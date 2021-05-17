https://ria.ru/20210517/ekspertiza-1732712997.html
Галявиева доставят в Москву для психиатрической экспертизы
Галявиева доставят в Москву для психиатрической экспертизы
Ильназ Галявиев, обвиняемый в убийстве девяти человек в казанской гимназии, будет доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы в НИИ имени... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T20:29
2021-05-17T20:29
2021-05-17T20:29
ильназ галявиев
стрельба в школе в казани
онк
следственный комитет россии (ск рф)
рустам минниханов
москва
казань
происшествия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Ильназ Галявиев, обвиняемый в убийстве девяти человек в казанской гимназии, будет доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы в НИИ имени Сербского, сообщается на сайте "ОНК Газеты".По словам секретаря центрального штаба ОНК Алексея Мельникова, Галявиев помещен в одиночную камеру СИЗО в Казани, где находится под круглосуточным видеонаблюдением, жалоб на условия содержания у него нет.В результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, 24 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. По информации СК, задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
https://ria.ru/20210514/vuz-1732306592.html
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ильназ галявиев, стрельба в школе в казани, онк, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, москва, казань, происшествия