https://ria.ru/20210517/angliya-1732615253.html

В Англии госпитализировали раввина после нападения подростков

В Англии госпитализировали раввина после нападения подростков

Подростки совершили религиозно мотивированное нападение на мужчину в английском графстве Эссекс, после чего ему потребовалась госпитализация, сообщает местная... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T12:49

2021-05-17T12:49

2021-05-17T13:47

религия

борис джонсон

великобритания

в мире

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Подростки совершили религиозно мотивированное нападение на мужчину в английском графстве Эссекс, после чего ему потребовалась госпитализация, сообщает местная полиция.Как сообщает газета Mirror, пострадавшим в результате нападения вблизи синагоги стал раввин Рафи Гудвин."Детективы ведут расследование после сообщений о религиозно мотивированном нападении в Чигуэлле. Офицеры прибыли… после того, как мужчина старше 30 подвергся нападению. Предположительно, два подростка встали впереди автомобиля пострадавшего, когда он был за рулем, они кричали на него и разговаривали в оскорбительном ключе о его религии перед нанесением ущерба автомобилю. Когда мужчина вышел из машины, чтобы ответить им, он подвергся нападению с помощью неизвестного объекта, в результате чего ему понадобилась медицинская помощь", - говорится в заявлении полиции Эссекса в Facebook.Отмечается, что нападавшие, которым, по имеющимся данным, от 15 до 18 лет, также украли телефон пострадавшего. Ведется расследование происшествия и поиск подозреваемых.Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил проявления антисемитизма после сообщений об инцидентах в британской столице. В выходные в Лондоне прошла демонстрация в поддержку Палестины. Неподалеку от израильского посольства произошли столкновения протестующих с полицией. Девять полицейских получили ранения, несколько участников протестов задержаны.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены более 3 тысяч ракет, около 1210 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 218, среди жертв 58 детей, сообщил посол Палестины в Москве.

https://radiosputnik.ria.ru/20210512/germaniya-1731924299.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210517/palestina-1732604921.html

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религия, борис джонсон, великобритания, в мире