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Израиль заявил о пуске около 3350 ракет из сектора Газа

Израиль заявил о пуске около 3350 ракет из сектора Газа

Около 3350 ракет выпущены из сектора Газа по территории Израиля с начала обострения, около 500 упали внутри анклава, сообщила пресс-служба армии. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T20:47

2021-05-17T20:47

2021-05-17T20:47

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая - РИА Новости. Около 3350 ракет выпущены из сектора Газа по территории Израиля с начала обострения, около 500 упали внутри анклава, сообщила пресс-служба армии."По состоянию на 19:00, с начала операции "Страж стен" (с момента обострения - ред.) из сектора Газа по территории Израиля было выпущено около 3350 ракет, из которых около 500 неудачных запусков упали в секторе Газа", - говорится в сообщении.Армия отмечает, что эффективность работы система ПРО "Железный купол" составляет около 90%.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, израиль, в мире