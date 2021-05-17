https://ria.ru/20210517/blok-1732720560.html

В Госдуме назвали цель создания блока из Украины, Грузии и Молдавии

В Госдуме назвали цель создания блока из Украины, Грузии и Молдавии

Создание "Ассоциированного трио" из Украины, Грузии и Молдавии является попыткой построить еще одну линию "санитарного кордона" против России в южной части... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T21:58

2021-05-17T21:58

2021-05-17T21:58

аурелий чокой

россия

давид залкалиани

госдума рф

елена панина

михаил саакашвили

молдавия

грузия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/149843/42/1498434277_0:0:2769:1558_1920x0_80_0_0_87106f3eab6ba2d304f83db2089ae0b6.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Создание "Ассоциированного трио" из Украины, Грузии и Молдавии является попыткой построить еще одну линию "санитарного кордона" против России в южной части постсоветского пространства, подобное объединение трех стран напоминает "выполнение указаний США", заявила в понедельник РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Министры иностранных дел Грузии Давид Залкалиани и Молдавии Аурелиу Чокой ранее в понедельник прибыли с официальным визитом в Киев. Дипломаты провели встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и создали "Ассоциированное трио" для ускорения интеграции в ЕС.Как отметила Панина, деятельность объединения едва ли будет иметь какое-то отношение к "евроинтеграции", шансы на которую у Украины и Грузии, по ее мнению, близки к нулю, а для Молдавии актуальны лишь в случае поглощения этой страны Румынией.Она напомнила, что еще год назад Грузия отзывала своего посла из Киева из-за назначения ее бывшего президента Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Украины, и восстановила уровень дипломатических связей лишь совсем недавно, в конце апреля. По словам Паниной, и сейчас отношения Украины и Грузии также являются далеко не идеальными."Что касается Молдавии, то, в отличие от Украины, все последние годы она стремилась налаживать отношения с Россией, и даже при новом президенте Санду не намерена как-то резко рвать связи с Москвой... Едва ли объединение трех стран является инициативой, исходящих от них самых. Скорее, это напоминает отработку геополитических методичек госдепа, выполнение указаний США", - считает депутат.

https://ria.ru/20210514/ukraina-1732182174.html

https://ria.ru/20210517/nato-1732701619.html

россия

молдавия

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аурелий чокой, россия, давид залкалиани, госдума рф, елена панина, михаил саакашвили, молдавия, грузия, в мире