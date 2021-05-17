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Путин присвоил имя Карамзина аэропорту Ульяновска
Путин присвоил имя Карамзина аэропорту Ульяновска
Президент России Владимир Путин присвоил международному аэропорту Ульяновска имя историка и литератора Николая Карамзина, соответствующий указ опубликован на... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T17:03
2021-05-17T17:03
2021-05-17T17:04
николай карамзин
владимир путин
ульяновск
общество
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил международному аэропорту Ульяновска имя историка и литератора Николая Карамзина, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Присвоить международному аэропорту Ульяновск (Баратаевка) имя Н.М. Карамзина", - говорится в документе.Отмечается, что указ вступает в силу со дня подписания.Николай Карамзин (1766 - 1826) - выдающийся историк, литератор, автор многотомного труда "История государства Российского", основатель и редактор первого в России частного литературно-политического журнала "Вестник Европы", "Московского журнала". С 1803 года - официальный историограф Александра I. Карамзин происходил из симбирских дворян, по одной из версий, родился в Симбирском уезде, воспитывался в частном пансионе в Симбирске (ныне Ульяновск).
https://ria.ru/20201109/ayvazovskiy-1583742281.html
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николай карамзин, владимир путин, ульяновск, общество