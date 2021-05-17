https://ria.ru/20210517/android-1732587189.html
Дизайн Android 12 полностью раскрыт до премьеры
Дизайн Android 12 полностью раскрыт до премьеры
Внешний вид операционной системы Android значительно изменится в новой версии. Ее дизайн накануне презентации Google раскрыл инсайдер Джон Проссер. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T10:18
2021-05-17T10:18
2021-05-17T10:18
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Внешний вид операционной системы Android значительно изменится в новой версии. Ее дизайн накануне презентации Google раскрыл инсайдер Джон Проссер.Среди изменения в Android 12 называются обновленная Google-клавиатура, перерисованные значки стандартных приложений и иной внешний вид виджетов. Пользователи получат и расширенную кастомизацию, когда интерфейс будет меняться в зависимости от выбранной темы оформления. Наконец, изменится и системная анимация, которая в очередной раз станет плавнее.На слайдах, которые якобы являются материалами Google, упоминаются усиление защиты конфиденциальности, повышение безопасности системы и новая интеграция смартфонов в систему умного дома. Подробности этих нововведений пока не раскрываются. Официально Android 12 будет представлен 18 мая на конференции для разработчиков Google I/O. До пользователей же операционная система нового поколения доберется не раньше осени 2021 года.
https://ria.ru/20210227/android-1599146290.html
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google, google android, гаджеты, технологии
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости.
Внешний вид операционной системы Android
значительно изменится в новой версии. Ее дизайн накануне презентации Google раскрыл
инсайдер Джон Проссер.
Среди изменения в Android 12 называются обновленная Google-клавиатура, перерисованные значки стандартных приложений и иной внешний вид виджетов. Пользователи получат и расширенную кастомизацию, когда интерфейс будет меняться в зависимости от выбранной темы оформления. Наконец, изменится и системная анимация, которая в очередной раз станет плавнее.
На слайдах, которые якобы являются материалами Google, упоминаются усиление защиты конфиденциальности, повышение безопасности системы и новая интеграция смартфонов в систему умного дома. Подробности этих нововведений пока не раскрываются.
Официально Android 12 будет представлен 18 мая на конференции для разработчиков Google I/O. До пользователей же операционная система нового поколения доберется не раньше осени 2021 года.