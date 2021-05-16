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Депутат Слуцкий прокомментировал принципы ЕП для ведения дел с Россией
Депутат Слуцкий прокомментировал принципы ЕП для ведения дел с Россией
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий возмущен докладом в ЕП, где ставятся под сомнение итоги предстоящих в сентябре выборов в Госдуму, и РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T13:59
2021-05-16T18:13
россия
европарламент
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий возмущен докладом в ЕП, где ставятся под сомнение итоги предстоящих в сентябре выборов в Госдуму, и заявил, что планы объявить новый созыв ГД нелегитимным ждет фиаско."С удивлением, переходящим в возмущение, прочел сегодня новость о формировании пяти принципов Европарламента в отношении России, где ставятся под сомнение итоги еще не состоявшихся, а только предстоящих в сентябре выборов в Госдуму. Избирательная кампания даже не стартовала, но уже объявляется мобилизация по признанию ее результатов сфальфицированными", — написал Слуцкий в воскресенье в Telegram-канале.Он заметил, что в комитете ЕП по международным делам предлагают Брюсселю, по сути, венесуэльско-белорусский сценарий вмешательства в процессы формирования органов российской законодательной власти. Глава думского комитета убежден, что ничего из этого не выйдет."Россия обязательно пригласит независимых международных наблюдателей, у которых будут все возможности убедиться в проведении выборов по демократическим стандартам, прозрачно и честно. Все планы по объявлению нового созыва Государственной Думы нелегитимным потерпят сокрушительное фиаско", — отметил Слуцкий.В целом, добавил он, этот "очередной русофобский доклад заставляет еще раз задуматься об адекватности наших, с позволения сказать, партнеров и коллег"."Печеньки" в виде "преимуществ "Восточного партнерства" в России не сработают, попытки грубого вторжения в дела суверенного государства также не пройдут", — заключил депутат.
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россия, европарламент, леонид слуцкий (политик), госдума рф, евросоюз, в мире

Депутат Слуцкий прокомментировал принципы ЕП для ведения дел с Россией

13:59 16.05.2021 (обновлено: 18:13 16.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий возмущен докладом в ЕП, где ставятся под сомнение итоги предстоящих в сентябре выборов в Госдуму, и заявил, что планы объявить новый созыв ГД нелегитимным ждет фиаско.
"С удивлением, переходящим в возмущение, прочел сегодня новость о формировании пяти принципов Европарламента в отношении России, где ставятся под сомнение итоги еще не состоявшихся, а только предстоящих в сентябре выборов в Госдуму. Избирательная кампания даже не стартовала, но уже объявляется мобилизация по признанию ее результатов сфальфицированными", — написал Слуцкий в воскресенье в Telegram-канале.
Он заметил, что в комитете ЕП по международным делам предлагают Брюсселю, по сути, венесуэльско-белорусский сценарий вмешательства в процессы формирования органов российской законодательной власти. Глава думского комитета убежден, что ничего из этого не выйдет.
"Россия обязательно пригласит независимых международных наблюдателей, у которых будут все возможности убедиться в проведении выборов по демократическим стандартам, прозрачно и честно. Все планы по объявлению нового созыва Государственной Думы нелегитимным потерпят сокрушительное фиаско", — отметил Слуцкий.
В целом, добавил он, этот "очередной русофобский доклад заставляет еще раз задуматься об адекватности наших, с позволения сказать, партнеров и коллег".
"Печеньки" в виде "преимуществ "Восточного партнерства" в России не сработают, попытки грубого вторжения в дела суверенного государства также не пройдут", — заключил депутат.
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
12:31
Бальбек счел озвученные в ЕС принципы отношений с Россией "словоблудием"
 
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