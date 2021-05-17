https://ria.ru/20210517/konkurs-1732607657.html

В "Мисс России" похвалили выступление Алины Санько на "Мисс Вселенная"

В "Мисс России" похвалили выступление Алины Санько на "Мисс Вселенная"

Представительница России на конкурсе "Мисс Вселенная" Алина Санько, не сумевшая попасть в топ-21, великолепно держалась на сцене и представила страну на очень... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T12:10

2021-05-17T12:10

2021-05-17T12:10

культура

алина санько

шоу-бизнес

мисс россия

мисс вселенная

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Представительница России на конкурсе "Мисс Вселенная" Алина Санько, не сумевшая попасть в топ-21, великолепно держалась на сцене и представила страну на очень высоком уровне, сообщили организаторы "Мисс России", которые обладают эксклюзивными правами на представление России на международных конкурсах красоты.Ранее стало известно, что победительницей конкурса "Мисс Вселенная" в 2021 году стала представительница Мексики Андреа Меса."Алина Санько великолепно держалась на сцене и представила нашу страну на очень высоком уровне... Поздравляем нашу красавицу с прекрасным выступлением", - написали организаторы на своей странице в Instagram.Санько не прошла в топ-21 участниц конкурса, на этом этапе за звание "Мисс Вселенная" боролись девушки из Колумбии, Перу, Австралии, Франции, Мьянмы, Ямайки, Мексики, Доминиканской Республики, США, Индонезии, Аргентины, Индии, Великобритании, Вьетнама, Таиланда и других стран, следует из информации, опубликованной на странице конкурса "Мисс Россия".Конкурс "Мисс Вселенная" в этом году проходил во Флориде (США) с соблюдением необходимых мер безопасности из-за ковида.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алина санько, шоу-бизнес, мисс россия, мисс вселенная