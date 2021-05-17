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В Госдуме назвали цель создания блока из Украины, Грузии и Молдавии
В Госдуме назвали цель создания блока из Украины, Грузии и Молдавии
Создание "Ассоциированного трио" из Украины, Грузии и Молдавии является попыткой построить еще одну линию "санитарного кордона" против России в южной части... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T21:58
2021-05-17T21:58
аурелий чокой
россия
давид залкалиани
госдума рф
елена панина
михаил саакашвили
молдавия
грузия
в мире
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Создание "Ассоциированного трио" из Украины, Грузии и Молдавии является попыткой построить еще одну линию "санитарного кордона" против России в южной части постсоветского пространства, подобное объединение трех стран напоминает "выполнение указаний США", заявила в понедельник РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Министры иностранных дел Грузии Давид Залкалиани и Молдавии Аурелиу Чокой ранее в понедельник прибыли с официальным визитом в Киев. Дипломаты провели встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и создали "Ассоциированное трио" для ускорения интеграции в ЕС.Как отметила Панина, деятельность объединения едва ли будет иметь какое-то отношение к "евроинтеграции", шансы на которую у Украины и Грузии, по ее мнению, близки к нулю, а для Молдавии актуальны лишь в случае поглощения этой страны Румынией.Она напомнила, что еще год назад Грузия отзывала своего посла из Киева из-за назначения ее бывшего президента Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Украины, и восстановила уровень дипломатических связей лишь совсем недавно, в конце апреля. По словам Паниной, и сейчас отношения Украины и Грузии также являются далеко не идеальными."Что касается Молдавии, то, в отличие от Украины, все последние годы она стремилась налаживать отношения с Россией, и даже при новом президенте Санду не намерена как-то резко рвать связи с Москвой... Едва ли объединение трех стран является инициативой, исходящих от них самых. Скорее, это напоминает отработку геополитических методичек госдепа, выполнение указаний США", - считает депутат.
https://ria.ru/20210514/ukraina-1732182174.html
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аурелий чокой, россия, давид залкалиани, госдума рф, елена панина, михаил саакашвили, молдавия, грузия, в мире

В Госдуме назвали цель создания блока из Украины, Грузии и Молдавии

21:58 17.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Создание "Ассоциированного трио" из Украины, Грузии и Молдавии является попыткой построить еще одну линию "санитарного кордона" против России в южной части постсоветского пространства, подобное объединение трех стран напоминает "выполнение указаний США", заявила в понедельник РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Министры иностранных дел Грузии Давид Залкалиани и Молдавии Аурелиу Чокой ранее в понедельник прибыли с официальным визитом в Киев. Дипломаты провели встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и создали "Ассоциированное трио" для ускорения интеграции в ЕС.
Как отметила Панина, деятельность объединения едва ли будет иметь какое-то отношение к "евроинтеграции", шансы на которую у Украины и Грузии, по ее мнению, близки к нулю, а для Молдавии актуальны лишь в случае поглощения этой страны Румынией.

"На самом деле, это попытка построить еще одну линию "санитарного кордона" против России на южном фланге постсоветского пространства. Это еще один пример реализации пресловутой "стратегии Анаконды", стратегии охвата России кольцом враждебных альянсов. Именно этой цели служил ранее блок ГУАМ (Организация за демократию и экономическое развитие - ред.) во времена Саакашвили, и мы имеем дела с перезапуском этого агрессивного проекта", - отметила Панина.

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Она напомнила, что еще год назад Грузия отзывала своего посла из Киева из-за назначения ее бывшего президента Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Украины, и восстановила уровень дипломатических связей лишь совсем недавно, в конце апреля. По словам Паниной, и сейчас отношения Украины и Грузии также являются далеко не идеальными.
"Что касается Молдавии, то, в отличие от Украины, все последние годы она стремилась налаживать отношения с Россией, и даже при новом президенте Санду не намерена как-то резко рвать связи с Москвой... Едва ли объединение трех стран является инициативой, исходящих от них самых. Скорее, это напоминает отработку геополитических методичек госдепа, выполнение указаний США", - считает депутат.
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Аурелий ЧокойРоссияДавид ЗалкалианиГосдума РФЕлена ПанинаМихаил СаакашвилиМолдавияГрузияВ мире
 
 
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