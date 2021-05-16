https://ria.ru/20210516/veter-1732536802.html

В Костромской области более 30 тысяч человек остались без света

В Костромской области более 30 тысяч человек остались без света

Более 30 тысяч человек оказались в зоне отключения электричества из-за урагана в Костромской области, ветер повредил крыши около 130 домов, повалил деревья и... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T17:38

2021-05-16T17:38

2021-05-16T17:57

россия

сергей ситников

шарья

костромская область

макарьев

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/10/1732538348_0:166:1024:742_1920x0_80_0_0_a32e9ad99ebe5f7e610ccebf7882381b.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Более 30 тысяч человек оказались в зоне отключения электричества из-за урагана в Костромской области, ветер повредил крыши около 130 домов, повалил деревья и остановки; в ряде районов планируют введение режима ЧС, сообщает пресс-служба администрации региона.Ураганный ветер пронесся по региону вечером в субботу. По данным областной администрации, в зону отключения электроэнергии попали более 31 тысячи человек в более 400 населенных пунктах. Стихия затронула 11 районов, неблагоприятные погодные явления были различной интенсивности, и степень ущерба во всех муниципалитетах разная.В воскресенье губернатор региона Сергей Ситников проехал по поврежденным территориям."Ветром опрокидывало автобусные остановки, погнуло многие дорожные знаки, указатели. Некоторые вырвало из земли. Дорожникам необходимо сейчас будет серьезно поработать, чтобы все быстро восстановить", - приводит пресс-служба слова Ситникова.Отмечается, что только на территории города Макарьев ликвидировано более 36 завалов деревьев, много поваленных деревьев вдоль федеральной трассы Кострома - Шарья.По данным энергетиков, количество нарушений на сетях электроснабжения одно из самых масштабных в истории. Для восстановления электроэнергии в Костромскую область стянуты дополнительные бригады из соседних регионов. Губернатор Ситников также отметил в беседе с журналистами, что не помнит за свою жизнь такого ветровала."Районам надо ввести режим чрезвычайной ситуации… Сегодня всем поставлена задача посчитать цену решения всех возникших в результате непогоды проблем для того, чтобы изыскать деньги, помочь людям, помочь муниципалитетам эти проблемы решить", - прокомментировал губернатор.В районах по поручению Ситникова сформированы комиссии для оценки ущерба. Члены комиссий осуществляют подворовые обходы жителей. По предварительным данным сильный ветер и поваленные деревья повредили кровли и конструкции не менее 128 жилых домов, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210515/svet-1732473295.html

россия

шарья

костромская область

макарьев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей ситников, шарья, костромская область, макарьев, происшествия