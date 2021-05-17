https://ria.ru/20210517/istoriya-1732631519.html
В России появятся новые базовые программы для преподавания истории
В России появятся новые базовые программы для преподавания истории
Минпросвещения РФ разработает новые базовые рабочие программы для преподавания истории, такие программы для 5-9 классов могут быть представлены уже к началу... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T13:59
2021-05-17T13:59
2021-05-17T14:25
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Минпросвещения РФ разработает новые базовые рабочие программы для преподавания истории, такие программы для 5-9 классов могут быть представлены уже к началу нового учебного года, сообщила пресс-служба ведомства."В помощь всем педагогам страны Минпросвещения России разработает новые базовые рабочие программы по изучению истории. В первую очередь такие программы будут полезны образовательным организациям с низкими результатами обучения", - говорится в сообщении.В ведомстве напомнили, что в ходе послания Федеральному Собранию президент страны Владимир Путин обратил внимание на содержательный пробел в одном из учебников – отсутствии в содержании хода Сталинградской битвы.Выполняя поручение президента, Минпросвещения провело отдельную проверку рабочих предметных программ в школах с низкими образовательными результатами. По ее итогам в 70% программ выявлены серьезные проблемы, требующие исправления.Как уточнили в министерстве, более половины таких программ в указанных школах не в полной мере отображали ключевые события, или же в них вовсе отсутствовала информация о героизме и подвиге защитников Брестской крепости, об обороне Севастополя и Одессы, Нюрнбергских и Токийских судебных процессах и ряда иных важнейших для сохранения исторической памяти событий."Мониторинг показал, что в указанных школах не редко выбор в качестве рабочей программы падал на некачественный методический образец... Разработа новых программ будет вестись с привлечением ведущих научных коллективов, ряд программ, прежде всего для 5-9 классов, планируется представить уже к началу нового учебного года", - уточнили в министерстве.Минпросвещения также займется повышением квалификации педагогов в части разработки рабочих программ и усилит контроль за деятельностью образовательных организаций.
https://ria.ru/20210427/uchebnik-1730093392.html
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РИА Новости
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общество, социальный навигатор, сн_образование, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), образование - общество
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Минпросвещения РФ разработает новые базовые рабочие программы для преподавания истории, такие программы для 5-9 классов могут быть представлены уже к началу нового учебного года, сообщила пресс-служба ведомства.
"В помощь всем педагогам страны Минпросвещения России
разработает новые базовые рабочие программы по изучению истории. В первую очередь такие программы будут полезны образовательным организациям с низкими результатами обучения", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что в ходе послания Федеральному Собранию президент страны Владимир Путин обратил внимание
на содержательный пробел в одном из учебников – отсутствии в содержании хода Сталинградской битвы.
Выполняя поручение президента, Минпросвещения провело отдельную проверку рабочих предметных программ в школах с низкими образовательными результатами. По ее итогам в 70% программ выявлены серьезные проблемы, требующие исправления.
Как уточнили в министерстве, более половины таких программ в указанных школах не в полной мере отображали ключевые события, или же в них вовсе отсутствовала информация о героизме и подвиге защитников Брестской крепости, об обороне Севастополя
и Одессы
, Нюрнбергских и Токийских судебных процессах и ряда иных важнейших для сохранения исторической памяти событий.
"Мониторинг показал, что в указанных школах не редко выбор в качестве рабочей программы падал на некачественный методический образец... Разработа новых программ будет вестись с привлечением ведущих научных коллективов, ряд программ, прежде всего для 5-9 классов, планируется представить уже к началу нового учебного года", - уточнили в министерстве.
Минпросвещения также займется повышением квалификации педагогов в части разработки рабочих программ и усилит контроль за деятельностью образовательных организаций.