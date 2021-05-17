https://ria.ru/20210517/anime-1732682133.html
Суд в Петербурге запретил распространять еще одно аниме
Суд в Петербурге запретил распространять еще одно аниме
Калининский районный суд в Петербурге по иску прокурора признал японский мультфильм в стиле аниме "Зачем вы здесь, учитель?" информацией, распространение... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T17:37
2021-05-17T17:37
2021-05-17T17:37
россия
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Калининский районный суд в Петербурге по иску прокурора признал японский мультфильм в стиле аниме "Зачем вы здесь, учитель?" информацией, распространение которой в России запрещено, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Суд удовлетворил административный иск прокуратуры и признал информацию …запрещенной к распространению", - говорится в сообщении пресс-службы.Прокуратура указывала, что в ходе проверки выявила контент порнографического (эротического) характера в аниме "Зачем вы здесь, учитель?" без указания возрастных ограничений. Как гласит описание мультфильма на сайте, сюжет аниме сосредотачивается вокруг семнадцатилетнего ученика старшей школы и его учительницы, которая появляется в самых разнообразных местах, в том числе в мужской бане, ванной, бассейне, школьном медкабинете."Согласно выводам специалистов Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования, вышеуказанный видеоконтент является вредоносным, поскольку создает стрессовое воздействие на психику несовершеннолетних как визуальной формой материала: неоправданно резкий контраст между эмоционально приятными ситуациями и деструктивными формами подачи образов, что в совокупности с интенсивной эксплуатацией повышенного интереса подростков к сексуальной сфере создает реальную угрозу психической фрустрации (одна из форм психологического стресса, характеризуемая состоянием тревожности и отчаяния, близко по значению с депрессией) эмоционально неустойчивых реципиентов", - информирует пресс-служба судов.Дополнительная опасность для психики, по мнению экспертов, связана с разрушением традиционного для российского общества образа учителя (школьного преподавателя) из-за демонстрации неприемлемой с морально-этической точки зрения модели взаимоотношения ученик-учитель.
https://ria.ru/20210322/nakazanie-1602281264.html
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РИА Новости
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россия, санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости.
Калининский районный суд в Петербурге по иску прокурора признал японский мультфильм в стиле аниме "Зачем вы здесь, учитель?" информацией, распространение которой в России
запрещено, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга
.
"Суд удовлетворил административный иск прокуратуры и признал информацию …запрещенной к распространению", - говорится в сообщении пресс-службы.
Прокуратура указывала, что в ходе проверки выявила контент порнографического (эротического) характера в аниме "Зачем вы здесь, учитель?" без указания возрастных ограничений. Как гласит описание мультфильма на сайте, сюжет аниме сосредотачивается вокруг семнадцатилетнего ученика старшей школы и его учительницы, которая появляется в самых разнообразных местах, в том числе в мужской бане, ванной, бассейне, школьном медкабинете.
"Согласно выводам специалистов Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования, вышеуказанный видеоконтент является вредоносным, поскольку создает стрессовое воздействие на психику несовершеннолетних как визуальной формой материала: неоправданно резкий контраст между эмоционально приятными ситуациями и деструктивными формами подачи образов, что в совокупности с интенсивной эксплуатацией повышенного интереса подростков к сексуальной сфере создает реальную угрозу психической фрустрации (одна из форм психологического стресса, характеризуемая состоянием тревожности и отчаяния, близко по значению с депрессией) эмоционально неустойчивых реципиентов", - информирует пресс-служба судов.
Дополнительная опасность для психики, по мнению экспертов, связана с разрушением традиционного для российского общества образа учителя (школьного преподавателя) из-за демонстрации неприемлемой с морально-этической точки зрения модели взаимоотношения ученик-учитель.