Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210421/istoriya-1729245183.html
Путина удивили школьные учебники, где не говорится о Сталинградской битве
Путина удивили школьные учебники, где не говорится о Сталинградской битве
Современные школьные учебники упускают такое событие Второй мировой войны, как Сталинградская битва, это удивляет, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T12:38
2021-04-21T16:09
россия
германия
послание президента федеральному собранию в 2021 году
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729257932_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_8321c282e47c764c46db6defa75640a3.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Современные школьные учебники упускают такое событие Второй мировой войны, как Сталинградская битва, это удивляет, заявил президент РФ Владимир Путин.Он также отметил, что на развитие и восстановление домов культуры будет направлено 27 миллиардов рублей.Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и числу участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над гитлеровской Германией.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Как будто не про нас" – Путин удивился качеству учебников истории
Президент России Владимир Путин отметил плохое качество учебников по истории России. Он сказал, что они написаны "как будто не про нас".
2021-04-21T12:38
true
PT0M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729257932_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_5f47293e885750206dfa75660746ffc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, германия, видео, послание президента федеральному собранию в 2021 году, владимир путин, общество
Путина удивили школьные учебники, где не говорится о Сталинградской битве
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Современные школьные учебники упускают такое событие Второй мировой войны, как Сталинградская битва, это удивляет, заявил президент РФ Владимир Путин.
2021-04-21T12:38
true
PT0M29S

Путина удивили школьные учебники, где не говорится о Сталинградской битве

12:38 21.04.2021 (обновлено: 16:09 21.04.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Современные школьные учебники упускают такое событие Второй мировой войны, как Сталинградская битва, это удивляет, заявил президент РФ Владимир Путин.
"До сих пор еще, знаете, открываю некоторые учебники школьные, с удивлением смотрю, что там написано. Как будто не про нас. Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия? Кто пропускает то, что там написано? Там про Сталинградскую битву может быть не сказано. Бывает и такое, удивительно! Не знаю, даже не хочу комментировать", - сказал Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.
Он также отметил, что на развитие и восстановление домов культуры будет направлено 27 миллиардов рублей.
Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и числу участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над гитлеровской Германией.
Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>
 
РоссияГерманияПослание президента Федеральному собранию в 2021 годуВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:57Определена распространенная привычка водителей, уничтожающая мотор
03:52НАСА: ровер Perseverance впервые получил кислород из атмосферы Марса
03:48В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,3
03:33WSJ: Байден собирается признать геноцид армян в Османской империи
03:26Двум категориям россиян могут облегчить получение доплаты к пенсии
03:16В Крыму призвали вернуть полуострову коллекцию скифского золота
03:14В Рязанской области оценили ситуацию с возвращением "скопинского" маньяка
03:00Физики решили одну из проблем коллайдеров будущего
02:50Названы способы предупредить появление гипертонии
02:43Сирийские ПВО среагировали на ракетную атаку Израиля
02:18Названы шесть ошибок, способных убить автомобиль с АКПП
02:15Специалист напомнил, когда нельзя вернуть товар с дефектом
02:10Врач-диетолог рассказала, что не так с обезжиренными продуктами
02:03Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию
02:00Ученые описали смертельно опасные стили питания
02:00В Москве покажут одну из редчайших православных икон
01:56Valneva сообщила о начале третьей фазы испытаний вакцины от COVID-19
01:41В Подмосковье задержали сотрудника "Команды Навального", сообщил адвокат
01:23Пушков объяснил, на что "нарывается" Чехия ультиматумом России
01:19Кулеба рассказал, как он понял слова Путина про "красные линии"
Лента новостейМолния