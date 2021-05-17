https://ria.ru/20210517/sekret-1732663510.html

Newsweek: США создали секретную армию из порядка 60 тысяч человек

Newsweek: США создали секретную армию из порядка 60 тысяч человек

За последние десять лет Пентагон создал огромную секретную армию, насчитывающую около 60 тысяч человек. К такому выводу пришло издание Newsweek после... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T16:23

2021-05-17T16:23

2021-05-17T19:08

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. За последние десять лет Пентагон создал огромную секретную армию, насчитывающую около 60 тысяч человек. К такому выводу пришло издание Newsweek после двухлетнего расследования.По данным журнала, численность этого военного формирования в десять раз превышает количество подпольных сотрудников ЦРУ.В публикации говорится, что "тайные" солдаты работают как внутри страны, так и на зарубежном направлении, выполняя задачи в военной форме или под видом гражданских.Кроме того, по информации СМИ, в этой программе участвуют около 130 частных компаний, которые ежегодно тратят более 900 миллионов долларов.Речь идет о создании фальшивой документации, оплате счетов и налогов лиц, работающих под вымышленными именами, а также изготовлении специальных устройств и техники для прослушивания и слежки в самых отдаленных уголках Ближнего Востока и Африки.Силы специального назначения Армии США составляют более половины всего состава секретных войск. Их основная задача — преследование террористов в зонах боевых действий и вражеских странах.Самая новая и быстрорастущая группа этой армии — кибербойцы, которые работают под вымышленными именами и собирают в интернете информацию, а также могут принимать участие в кампаниях влияния в социальных сетях.Как считают авторы расследования, это тайное формирование нужно Вашингтону не только для борьбы с терроризмом, но и для увеличения конкурентных возможностей в гибридной войне с Россией и Китаем.Newsweek удалось поговорить с одним из вышедших в отставку старших офицеров секретной армии. Он рассказал, что об истинных масштабах программы ничего не известно, а также выразил мнение, что желание быть неуязвимыми для врага выгодно только США, однако в глобальном масштабе эта тенденция затрудняет решение конфликтов.

https://ria.ru/20210506/bmp-1730303770.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210430/pentagon-1730767740.html

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россия, ближний восток, министерство обороны сша, сша, пентагон, в мире