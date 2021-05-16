https://ria.ru/20210516/ucheniya-1732541954.html

Шойгу рассказал о привлечении старообрядцев к подготовке спецназа

Шойгу рассказал о привлечении старообрядцев к подготовке спецназа

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал в беседе с телеканалом "Звезда", как военные привлекают к учениям жителей тайги и других труднодоступных российских... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T18:19

2021-05-16T18:19

2021-05-16T22:22

старообрядцы

россия

военные

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей шойгу

тайга

безопасность

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу рассказал в беседе с телеканалом "Звезда", как военные привлекают к учениям жителей тайги и других труднодоступных российских территорий.По словам министра, военнослужащие перенимают у них навыки выживания в отдаленных районах."Большинство тех, кто живет в тайге, в степи, в горах, они же не выживают, они живут, нормальной полноценной жизнью.<…>. Их называют в миру старообрядцы, но они, это я должен вам сказать, невероятно опытные по жизни, рукастые", — отметил Шойгу.Он также рассказал, что Минобороны открыло специальные центры, в которых военные отрабатывают навыки выживания в тайге. По словам министра, такой опыт полезен как российским солдатам, так и самим старообрядцам, которым "есть чему поучиться" у силовиков.

https://ria.ru/20210429/boegotovnost-1730443473.html

https://ria.ru/20210422/nato-1729459841.html

россия

тайга

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старообрядцы, россия, военные, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, тайга, безопасность