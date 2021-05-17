https://ria.ru/20210517/anime-1732682133.html

Суд в Петербурге запретил распространять еще одно аниме

Суд в Петербурге запретил распространять еще одно аниме

Калининский районный суд в Петербурге по иску прокурора признал японский мультфильм в стиле аниме "Зачем вы здесь, учитель?" информацией, распространение... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T17:37

2021-05-17T17:37

2021-05-17T17:37

россия

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Калининский районный суд в Петербурге по иску прокурора признал японский мультфильм в стиле аниме "Зачем вы здесь, учитель?" информацией, распространение которой в России запрещено, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Суд удовлетворил административный иск прокуратуры и признал информацию …запрещенной к распространению", - говорится в сообщении пресс-службы.Прокуратура указывала, что в ходе проверки выявила контент порнографического (эротического) характера в аниме "Зачем вы здесь, учитель?" без указания возрастных ограничений. Как гласит описание мультфильма на сайте, сюжет аниме сосредотачивается вокруг семнадцатилетнего ученика старшей школы и его учительницы, которая появляется в самых разнообразных местах, в том числе в мужской бане, ванной, бассейне, школьном медкабинете."Согласно выводам специалистов Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования, вышеуказанный видеоконтент является вредоносным, поскольку создает стрессовое воздействие на психику несовершеннолетних как визуальной формой материала: неоправданно резкий контраст между эмоционально приятными ситуациями и деструктивными формами подачи образов, что в совокупности с интенсивной эксплуатацией повышенного интереса подростков к сексуальной сфере создает реальную угрозу психической фрустрации (одна из форм психологического стресса, характеризуемая состоянием тревожности и отчаяния, близко по значению с депрессией) эмоционально неустойчивых реципиентов", - информирует пресс-служба судов.Дополнительная опасность для психики, по мнению экспертов, связана с разрушением традиционного для российского общества образа учителя (школьного преподавателя) из-за демонстрации неприемлемой с морально-этической точки зрения модели взаимоотношения ученик-учитель.

https://ria.ru/20210322/nakazanie-1602281264.html

https://ria.ru/20210402/anime-1604004824.html

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, санкт-петербург, происшествия