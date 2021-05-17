https://ria.ru/20210517/huawei-1732699668.html

Huawei создаст умные часы для гипертоников

Huawei создаст умные часы для гипертоников

Компания Huawei намерена первой в мире первой в мире выпустить умные часы с функцией измерения артериального давления. Рендеры часов засветились в китайской... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T19:02

2021-05-17T19:02

2021-05-17T19:02

наука

huawei technologies

гаджеты

технологии

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Компания Huawei намерена первой в мире первой в мире выпустить умные часы с функцией измерения артериального давления. Рендеры часов засветились в китайской соцсети Weibo.Смарт-часы получили большой прямоугольный дисплей, а на корпусе есть две физические клавиши. Рендер демонстрирует, что пока безымянное устройство способно считывать диастолического и систолическое давление пользователя.Информацию о разработке подтвердил президент компании Huawei по мобильному бизнесу Хуа Хеган, заявив, что в Huawei совершили технологический прорыв. Как намекнул топ-менеджер, часы будут представлены до конца 2021 года и уже прошли регистрацию, как медицинское устройство.Некоторые производители заявляют в своих носимых гаджетах функцию измерения артериального давления, но пока она не может похвастаться даже относительной точностью.

https://ria.ru/20210422/fitnes-braslet-1729411145.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

huawei technologies, гаджеты, технологии