Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210517/angliya-1732615253.html
В Англии госпитализировали раввина после нападения подростков
В Англии госпитализировали раввина после нападения подростков
Подростки совершили религиозно мотивированное нападение на мужчину в английском графстве Эссекс, после чего ему потребовалась госпитализация, сообщает местная... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T12:49
2021-05-17T13:47
религия
борис джонсон
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155635/45/1556354505_0:477:2000:1602_1920x0_80_0_0_0afea3afd84c951d4ab9fd42bc97224d.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Подростки совершили религиозно мотивированное нападение на мужчину в английском графстве Эссекс, после чего ему потребовалась госпитализация, сообщает местная полиция.Как сообщает газета Mirror, пострадавшим в результате нападения вблизи синагоги стал раввин Рафи Гудвин."Детективы ведут расследование после сообщений о религиозно мотивированном нападении в Чигуэлле. Офицеры прибыли… после того, как мужчина старше 30 подвергся нападению. Предположительно, два подростка встали впереди автомобиля пострадавшего, когда он был за рулем, они кричали на него и разговаривали в оскорбительном ключе о его религии перед нанесением ущерба автомобилю. Когда мужчина вышел из машины, чтобы ответить им, он подвергся нападению с помощью неизвестного объекта, в результате чего ему понадобилась медицинская помощь", - говорится в заявлении полиции Эссекса в Facebook.Отмечается, что нападавшие, которым, по имеющимся данным, от 15 до 18 лет, также украли телефон пострадавшего. Ведется расследование происшествия и поиск подозреваемых.Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил проявления антисемитизма после сообщений об инцидентах в британской столице. В выходные в Лондоне прошла демонстрация в поддержку Палестины. Неподалеку от израильского посольства произошли столкновения протестующих с полицией. Девять полицейских получили ранения, несколько участников протестов задержаны.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены более 3 тысяч ракет, около 1210 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 218, среди жертв 58 детей, сообщил посол Палестины в Москве.
https://radiosputnik.ria.ru/20210512/germaniya-1731924299.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210517/palestina-1732604921.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155635/45/1556354505_0:335:2000:1835_1920x0_80_0_0_583b5421ebf46e8b9d3e851e6348eef1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, борис джонсон, великобритания, в мире

В Англии госпитализировали раввина после нападения подростков

12:49 17.05.2021 (обновлено: 13:47 17.05.2021)
 
© Depositphotos / rabbit75_depЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© Depositphotos / rabbit75_dep
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Подростки совершили религиозно мотивированное нападение на мужчину в английском графстве Эссекс, после чего ему потребовалась госпитализация, сообщает местная полиция.
Как сообщает газета Mirror, пострадавшим в результате нападения вблизи синагоги стал раввин Рафи Гудвин.
"Детективы ведут расследование после сообщений о религиозно мотивированном нападении в Чигуэлле. Офицеры прибыли… после того, как мужчина старше 30 подвергся нападению. Предположительно, два подростка встали впереди автомобиля пострадавшего, когда он был за рулем, они кричали на него и разговаривали в оскорбительном ключе о его религии перед нанесением ущерба автомобилю. Когда мужчина вышел из машины, чтобы ответить им, он подвергся нападению с помощью неизвестного объекта, в результате чего ему понадобилась медицинская помощь", - говорится в заявлении полиции Эссекса в Facebook.
Отмечается, что нападавшие, которым, по имеющимся данным, от 15 до 18 лет, также украли телефон пострадавшего. Ведется расследование происшествия и поиск подозреваемых.
Вид на город Бонн в Германии - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
12 мая, 12:27В мире
В Германии неизвестные атаковали синагогу
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил проявления антисемитизма после сообщений об инцидентах в британской столице. В выходные в Лондоне прошла демонстрация в поддержку Палестины. Неподалеку от израильского посольства произошли столкновения протестующих с полицией. Девять полицейских получили ранения, несколько участников протестов задержаны.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены более 3 тысяч ракет, около 1210 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 218, среди жертв 58 детей, сообщил посол Палестины в Москве.
Здание Международного суда ООН в Гааге - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
Вчера, 11:59В мире
Палестина обратится в Международный уголовный суд после атаки Израиля
 
РелигияБорис ДжонсонВеликобританияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Названы болезни, на которые указывает звон в ушах
02:15Названа новая схема обмана на кассе супермаркета
02:12Галявиева поставили на учет как лицо, склонное к суициду, заявил источник
02:10Врач рассказала, с чем не стоит сочетать горячие напитки
02:07Пропавшего в Нижнем Новгороде мальчика нашли живым и невредимым
01:55При взрыве газового баллона в Хабаровском крае погибли два человека
01:25Пушков высказался о "невероятной" версии взрывов в Чехии
01:20В Раде рассказали об унижении Украины, Грузии и Молдавии
01:15Почему нужно покупать доллары, невзирая на курс
01:00Израиль отказал в провозе топлива для электростанции в секторе Газа
00:57Раскрыты доходы Байдена и Харрис
00:48Мантуров рассказал о высоком спросе на вертолет Ми-28НМ за рубежом
00:35Байден обсудил с Нетаньяху обострение палестино-израильского конфликта
00:32Французские предприниматели хотят тесно работать с Россией, заявили в МИД
00:25В Белом доме заявили о намерении примирить Армению и Азербайджан
23:55С ливанской территории выпустили шесть снарядов, заявили в Израиле
23:46В Москве умерла вдова советского разведчика Руфина Пухова-Филби
23:29Сирены сработали в израильском поселении рядом с ливанской границей
23:25Аксенов оценил необходимость международного признания для Крыма
23:15Минобороны Армении оценило ситуацию на границе с Азербайджаном
Лента новостейМолния