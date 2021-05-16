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Шойгу рассказал о привлечении старообрядцев к подготовке спецназа
Шойгу рассказал о привлечении старообрядцев к подготовке спецназа
Министр обороны Сергей Шойгу рассказал в беседе с телеканалом "Звезда", как военные привлекают к учениям жителей тайги и других труднодоступных российских... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T18:19
2021-05-16T22:22
старообрядцы
россия
военные
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
тайга
безопасность
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу рассказал в беседе с телеканалом "Звезда", как военные привлекают к учениям жителей тайги и других труднодоступных российских территорий.По словам министра, военнослужащие перенимают у них навыки выживания в отдаленных районах."Большинство тех, кто живет в тайге, в степи, в горах, они же не выживают, они живут, нормальной полноценной жизнью.&lt;…&gt;. Их называют в миру старообрядцы, но они, это я должен вам сказать, невероятно опытные по жизни, рукастые", — отметил Шойгу.Он также рассказал, что Минобороны открыло специальные центры, в которых военные отрабатывают навыки выживания в тайге. По словам министра, такой опыт полезен как российским солдатам, так и самим старообрядцам, которым "есть чему поучиться" у силовиков.
https://ria.ru/20210429/boegotovnost-1730443473.html
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старообрядцы, россия, военные, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, тайга, безопасность

Шойгу рассказал о привлечении старообрядцев к подготовке спецназа

18:19 16.05.2021 (обновлено: 22:22 16.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу рассказал в беседе с телеканалом "Звезда", как военные привлекают к учениям жителей тайги и других труднодоступных российских территорий.
По словам министра, военнослужащие перенимают у них навыки выживания в отдаленных районах.
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"Большинство тех, кто живет в тайге, в степи, в горах, они же не выживают, они живут, нормальной полноценной жизнью.<…>. Их называют в миру старообрядцы, но они, это я должен вам сказать, невероятно опытные по жизни, рукастые", — отметил Шойгу.
Он также рассказал, что Минобороны открыло специальные центры, в которых военные отрабатывают навыки выживания в тайге. По словам министра, такой опыт полезен как российским солдатам, так и самим старообрядцам, которым "есть чему поучиться" у силовиков.
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старообрядцыРоссияВоенныеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей ШойгуТайгаБезопасность
 
 
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