1 из 10

Гендиректор "Роскосмоса" поручил Центру подготовки космонавтов ввести Анну Кикину в один из ближайших экипажей кораблей "Союз".

До того как в 2012 году Кикина стала кандидатом в космонавты-испытатели в ходе открытого конкурса, в отряд набирали только военных летчиков или сотрудников ракетно-космической отрасли. В 2014 году Анна прошла общекосмическую подготовку, а в 2017-м приняла участие в международном эксперименте, имитирующем полет к Луне.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Подшиванов / Перейти в фотобанк

Для первой женщины-космонавта в мире Валентины Терешковой история покорения вселенной началась 16 июня 1963 года, когда она решительно крикнула: "Эй, небо, сними шляпу!" — и провела на орбите двое суток 22 часа и 50 минут. Ее корабль "Восток-6" пролетел 1,97 миллиона километров, 48 раз обогнув Землю.

Летчик-космонавт Валентина Терешкова на аэродроме Ярославского аэроклуба
2 из 10

Для первой женщины-космонавта в мире Валентины Терешковой история покорения вселенной началась 16 июня 1963 года, когда она решительно крикнула: "Эй, небо, сними шляпу!" — и провела на орбите двое суток 22 часа и 50 минут. Ее корабль "Восток-6" пролетел 1,97 миллиона километров, 48 раз обогнув Землю.

© РИА Новости / Подшиванов
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© NASA / Victor Zelentsov

Ученый и глава компании Prodea systems Inc.
Ануше Ансари стала в 2006 году первой в мире космической туристкой и первой представительницей Ирана в космосе. Продолжительность ее полета составила десять суток 21 час четыре минуты.

 Первый космический турист среди женщин Ануше Ансари
3 из 10

Ученый и глава компании Prodea systems Inc.
Ануше Ансари стала в 2006 году первой в мире космической туристкой и первой представительницей Ирана в космосе. Продолжительность ее полета составила десять суток 21 час четыре минуты.

© NASA / Victor Zelentsov
© Фото : National Archives and Records Administration

Первая женщина-астронавт Японии Тиаки Мукаи полетела в космос в июле 1994 года в качестве специалиста по полезной нагрузке в составе экипажа шаттла "Колумбия". Вторым ее полетом стала девятидневная миссия в составе экипажа шаттла "Дискавери" в 1998 году.

Астронавт японского космического агентства JAXA Тиаки Мукаи
4 из 10

Первая женщина-астронавт Японии Тиаки Мукаи полетела в космос в июле 1994 года в качестве специалиста по полезной нагрузке в составе экипажа шаттла "Колумбия". Вторым ее полетом стала девятидневная миссия в составе экипажа шаттла "Дискавери" в 1998 году.

© Фото : National Archives and Records Administration
© РИА Новости / Роман Соколов / Перейти в фотобанк

Первая итальянская женщина-астронавт Саманта Кристофоретти, проработавшая на МКС с ноября 2014 года по июль 2015-го, установила новый рекорд продолжительности космического полета среди представительниц прекрасного пола — 199 суток 16 часов 42 минуты.

Астронавт ЕКА Саманта Кристофоретти
5 из 10

Первая итальянская женщина-астронавт Саманта Кристофоретти, проработавшая на МКС с ноября 2014 года по июль 2015-го, установила новый рекорд продолжительности космического полета среди представительниц прекрасного пола — 199 суток 16 часов 42 минуты.

© РИА Новости / Роман Соколов
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© NASA

Первая побывавшая в космосе американка Салли Райд отправилась на орбиту в июне 1983 года на шаттле "Челленджер". Ее полет продолжался шесть суток два часа 25 минут. Через полтора года, в октябре 1984-го, Салли совершила еще один космический рейс продолжительностью более восьми суток.

Американская женщина-астронавт Салли Райд
6 из 10

Первая побывавшая в космосе американка Салли Райд отправилась на орбиту в июне 1983 года на шаттле "Челленджер". Ее полет продолжался шесть суток два часа 25 минут. Через полтора года, в октябре 1984-го, Салли совершила еще один космический рейс продолжительностью более восьми суток.

© NASA
© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанк

Первая представительница Великобритании в космосе Хелен Шармен в свое время откликнулась на радиосообщение о наборе желающих принять участие в конкурсе для полета в космос, а в мае 1991 года отправилась на корабле "Союз" на орбитальную станцию "Мир".

Английский космонавт Хелен Шармен
7 из 10

Первая представительница Великобритании в космосе Хелен Шармен в свое время откликнулась на радиосообщение о наборе желающих принять участие в конкурсе для полета в космос, а в мае 1991 года отправилась на корабле "Союз" на орбитальную станцию "Мир".

© РИА Новости / Владимир Родионов
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© Public domain

Первый космонавт Южной Кореи Ли Со Ён побывала на МКС в апреле 2008 года по программе экспедиции посещения. Полет продолжался десять суток 21 час 13 минут.

Ли Со Ён
8 из 10

Первый космонавт Южной Кореи Ли Со Ён побывала на МКС в апреле 2008 года по программе экспедиции посещения. Полет продолжался десять суток 21 час 13 минут.

© Public domain
© AFP 2021 / Hector Mata

Первая женщина-астронавт Франции Клоди Андре-Дэе совершила два орбитальных полета и успела поработать на двух разных космических станциях: в 1996 году — на "Мире", а в 2001-м — на МКС.

Kосмонавт Национального центра космических исследований и Европейского космического агентства Клоди Эньере
9 из 10

Первая женщина-астронавт Франции Клоди Андре-Дэе совершила два орбитальных полета и успела поработать на двух разных космических станциях: в 1996 году — на "Мире", а в 2001-м — на МКС.

© AFP 2021 / Hector Mata
© AFP 2021 / STR

Первая женщина-космонавт Китая Лю Ян совершила свой первый полет в 2012 году на корабле "Шэньчжоу-9". Она проработала на орбите 12 суток 15 часов 25 минут и была удостоена звания "Космонавт-герой".

Первая женщина-космонавт Китая Лю Ян
10 из 10

Первая женщина-космонавт Китая Лю Ян совершила свой первый полет в 2012 году на корабле "Шэньчжоу-9". Она проработала на орбите 12 суток 15 часов 25 минут и была удостоена звания "Космонавт-герой".

© AFP 2021 / STR
1 из 10

Гендиректор "Роскосмоса" поручил Центру подготовки космонавтов ввести Анну Кикину в один из ближайших экипажей кораблей "Союз".

До того как в 2012 году Кикина стала кандидатом в космонавты-испытатели в ходе открытого конкурса, в отряд набирали только военных летчиков или сотрудников ракетно-космической отрасли. В 2014 году Анна прошла общекосмическую подготовку, а в 2017-м приняла участие в международном эксперименте, имитирующем полет к Луне.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 10

Для первой женщины-космонавта в мире Валентины Терешковой история покорения вселенной началась 16 июня 1963 года, когда она решительно крикнула: "Эй, небо, сними шляпу!" — и провела на орбите двое суток 22 часа и 50 минут. Ее корабль "Восток-6" пролетел 1,97 миллиона километров, 48 раз обогнув Землю.

© РИА Новости / Подшиванов
Перейти в фотобанк
3 из 10

Ученый и глава компании Prodea systems Inc.
Ануше Ансари стала в 2006 году первой в мире космической туристкой и первой представительницей Ирана в космосе. Продолжительность ее полета составила десять суток 21 час четыре минуты.

© NASA / Victor Zelentsov
4 из 10

Первая женщина-астронавт Японии Тиаки Мукаи полетела в космос в июле 1994 года в качестве специалиста по полезной нагрузке в составе экипажа шаттла "Колумбия". Вторым ее полетом стала девятидневная миссия в составе экипажа шаттла "Дискавери" в 1998 году.

© Фото : National Archives and Records Administration
5 из 10

Первая итальянская женщина-астронавт Саманта Кристофоретти, проработавшая на МКС с ноября 2014 года по июль 2015-го, установила новый рекорд продолжительности космического полета среди представительниц прекрасного пола — 199 суток 16 часов 42 минуты.

© РИА Новости / Роман Соколов
Перейти в фотобанк
6 из 10

Первая побывавшая в космосе американка Салли Райд отправилась на орбиту в июне 1983 года на шаттле "Челленджер". Ее полет продолжался шесть суток два часа 25 минут. Через полтора года, в октябре 1984-го, Салли совершила еще один космический рейс продолжительностью более восьми суток.

© NASA
7 из 10

Первая представительница Великобритании в космосе Хелен Шармен в свое время откликнулась на радиосообщение о наборе желающих принять участие в конкурсе для полета в космос, а в мае 1991 года отправилась на корабле "Союз" на орбитальную станцию "Мир".

© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в фотобанк
8 из 10

Первый космонавт Южной Кореи Ли Со Ён побывала на МКС в апреле 2008 года по программе экспедиции посещения. Полет продолжался десять суток 21 час 13 минут.

© Public domain
9 из 10

Первая женщина-астронавт Франции Клоди Андре-Дэе совершила два орбитальных полета и успела поработать на двух разных космических станциях: в 1996 году — на "Мире", а в 2001-м — на МКС.

© AFP 2021 / Hector Mata
10 из 10

Первая женщина-космонавт Китая Лю Ян совершила свой первый полет в 2012 году на корабле "Шэньчжоу-9". Она проработала на орбите 12 суток 15 часов 25 минут и была удостоена звания "Космонавт-герой".

© AFP 2021 / STR
 
Хочу стать космонавтомАнна КикинаЦентр подготовки космонавтовМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
 
 
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