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Путина удивили школьные учебники, где не говорится о Сталинградской битве

Путина удивили школьные учебники, где не говорится о Сталинградской битве

Современные школьные учебники упускают такое событие Второй мировой войны, как Сталинградская битва, это удивляет, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2021

2021-04-21T12:38

2021-04-21T12:38

2021-04-21T16:09

россия

германия

послание президента федеральному собранию в 2021 году

владимир путин

общество

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Современные школьные учебники упускают такое событие Второй мировой войны, как Сталинградская битва, это удивляет, заявил президент РФ Владимир Путин.Он также отметил, что на развитие и восстановление домов культуры будет направлено 27 миллиардов рублей.Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и числу участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над гитлеровской Германией.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>

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2021

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"Как будто не про нас" – Путин удивился качеству учебников истории Президент России Владимир Путин отметил плохое качество учебников по истории России. Он сказал, что они написаны "как будто не про нас". 2021-04-21T12:38 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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