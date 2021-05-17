В "Мисс России" похвалили выступление Алины Санько на "Мисс Вселенная"
Титул "Мисс Вселенная" в этом году завоевала Андреа Меса из Мексики. Корону ей передала предыдущая победительница Зозибини Тунзи.
Титул "Мисс Вселенная" в этом году завоевала Андреа Меса из Мексики. Корону ей передала предыдущая победительница Зозибини Тунзи.
Новой "Мисс Вселенная" 26 лет, она живет в Чиуауа и работает программистом.
Новой "Мисс Вселенная" 26 лет, она живет в Чиуауа и работает программистом.
Андреа Меса активно выступает против гендерного неравенства.
Андреа Меса активно выступает против гендерного неравенства.
В финал вышли также девушки из Бразилии, Индии, Перу и Доминиканской Республики.
В финал вышли также девушки из Бразилии, Индии, Перу и Доминиканской Республики.
Участницы Международного конкурса красоты "Мисс Вселенная — 2021".
Участницы Международного конкурса красоты "Мисс Вселенная — 2021".
Россиянка Алина Санько не сумела попасть в число лучших, но великолепно держалась на сцене и представила страну на высочайшем уровне, считают организаторы конкурса "Мисс Россия".
Россиянка Алина Санько не сумела попасть в число лучших, но великолепно держалась на сцене и представила страну на высочайшем уровне, считают организаторы конкурса "Мисс Россия".
Из-за пандемии коронавируса мероприятие проходило с соблюдением необходимых мер безопасности.
Из-за пандемии коронавируса мероприятие проходило с соблюдением необходимых мер безопасности.
"Мисс Вселенная" — один из самых престижных конкурсов красоты в мире.
"Мисс Вселенная" — один из самых престижных конкурсов красоты в мире.
Вместе с "Мисс мира", "Мисс Интернешнл" и "Мисс Земля" он составляет так называемую Большую четверку.
Вместе с "Мисс мира", "Мисс Интернешнл" и "Мисс Земля" он составляет так называемую Большую четверку.
До 1971 года конкурс проходил в США, с 1972-го — каждый год в новой стране.
До 1971 года конкурс проходил в США, с 1972-го — каждый год в новой стране.
В прошлом году из-за пандемии конкурс не состоялся, так что "Мисс Вселенная — 2019" Зозибини Тунзи носила корону дольше других победительниц.
В прошлом году из-за пандемии конкурс не состоялся, так что "Мисс Вселенная — 2019" Зозибини Тунзи носила корону дольше других победительниц.
Титул "Мисс Вселенная" в этом году завоевала Андреа Меса из Мексики. Корону ей передала предыдущая победительница Зозибини Тунзи.
Новой "Мисс Вселенная" 26 лет, она живет в Чиуауа и работает программистом.
Андреа Меса активно выступает против гендерного неравенства.
В финал вышли также девушки из Бразилии, Индии, Перу и Доминиканской Республики.
Участницы Международного конкурса красоты "Мисс Вселенная — 2021".
Россиянка Алина Санько не сумела попасть в число лучших, но великолепно держалась на сцене и представила страну на высочайшем уровне, считают организаторы конкурса "Мисс Россия".
Из-за пандемии коронавируса мероприятие проходило с соблюдением необходимых мер безопасности.
"Мисс Вселенная" — один из самых престижных конкурсов красоты в мире.
Вместе с "Мисс мира", "Мисс Интернешнл" и "Мисс Земля" он составляет так называемую Большую четверку.
До 1971 года конкурс проходил в США, с 1972-го — каждый год в новой стране.
В прошлом году из-за пандемии конкурс не состоялся, так что "Мисс Вселенная — 2019" Зозибини Тунзи носила корону дольше других победительниц.