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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210517/miss-1732597382.html
Самая красивая: "Мисс Вселенная — 2021"
Самая красивая: "Мисс Вселенная — 2021"
Во Флориде выбрали самую красивую девушку на свете. Счастливая победительница и прелестные финалистки конкурса "Мисс Вселенная" — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 17.05.2021
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культура
новости культуры
мисс вселенная
фото
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Во Флориде выбрали самую красивую девушку на свете. Счастливая победительница и прелестные финалистки конкурса "Мисс Вселенная" — в фотоленте Ria.ru.
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новости культуры, мисс вселенная, фото, фото

Самая красивая: "Мисс Вселенная — 2021"

12:00 17.05.2021 (обновлено: 18:28 17.05.2021)
 
Читать ria.ru в
Во Флориде выбрали самую красивую девушку на свете. Счастливая победительница и прелестные финалистки конкурса "Мисс Вселенная" — в фотоленте Ria.ru.
© AFP 2021 / Getty Images/Rodrigo Varela

Титул "Мисс Вселенная" в этом году завоевала Андреа Меса из Мексики. Корону ей передала предыдущая победительница Зозибини Тунзи.

Победительница международного конкурса красоты Мисс Вселенная в 2021 году, представительница Мексики Андреа Меса
1 из 14

Титул "Мисс Вселенная" в этом году завоевала Андреа Меса из Мексики. Корону ей передала предыдущая победительница Зозибини Тунзи.

© AFP 2021 / Getty Images/Rodrigo Varela
© AFP 2021 / Getty Images/Rodrigo Varela

Новой "Мисс Вселенная" 26 лет, она живет в Чиуауа и работает программистом.

Победительница международного конкурса красоты Мисс Вселенная в 2021 году, представительница Мексики Андреа Меса
2 из 14

Новой "Мисс Вселенная" 26 лет, она живет в Чиуауа и работает программистом.

© AFP 2021 / Getty Images/Rodrigo Varela
© AFP 2021 / Getty Images/Rodrigo Varela

Андреа Меса активно выступает против гендерного неравенства.

Победительница международного конкурса красоты Мисс Вселенная в 2021 году, представительница Мексики Андреа Меса
3 из 14

Андреа Меса активно выступает против гендерного неравенства.

© AFP 2021 / Getty Images/Rodrigo Varela
© AFP 2021 / Getty Images/Rodrigo Varela

В финал вышли также девушки из Бразилии, Индии, Перу и Доминиканской Республики.

Международный конкурс красоты Мисс Вселенная — 2021
4 из 14

В финал вышли также девушки из Бразилии, Индии, Перу и Доминиканской Республики.

© AFP 2021 / Getty Images/Rodrigo Varela
© AFP 2021 / Getty Images/Rodrigo Varela

Участницы Международного конкурса красоты "Мисс Вселенная — 2021".

Мисс Вселенная Филиппины 2020 Рабия Матео на международном конкурсе красоты Мисс Вселенная — 2021
5 из 14

Участницы Международного конкурса красоты "Мисс Вселенная — 2021".

© AFP 2021 / Getty Images/Rodrigo Varela
© AFP 2021 / Getty Images/Rodrigo Varela

Россиянка Алина Санько не сумела попасть в число лучших, но великолепно держалась на сцене и представила страну на высочайшем уровне, считают организаторы конкурса "Мисс Россия".

Мисс Россия 2019 Алина Санько на международном конкурсе красоты Мисс Вселенная — 2021
6 из 14

Россиянка Алина Санько не сумела попасть в число лучших, но великолепно держалась на сцене и представила страну на высочайшем уровне, считают организаторы конкурса "Мисс Россия".

© AFP 2021 / Getty Images/Rodrigo Varela
© AFP 2021 / Getty Images/Rodrigo Varela

Бразильянка Жулия Гама заняла почетное второе место.

Мисс Бразилия Джулия Гама на международном конкурсе красоты Мисс Вселенная — 2021
7 из 14

Бразильянка Жулия Гама заняла почетное второе место.

© AFP 2021 / Getty Images/Rodrigo Varela
© AFP 2021 / Getty Images/Rodrigo Varela

Из-за пандемии коронавируса мероприятие проходило с соблюдением необходимых мер безопасности.

Участницы международного конкурса красоты Мисс Вселенная — 2021
8 из 14

Из-за пандемии коронавируса мероприятие проходило с соблюдением необходимых мер безопасности.

© AFP 2021 / Getty Images/Rodrigo Varela
© AFP 2021 / Getty Images/Rodrigo Varela

Финал конкурса красоты "Мисс Вселенная — 2021".

Участницы международного конкурса красоты Мисс Вселенная — 2021
9 из 14

Финал конкурса красоты "Мисс Вселенная — 2021".

© AFP 2021 / Getty Images/Rodrigo Varela
© AFP 2021 / Getty Images/Rodrigo Varela

"Мисс Вселенная" — один из самых престижных конкурсов красоты в мире.

Участницы международного конкурса красоты Мисс Вселенная — 2021
10 из 14

"Мисс Вселенная" — один из самых престижных конкурсов красоты в мире.

© AFP 2021 / Getty Images/Rodrigo Varela
© AFP 2021 / Getty Images/Rodrigo Varela

Вместе с "Мисс мира", "Мисс Интернешнл" и "Мисс Земля" он составляет так называемую Большую четверку.

Мисс Вселенная Великобритания 2020 Жанетт Акуа на международном конкурсе красоты Мисс Вселенная — 2021
11 из 14

Вместе с "Мисс мира", "Мисс Интернешнл" и "Мисс Земля" он составляет так называемую Большую четверку.

© AFP 2021 / Getty Images/Rodrigo Varela
© AFP 2021 / Getty Images/Rodrigo Varela

До 1971 года конкурс проходил в США, с 1972-го — каждый год в новой стране.

Мисс Никарагуа Ана Марсело на международном конкурсе красоты Мисс Вселенная — 2021
12 из 14

До 1971 года конкурс проходил в США, с 1972-го — каждый год в новой стране.

© AFP 2021 / Getty Images/Rodrigo Varela
© AFP 2021 / Getty Images/Rodrigo Varela

Россия участвует в конкурсе с 1994 года.

Мисс Вселенная Колумбия 2020 Лаура Оласкуага на международном конкурсе красоты Мисс Вселенная — 2021
13 из 14

Россия участвует в конкурсе с 1994 года.

© AFP 2021 / Getty Images/Rodrigo Varela
© AFP 2021 / Getty Images/Rodrigo Varela

В прошлом году из-за пандемии конкурс не состоялся, так что "Мисс Вселенная — 2019" Зозибини Тунзи носила корону дольше других победительниц.

Победительница международного конкурса красоты Мисс Вселенная — 2021 Андреа Меса и Мисс Вселенная — 2019 Зозибини Тунзи
14 из 14

В прошлом году из-за пандемии конкурс не состоялся, так что "Мисс Вселенная — 2019" Зозибини Тунзи носила корону дольше других победительниц.

© AFP 2021 / Getty Images/Rodrigo Varela
 
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