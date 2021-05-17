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Лавров оценил ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Лавров оценил ситуацию на границе Армении и Азербайджана
РФ не видит поводов для того, чтобы "нагнетать эмоции" из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе, Москва готова оказать содействие Еревану и Баку в... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T14:56
2021-05-17T15:08
сергей лавров
москва
ереван
баку
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. РФ не видит поводов для того, чтобы "нагнетать эмоции" из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе, Москва готова оказать содействие Еревану и Баку в демаркации, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров."Ни одного выстрела не было произведено, никаких стычек там не происходило. Сели, спокойно стали договариваться о том, как эту ситуацию разрядить. Попросили нас о содействии, наши военные такое содействие оказали, договоренность достигнута. Я не вижу никаких причин для того, чтобы нагнетать эмоции в этом не рутинном, но спокойно урегулируемом вопросе", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сьерра-Леоне Дэвидом Джоном Фрэнсисом.На прошлой неделе и.о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе внеочередного заседания парламента заявил, что написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи, в том числе военной, из-за ситуации в Сюникской области на границе с Азербайджаном.
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сергей лавров, москва, ереван, баку, азербайджан, армения, в мире

Лавров оценил ситуацию на границе Армении и Азербайджана

14:56 17.05.2021 (обновлено: 15:08 17.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Китай
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Китай - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. РФ не видит поводов для того, чтобы "нагнетать эмоции" из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе, Москва готова оказать содействие Еревану и Баку в демаркации, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Ни одного выстрела не было произведено, никаких стычек там не происходило. Сели, спокойно стали договариваться о том, как эту ситуацию разрядить. Попросили нас о содействии, наши военные такое содействие оказали, договоренность достигнута. Я не вижу никаких причин для того, чтобы нагнетать эмоции в этом не рутинном, но спокойно урегулируемом вопросе", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сьерра-Леоне Дэвидом Джоном Фрэнсисом.

"Что касается ситуации на азербайджано-армянской границе, то азербайджанская сторона после того, как инцидент произошел, делала заявления, объясняя произошедшее недоразумением и, самое главное, отсутствием границы, которая была бы делимитирована и демаркирована. Никто никогда этим не занимался, и мы предложили сторонам, чтобы они приступили к такой работе, мы готовы оказывать им в этом содействие, предоставляя и картографический материал, и консультационные услуги", - добавил российский министр.

На прошлой неделе и.о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе внеочередного заседания парламента заявил, что написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи, в том числе военной, из-за ситуации в Сюникской области на границе с Азербайджаном.
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Сергей ЛавровМоскваЕреванБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
 
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