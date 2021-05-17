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Ученики казанской школы №175 получат на ЕГЭ и ОГЭ больше времени
Ученики казанской школы №175 получат на ЕГЭ и ОГЭ больше времени
Ученики выпускных классов казанской гимназии №175, где при стрельбе погибли семеро детей и двое взрослых, получат на полтора часа больше времени на подготовку... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T12:42
2021-05-17T12:42
стрельба в школе в казани
основной государственный экзамен (огэ)
единый государственный экзамен (егэ)
следственный комитет россии (ск рф)
рустам минниханов
казань
общество
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КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Ученики выпускных классов казанской гимназии №175, где при стрельбе погибли семеро детей и двое взрослых, получат на полтора часа больше времени на подготовку вовремя сдачи ЕГЭ и ОГЭ, а также смогут выбрать срок сдачи экзаменов, сообщил начальник управления образования Казани Ирек Ризванов."По результатам заключения (психолого-медико-педагогической) комиссии учащиеся 9-х классов будут сдавать ОГЭ только по русскому языку, а время экзамена для них увеличено на полтора часа. Дополнительное время получат и ученики 11-го класса, продолжительность ЕГЭ для них также увеличена на полтора часа. Учащимся 9-х и 11-го класса будет предложен выбор сроков сдачи экзаменов", - сказал Ризванов на совещании в мэрии Казани.Он напомнил, что ученики трех девятых классов и одного одиннадцатого из гимназии №175 закончат учебный год в стенах школы №174 в очном формате. Для них с сегодняшнего дня выделены учебные классы, занятия будут проходить в первую смену.Ранее мэрия Казани сообщала, что, согласно рекомендациям психологов и с учетом мнения родителей, классы не будут перемешивать. Преподавать у ребят будут их же педагоги, которые помогут им адаптироваться в изменившихся условиях. Для учеников остальных классов предлагалось дистанционное обучение. Позднее в ходе встреч с родителями и экспертами обсуждался вариант, при котором ребятам из невыпускных классов по согласованию с родителями могут предложить завершить учебный год уже сейчас, итоговые оценки им выставят по текущим оценкам.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, 24 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. По информации СК, задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
https://ria.ru/20210517/strelba-1732591220.html
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стрельба в школе в казани, основной государственный экзамен (огэ), единый государственный экзамен (егэ), следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань, общество

Ученики казанской школы №175 получат на ЕГЭ и ОГЭ больше времени

12:42 17.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкУченики гимназии №175 идут на учебу в школу №174 в Казани
Ученики гимназии №175 идут на учебу в школу №174 в Казани - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Ученики выпускных классов казанской гимназии №175, где при стрельбе погибли семеро детей и двое взрослых, получат на полтора часа больше времени на подготовку вовремя сдачи ЕГЭ и ОГЭ, а также смогут выбрать срок сдачи экзаменов, сообщил начальник управления образования Казани Ирек Ризванов.
"По результатам заключения (психолого-медико-педагогической) комиссии учащиеся 9-х классов будут сдавать ОГЭ только по русскому языку, а время экзамена для них увеличено на полтора часа. Дополнительное время получат и ученики 11-го класса, продолжительность ЕГЭ для них также увеличена на полтора часа. Учащимся 9-х и 11-го класса будет предложен выбор сроков сдачи экзаменов", - сказал Ризванов на совещании в мэрии Казани.
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Он напомнил, что ученики трех девятых классов и одного одиннадцатого из гимназии №175 закончат учебный год в стенах школы №174 в очном формате. Для них с сегодняшнего дня выделены учебные классы, занятия будут проходить в первую смену.
Ранее мэрия Казани сообщала, что, согласно рекомендациям психологов и с учетом мнения родителей, классы не будут перемешивать. Преподавать у ребят будут их же педагоги, которые помогут им адаптироваться в изменившихся условиях. Для учеников остальных классов предлагалось дистанционное обучение. Позднее в ходе встреч с родителями и экспертами обсуждался вариант, при котором ребятам из невыпускных классов по согласованию с родителями могут предложить завершить учебный год уже сейчас, итоговые оценки им выставят по текущим оценкам.
В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, 24 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. По информации СК, задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
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Стрельба в школе в КазаниОсновной государственный экзамен (ОГЭ)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Следственный комитет России (СК РФ)Рустам МиннихановКазаньОбщество
 
 
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