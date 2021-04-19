"Эй, небо, сними шляпу!" Женщины в космосе

Гендиректор "Роскосмоса" поручил Центру подготовки космонавтов ввести Анну Кикину в один из ближайших экипажей кораблей "Союз".

До того как в 2012 году Кикина стала кандидатом в космонавты-испытатели в ходе открытого конкурса, в отряд набирали только военных летчиков или сотрудников ракетно-космической отрасли. В 2014 году Анна прошла общекосмическую подготовку, а в 2017-м приняла участие в международном эксперименте, имитирующем полет к Луне.