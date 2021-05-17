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В Москве арестовали охранника магазина, выстрелившего в ребенка
В Москве арестовали охранника магазина, выстрелившего в ребенка
Суд в Москве арестовал мужчину, который, по версии следствия, выстрелил в 10-летнего мальчика сигнальной ракетой, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T15:54
2021-05-17T19:32
москва
происшествия
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Суд в Москве арестовал мужчину, который, по версии следствия, выстрелил в 10-летнего мальчика сигнальной ракетой, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.Ранее прокуратура Москвы сообщала, что 14 мая 10-летний мальчик без сопровождения матери катался на самокате у магазина на улице Паустовского. Охранник магазина, 21-летний мужчина, внезапно выстрелил в ребенка, предположительно, сигнальной ракетой. Было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия". Прокуратура Москвы проводит проверку.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования дела об охраннике магазина, который выстрелил из сигнального пистолета в 10-летнего ребенка на юго-западе Москвы, сообщается на сайте СК РФ."Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, а также поставил его результаты на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
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москва, происшествия

В Москве арестовали охранника магазина, выстрелившего в ребенка

15:54 17.05.2021 (обновлено: 19:32 17.05.2021)
 
© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Суд в Москве арестовал мужчину, который, по версии следствия, выстрелил в 10-летнего мальчика сигнальной ракетой, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Сегодня суд с учетом позиции Черемушкинской межрайонной прокуратуры избрал в отношении 21-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Он арестован на 2 месяца, до 15 июля.

Ранее прокуратура Москвы сообщала, что 14 мая 10-летний мальчик без сопровождения матери катался на самокате у магазина на улице Паустовского. Охранник магазина, 21-летний мужчина, внезапно выстрелил в ребенка, предположительно, сигнальной ракетой. Было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия". Прокуратура Москвы проводит проверку.
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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования дела об охраннике магазина, который выстрелил из сигнального пистолета в 10-летнего ребенка на юго-западе Москвы, сообщается на сайте СК РФ.
"Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, а также поставил его результаты на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
 
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