Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210517/istoriya-1732631519.html
В России появятся новые базовые программы для преподавания истории
В России появятся новые базовые программы для преподавания истории
Минпросвещения РФ разработает новые базовые рабочие программы для преподавания истории, такие программы для 5-9 классов могут быть представлены уже к началу... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T13:59
2021-05-17T14:25
общество
социальный навигатор
сн_образование
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/106041/25/1060412545_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ba10f53dbb470c3681770fcdedd95ae3.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Минпросвещения РФ разработает новые базовые рабочие программы для преподавания истории, такие программы для 5-9 классов могут быть представлены уже к началу нового учебного года, сообщила пресс-служба ведомства."В помощь всем педагогам страны Минпросвещения России разработает новые базовые рабочие программы по изучению истории. В первую очередь такие программы будут полезны образовательным организациям с низкими результатами обучения", - говорится в сообщении.В ведомстве напомнили, что в ходе послания Федеральному Собранию президент страны Владимир Путин обратил внимание на содержательный пробел в одном из учебников – отсутствии в содержании хода Сталинградской битвы.Выполняя поручение президента, Минпросвещения провело отдельную проверку рабочих предметных программ в школах с низкими образовательными результатами. По ее итогам в 70% программ выявлены серьезные проблемы, требующие исправления.Как уточнили в министерстве, более половины таких программ в указанных школах не в полной мере отображали ключевые события, или же в них вовсе отсутствовала информация о героизме и подвиге защитников Брестской крепости, об обороне Севастополя и Одессы, Нюрнбергских и Токийских судебных процессах и ряда иных важнейших для сохранения исторической памяти событий."Мониторинг показал, что в указанных школах не редко выбор в качестве рабочей программы падал на некачественный методический образец... Разработа новых программ будет вестись с привлечением ведущих научных коллективов, ряд программ, прежде всего для 5-9 классов, планируется представить уже к началу нового учебного года", - уточнили в министерстве.Минпросвещения также займется повышением квалификации педагогов в части разработки рабочих программ и усилит контроль за деятельностью образовательных организаций.
https://ria.ru/20210427/uchebnik-1730093392.html
https://ria.ru/20210515/uchebnik-1732447077.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/106041/25/1060412545_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_490848216688a9ed85f16dc46ce62c38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, социальный навигатор, сн_образование, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), образование - общество

В России появятся новые базовые программы для преподавания истории

13:59 17.05.2021 (обновлено: 14:25 17.05.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Иглов / Перейти в фотобанкУчебник по истории России
Учебник по истории России - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Андрей Иглов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Минпросвещения РФ разработает новые базовые рабочие программы для преподавания истории, такие программы для 5-9 классов могут быть представлены уже к началу нового учебного года, сообщила пресс-служба ведомства.
"В помощь всем педагогам страны Минпросвещения России разработает новые базовые рабочие программы по изучению истории. В первую очередь такие программы будут полезны образовательным организациям с низкими результатами обучения", - говорится в сообщении.
Вручение школьных аттестатов в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
27 апреля, 10:21
Минпросвещения нашло учебник с неполным описанием Сталинградской битвы
В ведомстве напомнили, что в ходе послания Федеральному Собранию президент страны Владимир Путин обратил внимание на содержательный пробел в одном из учебников – отсутствии в содержании хода Сталинградской битвы.
Выполняя поручение президента, Минпросвещения провело отдельную проверку рабочих предметных программ в школах с низкими образовательными результатами. По ее итогам в 70% программ выявлены серьезные проблемы, требующие исправления.
Как уточнили в министерстве, более половины таких программ в указанных школах не в полной мере отображали ключевые события, или же в них вовсе отсутствовала информация о героизме и подвиге защитников Брестской крепости, об обороне Севастополя и Одессы, Нюрнбергских и Токийских судебных процессах и ряда иных важнейших для сохранения исторической памяти событий.
Выставка рассекреченных документов Без срока давности о геноциде советского народа в период Великой Отечественной в Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
15 мая, 15:03Ленинградская область
В школьные учебники предложили добавить материалы "Без срока давности"
"Мониторинг показал, что в указанных школах не редко выбор в качестве рабочей программы падал на некачественный методический образец... Разработа новых программ будет вестись с привлечением ведущих научных коллективов, ряд программ, прежде всего для 5-9 классов, планируется представить уже к началу нового учебного года", - уточнили в министерстве.
Минпросвещения также займется повышением квалификации педагогов в части разработки рабочих программ и усилит контроль за деятельностью образовательных организаций.
 
ОбществоСоциальный навигаторСН_ОбразованиеРоссияМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Образование - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Названы болезни, на которые указывает звон в ушах
02:15Названа новая схема обмана на кассе супермаркета
02:12Галявиева поставили на учет как лицо, склонное к суициду, заявил источник
02:10Врач рассказала, с чем не стоит сочетать горячие напитки
02:07Пропавшего в Нижнем Новгороде мальчика нашли живым и невредимым
01:55При взрыве газового баллона в Хабаровском крае погибли два человека
01:25Пушков высказался о "невероятной" версии взрывов в Чехии
01:20В Раде рассказали об унижении Украины, Грузии и Молдавии
01:15Почему нужно покупать доллары, невзирая на курс
01:00Израиль отказал в провозе топлива для электростанции в секторе Газа
00:57Раскрыты доходы Байдена и Харрис
00:48Мантуров рассказал о высоком спросе на вертолет Ми-28НМ за рубежом
00:35Байден обсудил с Нетаньяху обострение палестино-израильского конфликта
00:32Французские предприниматели хотят тесно работать с Россией, заявили в МИД
00:25В Белом доме заявили о намерении примирить Армению и Азербайджан
23:55С ливанской территории выпустили шесть снарядов, заявили в Израиле
23:46В Москве умерла вдова советского разведчика Руфина Пухова-Филби
23:29Сирены сработали в израильском поселении рядом с ливанской границей
23:25Аксенов оценил необходимость международного признания для Крыма
23:15Минобороны Армении оценило ситуацию на границе с Азербайджаном
Лента новостейМолния