https://ria.ru/20210516/slutskiy-1732518560.html

Депутат Слуцкий прокомментировал принципы ЕП для ведения дел с Россией

Депутат Слуцкий прокомментировал принципы ЕП для ведения дел с Россией

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий возмущен докладом в ЕП, где ставятся под сомнение итоги предстоящих в сентябре выборов в Госдуму, и РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T13:59

2021-05-16T13:59

2021-05-16T18:13

россия

европарламент

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий возмущен докладом в ЕП, где ставятся под сомнение итоги предстоящих в сентябре выборов в Госдуму, и заявил, что планы объявить новый созыв ГД нелегитимным ждет фиаско."С удивлением, переходящим в возмущение, прочел сегодня новость о формировании пяти принципов Европарламента в отношении России, где ставятся под сомнение итоги еще не состоявшихся, а только предстоящих в сентябре выборов в Госдуму. Избирательная кампания даже не стартовала, но уже объявляется мобилизация по признанию ее результатов сфальфицированными", — написал Слуцкий в воскресенье в Telegram-канале.Он заметил, что в комитете ЕП по международным делам предлагают Брюсселю, по сути, венесуэльско-белорусский сценарий вмешательства в процессы формирования органов российской законодательной власти. Глава думского комитета убежден, что ничего из этого не выйдет."Россия обязательно пригласит независимых международных наблюдателей, у которых будут все возможности убедиться в проведении выборов по демократическим стандартам, прозрачно и честно. Все планы по объявлению нового созыва Государственной Думы нелегитимным потерпят сокрушительное фиаско", — отметил Слуцкий.В целом, добавил он, этот "очередной русофобский доклад заставляет еще раз задуматься об адекватности наших, с позволения сказать, партнеров и коллег"."Печеньки" в виде "преимуществ "Восточного партнерства" в России не сработают, попытки грубого вторжения в дела суверенного государства также не пройдут", — заключил депутат.

https://ria.ru/20210516/balbek-1732511841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, европарламент, леонид слуцкий (политик), госдума рф, евросоюз, в мире