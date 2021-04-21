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Путина удивили школьные учебники, где не говорится о Сталинградской битве
Путина удивили школьные учебники, где не говорится о Сталинградской битве
Современные школьные учебники упускают такое событие Второй мировой войны, как Сталинградская битва, это удивляет, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T12:38
2021-04-21T12:38
2021-04-21T16:09
россия
германия
послание президента федеральному собранию в 2021 году
владимир путин
общество
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Современные школьные учебники упускают такое событие Второй мировой войны, как Сталинградская битва, это удивляет, заявил президент РФ Владимир Путин.Он также отметил, что на развитие и восстановление домов культуры будет направлено 27 миллиардов рублей.Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и числу участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над гитлеровской Германией.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж >>
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"Как будто не про нас" – Путин удивился качеству учебников истории
Президент России Владимир Путин отметил плохое качество учебников по истории России. Он сказал, что они написаны "как будто не про нас".
2021-04-21T12:38
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россия, германия, видео, послание президента федеральному собранию в 2021 году, владимир путин, общество