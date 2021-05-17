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Newsweek: США создали секретную армию из порядка 60 тысяч человек
Newsweek: США создали секретную армию из порядка 60 тысяч человек
За последние десять лет Пентагон создал огромную секретную армию, насчитывающую около 60 тысяч человек. К такому выводу пришло издание Newsweek после... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T16:23
2021-05-17T19:08
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министерство обороны сша
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пентагон
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. За последние десять лет Пентагон создал огромную секретную армию, насчитывающую около 60 тысяч человек. К такому выводу пришло издание Newsweek после двухлетнего расследования.По данным журнала, численность этого военного формирования в десять раз превышает количество подпольных сотрудников ЦРУ.В публикации говорится, что "тайные" солдаты работают как внутри страны, так и на зарубежном направлении, выполняя задачи в военной форме или под видом гражданских.Кроме того, по информации СМИ, в этой программе участвуют около 130 частных компаний, которые ежегодно тратят более 900 миллионов долларов.Речь идет о создании фальшивой документации, оплате счетов и налогов лиц, работающих под вымышленными именами, а также изготовлении специальных устройств и техники для прослушивания и слежки в самых отдаленных уголках Ближнего Востока и Африки.Силы специального назначения Армии США составляют более половины всего состава секретных войск. Их основная задача — преследование террористов в зонах боевых действий и вражеских странах.Самая новая и быстрорастущая группа этой армии — кибербойцы, которые работают под вымышленными именами и собирают в интернете информацию, а также могут принимать участие в кампаниях влияния в социальных сетях.Как считают авторы расследования, это тайное формирование нужно Вашингтону не только для борьбы с терроризмом, но и для увеличения конкурентных возможностей в гибридной войне с Россией и Китаем.Newsweek удалось поговорить с одним из вышедших в отставку старших офицеров секретной армии. Он рассказал, что об истинных масштабах программы ничего не известно, а также выразил мнение, что желание быть неуязвимыми для врага выгодно только США, однако в глобальном масштабе эта тенденция затрудняет решение конфликтов.
https://ria.ru/20210506/bmp-1730303770.html
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россия, ближний восток, министерство обороны сша, сша, пентагон, в мире

Newsweek: США создали секретную армию из порядка 60 тысяч человек

16:23 17.05.2021 (обновлено: 19:08 17.05.2021)
 
© AP Photo / Maya AlleruzzoАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© AP Photo / Maya Alleruzzo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. За последние десять лет Пентагон создал огромную секретную армию, насчитывающую около 60 тысяч человек. К такому выводу пришло издание Newsweek после двухлетнего расследования.
По данным журнала, численность этого военного формирования в десять раз превышает количество подпольных сотрудников ЦРУ.
В публикации говорится, что "тайные" солдаты работают как внутри страны, так и на зарубежном направлении, выполняя задачи в военной форме или под видом гражданских.
Кроме того, по информации СМИ, в этой программе участвуют около 130 частных компаний, которые ежегодно тратят более 900 миллионов долларов.
Речь идет о создании фальшивой документации, оплате счетов и налогов лиц, работающих под вымышленными именами, а также изготовлении специальных устройств и техники для прослушивания и слежки в самых отдаленных уголках Ближнего Востока и Африки.
Боевая машина пехоты (БМП) США M2 Bradley - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
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"Скоро будет не на чем воевать": армия США столкнулась с новой проблемой
Силы специального назначения Армии США составляют более половины всего состава секретных войск. Их основная задача — преследование террористов в зонах боевых действий и вражеских странах.
Самая новая и быстрорастущая группа этой армии — кибербойцы, которые работают под вымышленными именами и собирают в интернете информацию, а также могут принимать участие в кампаниях влияния в социальных сетях.
Как считают авторы расследования, это тайное формирование нужно Вашингтону не только для борьбы с терроризмом, но и для увеличения конкурентных возможностей в гибридной войне с Россией и Китаем.
Newsweek удалось поговорить с одним из вышедших в отставку старших офицеров секретной армии. Он рассказал, что об истинных масштабах программы ничего не известно, а также выразил мнение, что желание быть неуязвимыми для врага выгодно только США, однако в глобальном масштабе эта тенденция затрудняет решение конфликтов.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
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