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Наука
https://ria.ru/20210517/huawei-1732699668.html
Huawei создаст умные часы для гипертоников
Huawei создаст умные часы для гипертоников
Компания Huawei намерена первой в мире первой в мире выпустить умные часы с функцией измерения артериального давления. Рендеры часов засветились в китайской... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T19:02
2021-05-17T19:02
наука
huawei technologies
гаджеты
технологии
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Компания Huawei намерена первой в мире первой в мире выпустить умные часы с функцией измерения артериального давления. Рендеры часов засветились в китайской соцсети Weibo.Смарт-часы получили большой прямоугольный дисплей, а на корпусе есть две физические клавиши. Рендер демонстрирует, что пока безымянное устройство способно считывать диастолического и систолическое давление пользователя.Информацию о разработке подтвердил президент компании Huawei по мобильному бизнесу Хуа Хеган, заявив, что в Huawei совершили технологический прорыв. Как намекнул топ-менеджер, часы будут представлены до конца 2021 года и уже прошли регистрацию, как медицинское устройство.Некоторые производители заявляют в своих носимых гаджетах функцию измерения артериального давления, но пока она не может похвастаться даже относительной точностью.
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huawei technologies, гаджеты, технологии

Huawei создаст умные часы для гипертоников

19:02 17.05.2021
 
© HuaweiУмные часы Huawei
Умные часы Huawei - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© Huawei
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Компания Huawei намерена первой в мире первой в мире выпустить умные часы с функцией измерения артериального давления. Рендеры часов засветились в китайской соцсети Weibo.
Смарт-часы получили большой прямоугольный дисплей, а на корпусе есть две физические клавиши. Рендер демонстрирует, что пока безымянное устройство способно считывать диастолического и систолическое давление пользователя.
Информацию о разработке подтвердил президент компании Huawei по мобильному бизнесу Хуа Хеган, заявив, что в Huawei совершили технологический прорыв. Как намекнул топ-менеджер, часы будут представлены до конца 2021 года и уже прошли регистрацию, как медицинское устройство.
Некоторые производители заявляют в своих носимых гаджетах функцию измерения артериального давления, но пока она не может похвастаться даже относительной точностью.
Фитнес-браслет Huawei Band 6 - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля, 10:53
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