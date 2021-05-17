https://ria.ru/20210517/huawei-1732699668.html
Huawei создаст умные часы для гипертоников
Huawei создаст умные часы для гипертоников
Компания Huawei намерена первой в мире первой в мире выпустить умные часы с функцией измерения артериального давления. Рендеры часов засветились в китайской... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T19:02
2021-05-17T19:02
2021-05-17T19:02
наука
huawei technologies
гаджеты
технологии
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Компания Huawei намерена первой в мире первой в мире выпустить умные часы с функцией измерения артериального давления. Рендеры часов засветились в китайской соцсети Weibo.Смарт-часы получили большой прямоугольный дисплей, а на корпусе есть две физические клавиши. Рендер демонстрирует, что пока безымянное устройство способно считывать диастолического и систолическое давление пользователя.Информацию о разработке подтвердил президент компании Huawei по мобильному бизнесу Хуа Хеган, заявив, что в Huawei совершили технологический прорыв. Как намекнул топ-менеджер, часы будут представлены до конца 2021 года и уже прошли регистрацию, как медицинское устройство.Некоторые производители заявляют в своих носимых гаджетах функцию измерения артериального давления, но пока она не может похвастаться даже относительной точностью.
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huawei technologies, гаджеты, технологии
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости.
Компания Huawei
намерена первой в мире первой в мире выпустить умные часы с функцией измерения артериального давления. Рендеры часов засветились
в китайской соцсети Weibo
.
Смарт-часы получили большой прямоугольный дисплей, а на корпусе есть две физические клавиши. Рендер демонстрирует, что пока безымянное устройство способно считывать диастолического и систолическое давление пользователя.
Информацию о разработке подтвердил президент компании Huawei по мобильному бизнесу Хуа Хеган, заявив, что в Huawei совершили технологический прорыв. Как намекнул топ-менеджер, часы будут представлены до конца 2021 года и уже прошли регистрацию, как медицинское устройство.
Некоторые производители заявляют в своих носимых гаджетах функцию измерения артериального давления, но пока она не может похвастаться даже относительной точностью.