В Госдуме назвали цель создания блока из Украины, Грузии и Молдавии
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Создание "Ассоциированного трио" из Украины, Грузии и Молдавии является попыткой построить еще одну линию "санитарного кордона" против России в южной части постсоветского пространства, подобное объединение трех стран напоминает "выполнение указаний США", заявила в понедельник РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Министры иностранных дел Грузии Давид Залкалиани и Молдавии Аурелиу Чокой ранее в понедельник прибыли с официальным визитом в Киев. Дипломаты провели встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и создали "Ассоциированное трио" для ускорения интеграции в ЕС.
"На самом деле, это попытка построить еще одну линию "санитарного кордона" против России на южном фланге постсоветского пространства. Это еще один пример реализации пресловутой "стратегии Анаконды", стратегии охвата России кольцом враждебных альянсов. Именно этой цели служил ранее блок ГУАМ (Организация за демократию и экономическое развитие - ред.) во времена Саакашвили, и мы имеем дела с перезапуском этого агрессивного проекта", - отметила Панина.
Она напомнила, что еще год назад Грузия отзывала своего посла из Киева из-за назначения ее бывшего президента Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Украины, и восстановила уровень дипломатических связей лишь совсем недавно, в конце апреля. По словам Паниной, и сейчас отношения Украины и Грузии также являются далеко не идеальными.
"Что касается Молдавии, то, в отличие от Украины, все последние годы она стремилась налаживать отношения с Россией, и даже при новом президенте Санду не намерена как-то резко рвать связи с Москвой... Едва ли объединение трех стран является инициативой, исходящих от них самых. Скорее, это напоминает отработку геополитических методичек госдепа, выполнение указаний США", - считает депутат.