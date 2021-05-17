Россиянка Анна Кикина полетит на МКС осенью 2022 года
Гендиректор "Роскосмоса" поручил Центру подготовки космонавтов ввести Анну Кикину в один из ближайших экипажей кораблей "Союз".
До того как в 2012 году Кикина стала кандидатом в космонавты-испытатели в ходе открытого конкурса, в отряд набирали только военных летчиков или сотрудников ракетно-космической отрасли. В 2014 году Анна прошла общекосмическую подготовку, а в 2017-м приняла участие в международном эксперименте, имитирующем полет к Луне.
Гендиректор "Роскосмоса" поручил Центру подготовки космонавтов ввести Анну Кикину в один из ближайших экипажей кораблей "Союз".
До того как в 2012 году Кикина стала кандидатом в космонавты-испытатели в ходе открытого конкурса, в отряд набирали только военных летчиков или сотрудников ракетно-космической отрасли. В 2014 году Анна прошла общекосмическую подготовку, а в 2017-м приняла участие в международном эксперименте, имитирующем полет к Луне.
Для первой женщины-космонавта в мире Валентины Терешковой история покорения вселенной началась 16 июня 1963 года, когда она решительно крикнула: "Эй, небо, сними шляпу!" — и провела на орбите двое суток 22 часа и 50 минут. Ее корабль "Восток-6" пролетел 1,97 миллиона километров, 48 раз обогнув Землю.
Для первой женщины-космонавта в мире Валентины Терешковой история покорения вселенной началась 16 июня 1963 года, когда она решительно крикнула: "Эй, небо, сними шляпу!" — и провела на орбите двое суток 22 часа и 50 минут. Ее корабль "Восток-6" пролетел 1,97 миллиона километров, 48 раз обогнув Землю.
Ученый и глава компании Prodea systems Inc.
Ануше Ансари стала в 2006 году первой в мире космической туристкой и первой представительницей Ирана в космосе. Продолжительность ее полета составила десять суток 21 час четыре минуты.
Ученый и глава компании Prodea systems Inc.
Ануше Ансари стала в 2006 году первой в мире космической туристкой и первой представительницей Ирана в космосе. Продолжительность ее полета составила десять суток 21 час четыре минуты.
Первая женщина-астронавт Японии Тиаки Мукаи полетела в космос в июле 1994 года в качестве специалиста по полезной нагрузке в составе экипажа шаттла "Колумбия". Вторым ее полетом стала девятидневная миссия в составе экипажа шаттла "Дискавери" в 1998 году.
Первая женщина-астронавт Японии Тиаки Мукаи полетела в космос в июле 1994 года в качестве специалиста по полезной нагрузке в составе экипажа шаттла "Колумбия". Вторым ее полетом стала девятидневная миссия в составе экипажа шаттла "Дискавери" в 1998 году.
Первая итальянская женщина-астронавт Саманта Кристофоретти, проработавшая на МКС с ноября 2014 года по июль 2015-го, установила новый рекорд продолжительности космического полета среди представительниц прекрасного пола — 199 суток 16 часов 42 минуты.
Первая итальянская женщина-астронавт Саманта Кристофоретти, проработавшая на МКС с ноября 2014 года по июль 2015-го, установила новый рекорд продолжительности космического полета среди представительниц прекрасного пола — 199 суток 16 часов 42 минуты.
Первая побывавшая в космосе американка Салли Райд отправилась на орбиту в июне 1983 года на шаттле "Челленджер". Ее полет продолжался шесть суток два часа 25 минут. Через полтора года, в октябре 1984-го, Салли совершила еще один космический рейс продолжительностью более восьми суток.
Первая побывавшая в космосе американка Салли Райд отправилась на орбиту в июне 1983 года на шаттле "Челленджер". Ее полет продолжался шесть суток два часа 25 минут. Через полтора года, в октябре 1984-го, Салли совершила еще один космический рейс продолжительностью более восьми суток.
Первая представительница Великобритании в космосе Хелен Шармен в свое время откликнулась на радиосообщение о наборе желающих принять участие в конкурсе для полета в космос, а в мае 1991 года отправилась на корабле "Союз" на орбитальную станцию "Мир".
Первая представительница Великобритании в космосе Хелен Шармен в свое время откликнулась на радиосообщение о наборе желающих принять участие в конкурсе для полета в космос, а в мае 1991 года отправилась на корабле "Союз" на орбитальную станцию "Мир".
Первый космонавт Южной Кореи Ли Со Ён побывала на МКС в апреле 2008 года по программе экспедиции посещения. Полет продолжался десять суток 21 час 13 минут.
Первый космонавт Южной Кореи Ли Со Ён побывала на МКС в апреле 2008 года по программе экспедиции посещения. Полет продолжался десять суток 21 час 13 минут.
Первая женщина-астронавт Франции Клоди Андре-Дэе совершила два орбитальных полета и успела поработать на двух разных космических станциях: в 1996 году — на "Мире", а в 2001-м — на МКС.
Первая женщина-астронавт Франции Клоди Андре-Дэе совершила два орбитальных полета и успела поработать на двух разных космических станциях: в 1996 году — на "Мире", а в 2001-м — на МКС.
Первая женщина-космонавт Китая Лю Ян совершила свой первый полет в 2012 году на корабле "Шэньчжоу-9". Она проработала на орбите 12 суток 15 часов 25 минут и была удостоена звания "Космонавт-герой".
Первая женщина-космонавт Китая Лю Ян совершила свой первый полет в 2012 году на корабле "Шэньчжоу-9". Она проработала на орбите 12 суток 15 часов 25 минут и была удостоена звания "Космонавт-герой".
Гендиректор "Роскосмоса" поручил Центру подготовки космонавтов ввести Анну Кикину в один из ближайших экипажей кораблей "Союз".
До того как в 2012 году Кикина стала кандидатом в космонавты-испытатели в ходе открытого конкурса, в отряд набирали только военных летчиков или сотрудников ракетно-космической отрасли. В 2014 году Анна прошла общекосмическую подготовку, а в 2017-м приняла участие в международном эксперименте, имитирующем полет к Луне.
Для первой женщины-космонавта в мире Валентины Терешковой история покорения вселенной началась 16 июня 1963 года, когда она решительно крикнула: "Эй, небо, сними шляпу!" — и провела на орбите двое суток 22 часа и 50 минут. Ее корабль "Восток-6" пролетел 1,97 миллиона километров, 48 раз обогнув Землю.
Ученый и глава компании Prodea systems Inc.
Ануше Ансари стала в 2006 году первой в мире космической туристкой и первой представительницей Ирана в космосе. Продолжительность ее полета составила десять суток 21 час четыре минуты.
Первая женщина-астронавт Японии Тиаки Мукаи полетела в космос в июле 1994 года в качестве специалиста по полезной нагрузке в составе экипажа шаттла "Колумбия". Вторым ее полетом стала девятидневная миссия в составе экипажа шаттла "Дискавери" в 1998 году.
Первая итальянская женщина-астронавт Саманта Кристофоретти, проработавшая на МКС с ноября 2014 года по июль 2015-го, установила новый рекорд продолжительности космического полета среди представительниц прекрасного пола — 199 суток 16 часов 42 минуты.
Первая побывавшая в космосе американка Салли Райд отправилась на орбиту в июне 1983 года на шаттле "Челленджер". Ее полет продолжался шесть суток два часа 25 минут. Через полтора года, в октябре 1984-го, Салли совершила еще один космический рейс продолжительностью более восьми суток.
Первая представительница Великобритании в космосе Хелен Шармен в свое время откликнулась на радиосообщение о наборе желающих принять участие в конкурсе для полета в космос, а в мае 1991 года отправилась на корабле "Союз" на орбитальную станцию "Мир".
Первый космонавт Южной Кореи Ли Со Ён побывала на МКС в апреле 2008 года по программе экспедиции посещения. Полет продолжался десять суток 21 час 13 минут.
Первая женщина-астронавт Франции Клоди Андре-Дэе совершила два орбитальных полета и успела поработать на двух разных космических станциях: в 1996 году — на "Мире", а в 2001-м — на МКС.
Первая женщина-космонавт Китая Лю Ян совершила свой первый полет в 2012 году на корабле "Шэньчжоу-9". Она проработала на орбите 12 суток 15 часов 25 минут и была удостоена звания "Космонавт-герой".