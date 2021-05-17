https://ria.ru/20210517/erdogan-1732719615.html

Эрдоган "проклял" правительство Австрии, поднявшее флаг Израиля

Эрдоган "проклял" правительство Австрии, поднявшее флаг Израиля

Президент Турции Тайип Эрдоган, выступая в Анкаре, резко отреагировал на решение властей Австрии поднять над некоторыми федеральными зданиями в Вене флаги... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T21:46

2021-05-17T21:46

2021-05-17T22:13

себастьян курц

сектор газа

турция

австрия

реджеп тайип эрдоган

израиль

в мире

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АНКАРА, 17 мая — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган, выступая в Анкаре, резко отреагировал на решение властей Австрии поднять над некоторыми федеральными зданиями в Вене флаги Израиля.Как пояснял австрийский канцлер Себастьян Курц, флаг Израиля подняли над зданием его администрации в знак солидарности, так как "террористические атаки" против еврейского государства "заслуживают самого решительного осуждения". Вслед за ведомством канцлера так же поступил и австрийский МИД.Военное противостояние Израиля и сектора Газа началось после масштабных стычек между палестинцами и полицией в Восточном Иерусалиме. Волнения проходили сразу в двух районах: возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда выселяли несколько арабских семей.С 10 мая из сектора Газа по Израилю выпустили около 3350 ракет, примерно 500 из них упали на территории самого анклава; около 1,2 тысячи ракет, летевших на города, перехватила система ПРО "Железный купол", чья эффективность составила 90 процентов. По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Тель-Авив нанес сотни ответных ударов, число жертв в Газе достигло 212.

https://ria.ru/20210516/erdogan-1732534271.html

сектор газа

турция

австрия

израиль

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себастьян курц, сектор газа, турция, австрия, реджеп тайип эрдоган, израиль, в мире