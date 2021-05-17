https://ria.ru/20210517/granitsa-1732644302.html

Лавров оценил ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Лавров оценил ситуацию на границе Армении и Азербайджана

РФ не видит поводов для того, чтобы "нагнетать эмоции" из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе, Москва готова оказать содействие Еревану и Баку в... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T14:56

2021-05-17T14:56

2021-05-17T15:08

сергей лавров

москва

ереван

баку

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. РФ не видит поводов для того, чтобы "нагнетать эмоции" из-за ситуации на армяно-азербайджанской границе, Москва готова оказать содействие Еревану и Баку в демаркации, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров."Ни одного выстрела не было произведено, никаких стычек там не происходило. Сели, спокойно стали договариваться о том, как эту ситуацию разрядить. Попросили нас о содействии, наши военные такое содействие оказали, договоренность достигнута. Я не вижу никаких причин для того, чтобы нагнетать эмоции в этом не рутинном, но спокойно урегулируемом вопросе", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сьерра-Леоне Дэвидом Джоном Фрэнсисом.На прошлой неделе и.о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе внеочередного заседания парламента заявил, что написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи, в том числе военной, из-за ситуации в Сюникской области на границе с Азербайджаном.

https://ria.ru/20210517/pismo-1732612439.html

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сергей лавров, москва, ереван, баку, азербайджан, армения, в мире