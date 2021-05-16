https://ria.ru/20210516/ucheniya-1732513668.html

В Подмосковье прошли крупномасштабные международные учения МЧС

В Подмосковье прошли крупномасштабные международные учения МЧС

Крупномасштабные международные учения МЧС РФ состоялись в подмосковном Ногинске на полигоне министерства, в них участвовали и спасатели из Белоруссии,... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T12:53

2021-05-16T12:53

2021-05-16T13:46

россия

виктор яцуценко

ил-76

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

узбекистан

среднеколымск

безопасность

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НОГИНСК, 16 мая - РИА Новости. Крупномасштабные международные учения МЧС РФ состоялись в подмосковном Ногинске на полигоне министерства, в них участвовали и спасатели из Белоруссии, Казахстана и Узбекистана, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.Как ранее сообщали в пресс-службе МЧС РФ, учение прошло в рамках международного салона средств обеспечения безопасности "Комплексная безопасность-2021", в частности, в нем приняла участие авиация и робототехника.Учения, как наблюдал корреспондент агентства, прошли на земле, воде и в небе.В небольшом пруду спасал пострадавших в рамках тактического замысла катер на воздушной подушке, на земле работали пожарные службы и другие спасатели, а к участию в тушении лесного "пожара" были привлечены вертолёты и два самолёта, в том числе Ил-76.Учения начались с запуска двух беспилотных летательных аппаратов.Как рассказал журналистам заместитель главы МЧС Виктор Яцуценко, беспилотники применяются ведомством практически всегда."Они всегда применяются. К примеру, на сегодняшний день мы проводим мероприятия по безаварийному пропуску весеннего половодья, особое внимание - рекам Дальнего Востока, Саха, Якутия, где сейчас беспилотные системы самолетного типа выдвинулись и работают в бассейнах реки Колыма, это населённые пункты Зырянка и Среднеколымск, где уточняются параметры прохождения весеннего половодья, уточняются возможные угрозы", - сказал он, добавив, что превентивные мероприятия проводятся на основании созданной с помощью БПЛА 3D-модели.

https://radiosputnik.ria.ru/20210516/azerbaydzhan-1732504072.html

https://ria.ru/20210514/nato-1732263563.html

россия

узбекистан

среднеколымск

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Международные учения МЧС в Подмосковье Крупномасштабные учения МЧС РФ прошли в рамках международного салона средств обеспечения безопасности "Комплексная безопасность-2021" в подмосковном Ногинске на полигоне министерства в воскресенье, 16 мая. В учениях приняли участие спасатели из России, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. 2021-05-16T12:53 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, виктор яцуценко, ил-76, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), узбекистан, среднеколымск, безопасность