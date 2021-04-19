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"Эй, небо, сними шляпу!" Женщины в космосе
"Эй, небо, сними шляпу!" Женщины в космосе
Единственная космонавтка в российском отряде Анна Кикина полетит на МКС в 2022 году. С 1963 года, когда женщина впервые преодолела земное притяжение, на орбите... РИА Новости, 19.04.2021
2021-04-19T14:34
2021-04-19T15:28
космос
женщины
космонавты
анна кикина
саманта кристофоретти
космос - риа наука
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фото
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Единственная космонавтка в российском отряде Анна Кикина полетит на МКС в 2022 году. С 1963 года, когда женщина впервые преодолела земное притяжение, на орбите побывали более 60 представительниц прекрасного пола. Бесстрашные покорительницы Вселенной — в фотоленте Ria.ru.
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космос, женщины, космонавты, анна кикина, саманта кристофоретти, космос - риа наука, валентина терешкова, фото, фото

"Эй, небо, сними шляпу!" Женщины в космосе

14:34 19.04.2021 (обновлено: 15:28 19.04.2021)
 
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Единственная космонавтка в российском отряде Анна Кикина полетит на МКС в 2022 году. С 1963 года, когда женщина впервые преодолела земное притяжение, на орбите побывали более 60 представительниц прекрасного пола. Бесстрашные покорительницы Вселенной — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Гендиректор "Роскосмоса" поручил Центру подготовки космонавтов ввести Анну Кикину в один из ближайших экипажей кораблей "Союз".

До того как в 2012 году Кикина стала кандидатом в космонавты-испытатели в ходе открытого конкурса, в отряд набирали только военных летчиков или сотрудников ракетно-космической отрасли. В 2014 году Анна прошла общекосмическую подготовку, а в 2017-м приняла участие в международном эксперименте, имитирующем полет к Луне.

Анна Кикина
1 из 10

Гендиректор "Роскосмоса" поручил Центру подготовки космонавтов ввести Анну Кикину в один из ближайших экипажей кораблей "Союз".

До того как в 2012 году Кикина стала кандидатом в космонавты-испытатели в ходе открытого конкурса, в отряд набирали только военных летчиков или сотрудников ракетно-космической отрасли. В 2014 году Анна прошла общекосмическую подготовку, а в 2017-м приняла участие в международном эксперименте, имитирующем полет к Луне.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Подшиванов

Для первой женщины-космонавта в мире Валентины Терешковой история покорения вселенной началась 16 июня 1963 года, когда она решительно крикнула: "Эй, небо, сними шляпу!" — и провела на орбите двое суток 22 часа и 50 минут. Ее корабль "Восток-6" пролетел 1,97 миллиона километров, 48 раз обогнув Землю.

Летчик-космонавт Валентина Терешкова на аэродроме Ярославского аэроклуба
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Для первой женщины-космонавта в мире Валентины Терешковой история покорения вселенной началась 16 июня 1963 года, когда она решительно крикнула: "Эй, небо, сними шляпу!" — и провела на орбите двое суток 22 часа и 50 минут. Ее корабль "Восток-6" пролетел 1,97 миллиона километров, 48 раз обогнув Землю.

© РИА Новости / Подшиванов
© NASA / Victor Zelentsov

Ученый и глава компании Prodea systems Inc.
Ануше Ансари стала в 2006 году первой в мире космической туристкой и первой представительницей Ирана в космосе. Продолжительность ее полета составила десять суток 21 час четыре минуты.

 Первый космический турист среди женщин Ануше Ансари
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Ученый и глава компании Prodea systems Inc.
Ануше Ансари стала в 2006 году первой в мире космической туристкой и первой представительницей Ирана в космосе. Продолжительность ее полета составила десять суток 21 час четыре минуты.

© NASA / Victor Zelentsov
© Фото : National Archives and Records Administration

Первая женщина-астронавт Японии Тиаки Мукаи полетела в космос в июле 1994 года в качестве специалиста по полезной нагрузке в составе экипажа шаттла "Колумбия". Вторым ее полетом стала девятидневная миссия в составе экипажа шаттла "Дискавери" в 1998 году.

Астронавт японского космического агентства JAXA Тиаки Мукаи
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Первая женщина-астронавт Японии Тиаки Мукаи полетела в космос в июле 1994 года в качестве специалиста по полезной нагрузке в составе экипажа шаттла "Колумбия". Вторым ее полетом стала девятидневная миссия в составе экипажа шаттла "Дискавери" в 1998 году.

© Фото : National Archives and Records Administration
© РИА Новости / Роман Соколов / Перейти в фотобанк

Первая итальянская женщина-астронавт Саманта Кристофоретти, проработавшая на МКС с ноября 2014 года по июль 2015-го, установила новый рекорд продолжительности космического полета среди представительниц прекрасного пола — 199 суток 16 часов 42 минуты.

Астронавт ЕКА Саманта Кристофоретти
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Первая итальянская женщина-астронавт Саманта Кристофоретти, проработавшая на МКС с ноября 2014 года по июль 2015-го, установила новый рекорд продолжительности космического полета среди представительниц прекрасного пола — 199 суток 16 часов 42 минуты.

© РИА Новости / Роман Соколов
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© NASA

Первая побывавшая в космосе американка Салли Райд отправилась на орбиту в июне 1983 года на шаттле "Челленджер". Ее полет продолжался шесть суток два часа 25 минут. Через полтора года, в октябре 1984-го, Салли совершила еще один космический рейс продолжительностью более восьми суток.

Американская женщина-астронавт Салли Райд
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Первая побывавшая в космосе американка Салли Райд отправилась на орбиту в июне 1983 года на шаттле "Челленджер". Ее полет продолжался шесть суток два часа 25 минут. Через полтора года, в октябре 1984-го, Салли совершила еще один космический рейс продолжительностью более восьми суток.

© NASA
© РИА Новости / Владимир Родионов

Первая представительница Великобритании в космосе Хелен Шармен в свое время откликнулась на радиосообщение о наборе желающих принять участие в конкурсе для полета в космос, а в мае 1991 года отправилась на корабле "Союз" на орбитальную станцию "Мир".

Английский космонавт Хелен Шармен
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Первая представительница Великобритании в космосе Хелен Шармен в свое время откликнулась на радиосообщение о наборе желающих принять участие в конкурсе для полета в космос, а в мае 1991 года отправилась на корабле "Союз" на орбитальную станцию "Мир".

© РИА Новости / Владимир Родионов
© Public domain

Первый космонавт Южной Кореи Ли Со Ён побывала на МКС в апреле 2008 года по программе экспедиции посещения. Полет продолжался десять суток 21 час 13 минут.

Ли Со Ён
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Первый космонавт Южной Кореи Ли Со Ён побывала на МКС в апреле 2008 года по программе экспедиции посещения. Полет продолжался десять суток 21 час 13 минут.

© Public domain
© AFP 2021 / Hector Mata

Первая женщина-астронавт Франции Клоди Андре-Дэе совершила два орбитальных полета и успела поработать на двух разных космических станциях: в 1996 году — на "Мире", а в 2001-м — на МКС.

Kосмонавт Национального центра космических исследований и Европейского космического агентства Клоди Эньере
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Первая женщина-астронавт Франции Клоди Андре-Дэе совершила два орбитальных полета и успела поработать на двух разных космических станциях: в 1996 году — на "Мире", а в 2001-м — на МКС.

© AFP 2021 / Hector Mata
© AFP 2021 / STR

Первая женщина-космонавт Китая Лю Ян совершила свой первый полет в 2012 году на корабле "Шэньчжоу-9". Она проработала на орбите 12 суток 15 часов 25 минут и была удостоена звания "Космонавт-герой".

Первая женщина-космонавт Китая Лю Ян
10 из 10

Первая женщина-космонавт Китая Лю Ян совершила свой первый полет в 2012 году на корабле "Шэньчжоу-9". Она проработала на орбите 12 суток 15 часов 25 минут и была удостоена звания "Космонавт-герой".

© AFP 2021 / STR
 
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