https://ria.ru/20210517/arest-1732656466.html

В Москве арестовали охранника магазина, выстрелившего в ребенка

В Москве арестовали охранника магазина, выстрелившего в ребенка

Суд в Москве арестовал мужчину, который, по версии следствия, выстрелил в 10-летнего мальчика сигнальной ракетой, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T15:54

2021-05-17T15:54

2021-05-17T19:32

москва

происшествия

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Суд в Москве арестовал мужчину, который, по версии следствия, выстрелил в 10-летнего мальчика сигнальной ракетой, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.Ранее прокуратура Москвы сообщала, что 14 мая 10-летний мальчик без сопровождения матери катался на самокате у магазина на улице Паустовского. Охранник магазина, 21-летний мужчина, внезапно выстрелил в ребенка, предположительно, сигнальной ракетой. Было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия". Прокуратура Москвы проводит проверку.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования дела об охраннике магазина, который выстрелил из сигнального пистолета в 10-летнего ребенка на юго-западе Москвы, сообщается на сайте СК РФ."Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, а также поставил его результаты на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210513/kirov-1732162649.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия