https://ria.ru/20210517/android-1732587189.html

Дизайн Android 12 полностью раскрыт до премьеры

Дизайн Android 12 полностью раскрыт до премьеры

Внешний вид операционной системы Android значительно изменится в новой версии. Ее дизайн накануне презентации Google раскрыл инсайдер Джон Проссер. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T10:18

2021-05-17T10:18

2021-05-17T10:18

наука

google

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гаджеты

технологии

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Внешний вид операционной системы Android значительно изменится в новой версии. Ее дизайн накануне презентации Google раскрыл инсайдер Джон Проссер.Среди изменения в Android 12 называются обновленная Google-клавиатура, перерисованные значки стандартных приложений и иной внешний вид виджетов. Пользователи получат и расширенную кастомизацию, когда интерфейс будет меняться в зависимости от выбранной темы оформления. Наконец, изменится и системная анимация, которая в очередной раз станет плавнее.На слайдах, которые якобы являются материалами Google, упоминаются усиление защиты конфиденциальности, повышение безопасности системы и новая интеграция смартфонов в систему умного дома. Подробности этих нововведений пока не раскрываются. Официально Android 12 будет представлен 18 мая на конференции для разработчиков Google I/O. До пользователей же операционная система нового поколения доберется не раньше осени 2021 года.

https://ria.ru/20210227/android-1599146290.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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