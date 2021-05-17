https://ria.ru/20210517/istoriya-1732631519.html

В России появятся новые базовые программы для преподавания истории

В России появятся новые базовые программы для преподавания истории

Минпросвещения РФ разработает новые базовые рабочие программы для преподавания истории, такие программы для 5-9 классов могут быть представлены уже к началу... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T13:59

2021-05-17T13:59

2021-05-17T14:25

общество

социальный навигатор

сн_образование

россия

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

образование - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/106041/25/1060412545_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ba10f53dbb470c3681770fcdedd95ae3.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Минпросвещения РФ разработает новые базовые рабочие программы для преподавания истории, такие программы для 5-9 классов могут быть представлены уже к началу нового учебного года, сообщила пресс-служба ведомства."В помощь всем педагогам страны Минпросвещения России разработает новые базовые рабочие программы по изучению истории. В первую очередь такие программы будут полезны образовательным организациям с низкими результатами обучения", - говорится в сообщении.В ведомстве напомнили, что в ходе послания Федеральному Собранию президент страны Владимир Путин обратил внимание на содержательный пробел в одном из учебников – отсутствии в содержании хода Сталинградской битвы.Выполняя поручение президента, Минпросвещения провело отдельную проверку рабочих предметных программ в школах с низкими образовательными результатами. По ее итогам в 70% программ выявлены серьезные проблемы, требующие исправления.Как уточнили в министерстве, более половины таких программ в указанных школах не в полной мере отображали ключевые события, или же в них вовсе отсутствовала информация о героизме и подвиге защитников Брестской крепости, об обороне Севастополя и Одессы, Нюрнбергских и Токийских судебных процессах и ряда иных важнейших для сохранения исторической памяти событий."Мониторинг показал, что в указанных школах не редко выбор в качестве рабочей программы падал на некачественный методический образец... Разработа новых программ будет вестись с привлечением ведущих научных коллективов, ряд программ, прежде всего для 5-9 классов, планируется представить уже к началу нового учебного года", - уточнили в министерстве.Минпросвещения также займется повышением квалификации педагогов в части разработки рабочих программ и усилит контроль за деятельностью образовательных организаций.

https://ria.ru/20210427/uchebnik-1730093392.html

https://ria.ru/20210515/uchebnik-1732447077.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, социальный навигатор, сн_образование, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), образование - общество