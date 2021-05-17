https://ria.ru/20210517/koronavirus-1732610891.html
Филологи рассказали о правильном употреблении слова "ковид"
Филологи рассказали о правильном употреблении слова "ковид"
Слово "ковид" с ударением на второй слог – самый часто употребляемый вариант в русскоязычной среде, но точной орфоэпической нормы пока нет, сообщили РИА Новости РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T12:28
2021-05-17T12:28
2021-05-17T12:28
коронавирус covid-19
александр ольховский
российская академия наук
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576225980_0:171:3036:1879_1920x0_80_0_0_a65f8c74d9075221cf103e5ac5630f11.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Слово "ковид" с ударением на второй слог – самый часто употребляемый вариант в русскоязычной среде, но точной орфоэпической нормы пока нет, сообщили РИА Новости филологи Государственного института русского языка имени Пушкина."В данном случае все-таки кови́д. Это ударение самое частотное в русскоязычной среде, и пока предпосылок к тому, чтобы ко́вид начал вытеснять кови́д, я не вижу. Есть люди, которые употребляют ко́вид – это, видимо, те, кто много слушают или смотрят англоязычное СМИ. Но в основном говорят кови́д: и образованные, и необразованные, и молодые, и старые. Это говорит о том, что такое ударение устоялось и, видимо, таким и останется в ближайшее время", - поделился профессор кафедры общего и русского языкознания института Пушкина Михаил Осадчий.По словам профессора, орфоэпические словари отражают наиболее частый вариант произношения, принятый в среде образованных горожан. Как только какой-то вариант ударения, отличный от предыдущего, начинает преобладать в речи горожан, имеющих высшее образование, это становится нормой."Здесь прямая зависимость между частотой использования слова и его вхождением в словари, это может быть 5-10 лет. Есть такой специальный жанр словарей, которые называются словари новых слов и значений – они довольно быстро реагируют, через три года или через пять лет уже может быть зафиксировано какое-то слово. Например, есть такой словарь новейших иностранных слов Шагаловой, и там словечки типа "свитшот" появлялись уже спустя два года после того, как они стали функционировать в речи", - пояснила ведущий научный сотрудник Института Пушкина Александра Ольховская.По ее словам, пока прошло недостаточно времени для выработки орфоэпической нормы и даже для прочного вхождения в литературный язык.Ранее научно-информационный "Орфографический академический ресурс Академос" Института русского языка имени Виноградова РАН добавил слово "ковид" и его производные.
https://ria.ru/20200728/1575016180.html
https://ria.ru/20210517/pandemiya-1732597048.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576225980_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_d7cd58cfeb991cea3e059058cbaa86dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, александр ольховский, российская академия наук, общество
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости.
Слово "ковид" с ударением на второй слог – самый часто употребляемый вариант в русскоязычной среде, но точной орфоэпической нормы пока нет, сообщили РИА Новости филологи Государственного института русского языка имени Пушкина
.
"В данном случае все-таки кови́д. Это ударение самое частотное в русскоязычной среде, и пока предпосылок к тому, чтобы ко́вид начал вытеснять кови́д, я не вижу. Есть люди, которые употребляют ко́вид – это, видимо, те, кто много слушают или смотрят англоязычное СМИ. Но в основном говорят кови́д: и образованные, и необразованные, и молодые, и старые. Это говорит о том, что такое ударение устоялось и, видимо, таким и останется в ближайшее время", - поделился профессор кафедры общего и русского языкознания института Пушкина Михаил Осадчий.
По словам профессора, орфоэпические словари отражают наиболее частый вариант произношения, принятый в среде образованных горожан. Как только какой-то вариант ударения, отличный от предыдущего, начинает преобладать в речи горожан, имеющих высшее образование, это становится нормой.
"Здесь прямая зависимость между частотой использования слова и его вхождением в словари, это может быть 5-10 лет. Есть такой специальный жанр словарей, которые называются словари новых слов и значений – они довольно быстро реагируют, через три года или через пять лет уже может быть зафиксировано какое-то слово. Например, есть такой словарь новейших иностранных слов Шагаловой, и там словечки типа "свитшот" появлялись уже спустя два года после того, как они стали функционировать в речи", - пояснила ведущий научный сотрудник Института Пушкина Александра Ольховская
.
По ее словам, пока прошло недостаточно времени для выработки орфоэпической нормы и даже для прочного вхождения в литературный язык.
Ранее научно-информационный "Орфографический академический ресурс Академос" Института русского языка имени Виноградова РАН
добавил слово "ковид" и его производные.