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Всемирный экономический форум в Давосе
Всемирный экономический форум в Давосе
Всемирный экономический форум в Давосе (ВЭФ, World Economic Forum) – международная организация государственно-частного сотрудничества. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T18:44
2021-05-17T18:44
всемирный экономический форум в давосе в 2021 году
справки
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Всемирный экономический форум в Давосе (ВЭФ, World Economic Forum) – международная организация государственно-частного сотрудничества.История ВЭФ началась в январе 1971 года, когда профессор Женевского университета Клаус Шваб впервые собрал в Швейцарии ведущих бизнесменов и политиков с целью обсудить перспективы развития европейского бизнеса на мировом рынке. Первоначально такие ежегодные встречи носили название "Европейский форум менеджмента", а круг участников форума ограничивался западноевропейцами. С годами тематика постепенно расширялась, включались политические и экономические вопросы, последствия научно-технического прогресса, проблемы задолженности развивающихся стран.В январе 1974 года в Давос впервые были приглашены политические лидеры. В 1976 году форум впервые ввел систему постоянного членства.В 1987 году встречи получили название Всемирный экономический форум с целью отразить его возросшее общемировое значение.Партнеры Всемирного экономического форума – ведущие мировые компании. В число базовых партнеров входит избранная группа из примерно 100 крупных транснациональных корпораций, таких как ABB, Nestlé, Barclays, Credit Suisse, Deloitte, Deutsche Bank и Google. Они формируют повестку дня и обеспечивают основную часть финансирования. Основатель и бессменный руководитель форума – профессор Женевского университета Клаус Шваб. Штаб-квартира организации находится в Женеве.Главным мероприятием ВЭФ являются ежегодные встречи, которые проводятся традиционно на всемирно известном горнолыжном курорте Давос в конце января – начале февраля (за исключением сессии в Нью-Йорке в 2002 году, проведенной в знак солидарности с США после терактов 11 сентября 2001 года), на которых члены ВЭФ обсуждают ключевые проблемы мировой экономики. На эти встречи приглашаются ведущие государственные и политические деятели, представители научных, деловых кругов различных стран и международных организаций.В рамках ВЭФ проводятся "мини-встречи в верхах" с участием государственных деятелей, а также семинары, предназначенные в основном для контактов деловых кругов с официальными делегациями и отдельными политическими деятелями.Высокий рейтинг ВЭФ побуждает его организаторов из года в год ужесточать критерии отбора приглашаемых, что придает встречам в Давосе отчетливый элитарный характер. С 1994 года для бизнесменов обязательным условием участия является членство в ВЭФ. Члены ВЭФ выплачивают ежегодные взносы (размеры взносов устанавливаются в переговорах с руководством ВЭФ), расходуемые на организацию мероприятий форума.В рамках ВЭФ также проводятся региональные саммиты с участием представителей правительств и деловых кругов региона, а также их торговых и финансовых партнеров из других регионов; национальные (страновые) встречи, двухдневные семинары и симпозиумы с участием представителей деловых кругов и членов правительства; неофициальные встречи представителей правительств и ведущих компаний, представляющих отдельные отрасли промышленности (промышленные саммиты).У форума сложилась достаточно сложная организационная и управленческая структура. Совет попечителей выступает в качестве хранителей миссии и ценностей форума. Его состав делится поровну между представителями деловых кругов и лидерами международных организаций и гражданского общества. Возглавляет совет попечителей Клаус Шваб. Правление под председательством президента форума Бёрге Бренде выполняет функции исполнительного органа Всемирного экономического форума, обеспечивает выполнение мероприятий форума и выступает в качестве его представителя для сторонних организаций. Правление несет коллективную исполнительную ответственность за форум и подотчетно попечительскому совету.Оперативное руководство осуществляет исполнительный комитет, в который входят представители более 60 стран.В структуре ВЭФ действуют три центра: глобальной, региональной и отраслевой повесток дня. В структуре ВЭФ функционируют также такие сообщества, как Глобальная платформа для геостратегического сотрудничества, Гражданское общество, Фонд Шваба для социального предпринимательства, Глобальный форум лидеров университетов, Молодые ученые, Культурные лидеры, Форум молодых мировых лидеров и др. Ежегодно ВЭФ публикует доклады и рейтинги, в частности, "Доклад о глобальных рисках" (The Global Risks Report), "Глобальное гендерное неравенство" (The Global Gender Gap Report), "Глобальная конкурентоспособность" (The Global Competitiveness Report) и др. Советская делегация впервые приняла участие в форуме в 1987 году. Россия, как суверенное государство, участвует в давосских встречах с 1992 года.25-29 января 2021 года конференция ВЭФ впервые прошла в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. В работе форума приняли участие главы государств и правительств, руководители крупнейших международных компаний, глобальных СМИ и молодежных организаций Азии, Европы, Африки, Ближнего Востока, Северной Америки и Латинской Америки.Главная тема дискуссии – "новая глобальная ситуация", связанная с пандемией коронавируса.27 января на сессии ВЭФ выступил президент России Владимир Путин. Это было его первое выступление с 2009 года. В ходе своей речи российский лидер отметил состояние мировой экономики в посткризисный период, необходимость возвращения к диалогу РФ и Европы. Он рассказал о рисках дальнейшего роста противоречий, положении цифровых гигантов в современном мире и других международных вопросах. Ожидалось, что после онлайн-сессии пройдет специальная ежегодная встреча Всемирного экономического форума 17-20 августа в Сингапуре. Однако 17 мая 2021 года стало известно, что встреча не состоится из-за ситуации с коронавирусом. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, справки

Всемирный экономический форум в Давосе

18:44 17.05.2021
 
© AFP 2021 / Fabrice CoffriniУчастник Всемирного экономического форума в Давосе
Участник Всемирного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© AFP 2021 / Fabrice Coffrini
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Всемирный экономический форум в Давосе (ВЭФ, World Economic Forum) – международная организация государственно-частного сотрудничества.
История ВЭФ началась в январе 1971 года, когда профессор Женевского университета Клаус Шваб впервые собрал в Швейцарии ведущих бизнесменов и политиков с целью обсудить перспективы развития европейского бизнеса на мировом рынке. Первоначально такие ежегодные встречи носили название "Европейский форум менеджмента", а круг участников форума ограничивался западноевропейцами.
С годами тематика постепенно расширялась, включались политические и экономические вопросы, последствия научно-технического прогресса, проблемы задолженности развивающихся стран.
В январе 1974 года в Давос впервые были приглашены политические лидеры. В 1976 году форум впервые ввел систему постоянного членства.
В 1987 году встречи получили название Всемирный экономический форум с целью отразить его возросшее общемировое значение.
Партнеры Всемирного экономического форума – ведущие мировые компании. В число базовых партнеров входит избранная группа из примерно 100 крупных транснациональных корпораций, таких как ABB, Nestlé, Barclays, Credit Suisse, Deloitte, Deutsche Bank и Google. Они формируют повестку дня и обеспечивают основную часть финансирования.
Основатель и бессменный руководитель форума – профессор Женевского университета Клаус Шваб.
Штаб-квартира организации находится в Женеве.
Главным мероприятием ВЭФ являются ежегодные встречи, которые проводятся традиционно на всемирно известном горнолыжном курорте Давос в конце января – начале февраля (за исключением сессии в Нью-Йорке в 2002 году, проведенной в знак солидарности с США после терактов 11 сентября 2001 года), на которых члены ВЭФ обсуждают ключевые проблемы мировой экономики. На эти встречи приглашаются ведущие государственные и политические деятели, представители научных, деловых кругов различных стран и международных организаций.
В рамках ВЭФ проводятся "мини-встречи в верхах" с участием государственных деятелей, а также семинары, предназначенные в основном для контактов деловых кругов с официальными делегациями и отдельными политическими деятелями.
Высокий рейтинг ВЭФ побуждает его организаторов из года в год ужесточать критерии отбора приглашаемых, что придает встречам в Давосе отчетливый элитарный характер. С 1994 года для бизнесменов обязательным условием участия является членство в ВЭФ. Члены ВЭФ выплачивают ежегодные взносы (размеры взносов устанавливаются в переговорах с руководством ВЭФ), расходуемые на организацию мероприятий форума.
В рамках ВЭФ также проводятся региональные саммиты с участием представителей правительств и деловых кругов региона, а также их торговых и финансовых партнеров из других регионов; национальные (страновые) встречи, двухдневные семинары и симпозиумы с участием представителей деловых кругов и членов правительства; неофициальные встречи представителей правительств и ведущих компаний, представляющих отдельные отрасли промышленности (промышленные саммиты).
У форума сложилась достаточно сложная организационная и управленческая структура.
Совет попечителей выступает в качестве хранителей миссии и ценностей форума.
Его состав делится поровну между представителями деловых кругов и лидерами международных организаций и гражданского общества. Возглавляет совет попечителей Клаус Шваб.
Правление под председательством президента форума Бёрге Бренде выполняет функции исполнительного органа Всемирного экономического форума, обеспечивает выполнение мероприятий форума и выступает в качестве его представителя для сторонних организаций. Правление несет коллективную исполнительную ответственность за форум и подотчетно попечительскому совету.
Оперативное руководство осуществляет исполнительный комитет, в который входят представители более 60 стран.
В структуре ВЭФ действуют три центра: глобальной, региональной и отраслевой повесток дня.
В структуре ВЭФ функционируют также такие сообщества, как Глобальная платформа для геостратегического сотрудничества, Гражданское общество, Фонд Шваба для социального предпринимательства, Глобальный форум лидеров университетов, Молодые ученые, Культурные лидеры, Форум молодых мировых лидеров и др.
Ежегодно ВЭФ публикует доклады и рейтинги, в частности, "Доклад о глобальных рисках" (The Global Risks Report), "Глобальное гендерное неравенство" (The Global Gender Gap Report), "Глобальная конкурентоспособность" (The Global Competitiveness Report) и др.
Советская делегация впервые приняла участие в форуме в 1987 году. Россия, как суверенное государство, участвует в давосских встречах с 1992 года.
25-29 января 2021 года конференция ВЭФ впервые прошла в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.
В работе форума приняли участие главы государств и правительств, руководители крупнейших международных компаний, глобальных СМИ и молодежных организаций Азии, Европы, Африки, Ближнего Востока, Северной Америки и Латинской Америки.
Главная тема дискуссии – "новая глобальная ситуация", связанная с пандемией коронавируса.
27 января на сессии ВЭФ выступил президент России Владимир Путин. Это было его первое выступление с 2009 года.
В ходе своей речи российский лидер отметил состояние мировой экономики в посткризисный период, необходимость возвращения к диалогу РФ и Европы. Он рассказал о рисках дальнейшего роста противоречий, положении цифровых гигантов в современном мире и других международных вопросах.
Ожидалось, что после онлайн-сессии пройдет специальная ежегодная встреча Всемирного экономического форума 17-20 августа в Сингапуре. Однако 17 мая 2021 года стало известно, что встреча не состоится из-за ситуации с коронавирусом.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Всемирный экономический форум в Давосе в 2021 годуСправки
 
 
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