https://ria.ru/20210517/ekzameny-1732614053.html

Ученики казанской школы №175 получат на ЕГЭ и ОГЭ больше времени

Ученики казанской школы №175 получат на ЕГЭ и ОГЭ больше времени

Ученики выпускных классов казанской гимназии №175, где при стрельбе погибли семеро детей и двое взрослых, получат на полтора часа больше времени на подготовку... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T12:42

2021-05-17T12:42

2021-05-17T12:42

стрельба в школе в казани

основной государственный экзамен (огэ)

единый государственный экзамен (егэ)

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

казань

общество

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КАЗАНЬ, 17 мая - РИА Новости. Ученики выпускных классов казанской гимназии №175, где при стрельбе погибли семеро детей и двое взрослых, получат на полтора часа больше времени на подготовку вовремя сдачи ЕГЭ и ОГЭ, а также смогут выбрать срок сдачи экзаменов, сообщил начальник управления образования Казани Ирек Ризванов."По результатам заключения (психолого-медико-педагогической) комиссии учащиеся 9-х классов будут сдавать ОГЭ только по русскому языку, а время экзамена для них увеличено на полтора часа. Дополнительное время получат и ученики 11-го класса, продолжительность ЕГЭ для них также увеличена на полтора часа. Учащимся 9-х и 11-го класса будет предложен выбор сроков сдачи экзаменов", - сказал Ризванов на совещании в мэрии Казани.Он напомнил, что ученики трех девятых классов и одного одиннадцатого из гимназии №175 закончат учебный год в стенах школы №174 в очном формате. Для них с сегодняшнего дня выделены учебные классы, занятия будут проходить в первую смену.Ранее мэрия Казани сообщала, что, согласно рекомендациям психологов и с учетом мнения родителей, классы не будут перемешивать. Преподавать у ребят будут их же педагоги, которые помогут им адаптироваться в изменившихся условиях. Для учеников остальных классов предлагалось дистанционное обучение. Позднее в ходе встреч с родителями и экспертами обсуждался вариант, при котором ребятам из невыпускных классов по согласованию с родителями могут предложить завершить учебный год уже сейчас, итоговые оценки им выставят по текущим оценкам.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, 24 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. По информации СК, задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.

https://ria.ru/20210517/strelba-1732591220.html

https://ria.ru/20210517/mishustin-1732609530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, основной государственный экзамен (огэ), единый государственный экзамен (егэ), следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань, общество