https://ria.ru/20210517/armiya-1732693518.html

В Госдуме оценили опасность американской секретной армии

В Госдуме оценили опасность американской секретной армии

Первый зампредседателя комитета Госдуме по обороне Александр Шерин в беседе с "Лентой.ру" допустил, что Вашингтон способен использовать секретную армию США... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T18:34

2021-05-17T18:34

2021-05-17T18:34

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безопасность

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В России оценили опасность американской секретной армии

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Госдуме по обороне Александр Шерин в беседе с "Лентой.ру" допустил, что Вашингтон способен использовать секретную армию США против России.Ранее о создании военного формирования заявил журнал Newsweek. Согласно публикации, за последние десять лет Пентагон создал секретную армию, насчитывающую около 60 тысяч человек."Частные военные компании используются косвенно против Российской Федерации на территории других стран — это факт. Эти ЧВК могут охранять те или иные объекты, являться инструкторами для каких-то бандформирований, являться компаниями, которые осуществляют сопровождение тех или иных грузов, которые поставляются бандформированиям", — заключил Шерин.При этом, как отметил политик, Пентагон в любой момент сможет уйти от дипломатической ответственности за деятельность этого формирования."Им всегда легко откреститься и сказать, что это действует какая-то коммерческая организация, к которой якобы государство, Пентагон отношения не имеют", — заявил он.В расследовании Newsweek подчеркивалось, что гибридная война с Россией и Китаем является одним из основных направлений, с которыми работает секретная армия. По информации СМИ, количество "тайных" солдат в десять раз превышает количество подпольных сотрудников ЦРУ.

https://ria.ru/20210515/oshibka-1732426277.html

https://ria.ru/20210502/pravila-1730887764.html

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россия, александр шерин, министерство обороны сша, госдума рф, вашингтон (город), сша, пентагон, безопасность, в мире