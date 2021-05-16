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В Европарламенте сформулировали пять принципов для ведения дел с Россией
В Европарламенте сформулировали пять принципов для ведения дел с Россией
Комитет по международным отношениям Европейского парламента представил проект доклада, в котором изложены основные принципы выстраивания отношений с Россией. С... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T09:41
2021-05-16T17:31
россия
европарламент
северный поток — 2
госдума рф
евросоюз
сша
политика
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Комитет по международным отношениям Европейского парламента представил проект доклада, в котором изложены основные принципы выстраивания отношений с Россией. С документом ознакомился RT.Так, принцип "поддержки демократии" предполагает, в частности, противостояние "русскоязычной пропаганде". Для этого Евросоюзу предлагается создать телеканал с круглосуточным вещанием.Кроме того, руководству ЕС рекомендуется рассмотреть вариант непризнания легитимности нового состава Госдумы, если сентябрьские выборы будут признаны фальсифицированными.При этом, подчеркивают авторы доклада, России следует рассказывать о выгодах, которые она может получить, если начнет демократические преобразования. Речь идет об упрощении визового режима, программах инвестирования в свободную торговлю и стратегическом партнерстве.А для большего стимулирования стремления россиян к демократическим преобразованиям предлагается принять для России стратегию развития "Восточное партнерство", которую Брюссель некогда запустил для укрепления сотрудничества со странами бывшего СССР.Для "защиты демократии во всем мире", как считают авторы документа, Евросоюзу следует объединиться с США и разработать общие меры в части санкций, предоставления финансовой помощи, поддержки активистов.Принцип "демократия прежде всего" предполагает в любом диалоге с Москвой учитывать прежде всего вопрос соблюдения прав человека и проведения свободных выборов. При этом авторы документа рекомендуют начинать с приостановки "Северного потока — 2".Отдельный пункт посвящен "сдерживанию российской агрессии". Здесь Евросоюзу предлагается вместе с НАТО и международными партнерами продолжать давление на Москву, чтобы заставить ее прекратить "вмешательство" в дела региона "Восточного партнерства" и вернуть "оккупированные территории восточных государств — соседей ЕС".Если же Москва продолжит "агрессивные действия", то, советуют авторы документа, ЕС должен будет рассмотреть вопрос об отключении ее от платежной системы SWIFT. Помимо этого, руководству Евросоюза предлагается составить план по снижению зависимости от поставок российского газа и нефти — по крайней мере до тех пор, пока в Кремле находится нынешнее руководство.В последнее время в отношениях Москвы и Запада наблюдается очередной виток напряженности. В марте Евросоюз ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека — такую реакцию вызвал арест Алексея Навального. В ответ на это Россия запретила въезд восьми европейским чиновникам.На этой неделе российское правительство утвердило перечень недружественных стран, в который вошли пока только США и Чехия. Как пояснял глава МИД Сергей Лавров, в будущем этот список может пересматриваться по мере развития отношений с тем или иным государством. При этом, по словам министра, Москва не будет вносить в него страны огульно, любое решение будет предварять глубокий анализ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210513/es-1732064900.html
https://ria.ru/20210504/evropa-1731011130.html
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россия, европарламент, северный поток — 2, госдума рф, евросоюз, сша, политика

В Европарламенте сформулировали пять принципов для ведения дел с Россией

09:41 16.05.2021 (обновлено: 17:31 16.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Комитет по международным отношениям Европейского парламента представил проект доклада, в котором изложены основные принципы выстраивания отношений с Россией. С документом ознакомился RT.
Так, принцип "поддержки демократии" предполагает, в частности, противостояние "русскоязычной пропаганде". Для этого Евросоюзу предлагается создать телеканал с круглосуточным вещанием.
Кроме того, руководству ЕС рекомендуется рассмотреть вариант непризнания легитимности нового состава Госдумы, если сентябрьские выборы будут признаны фальсифицированными.
При этом, подчеркивают авторы доклада, России следует рассказывать о выгодах, которые она может получить, если начнет демократические преобразования. Речь идет об упрощении визового режима, программах инвестирования в свободную торговлю и стратегическом партнерстве.
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А для большего стимулирования стремления россиян к демократическим преобразованиям предлагается принять для России стратегию развития "Восточное партнерство", которую Брюссель некогда запустил для укрепления сотрудничества со странами бывшего СССР.
Для "защиты демократии во всем мире", как считают авторы документа, Евросоюзу следует объединиться с США и разработать общие меры в части санкций, предоставления финансовой помощи, поддержки активистов.
Принцип "демократия прежде всего" предполагает в любом диалоге с Москвой учитывать прежде всего вопрос соблюдения прав человека и проведения свободных выборов. При этом авторы документа рекомендуют начинать с приостановки "Северного потока — 2".
Отдельный пункт посвящен "сдерживанию российской агрессии". Здесь Евросоюзу предлагается вместе с НАТО и международными партнерами продолжать давление на Москву, чтобы заставить ее прекратить "вмешательство" в дела региона "Восточного партнерства" и вернуть "оккупированные территории восточных государств — соседей ЕС".
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Если же Москва продолжит "агрессивные действия", то, советуют авторы документа, ЕС должен будет рассмотреть вопрос об отключении ее от платежной системы SWIFT. Помимо этого, руководству Евросоюза предлагается составить план по снижению зависимости от поставок российского газа и нефти — по крайней мере до тех пор, пока в Кремле находится нынешнее руководство.
В последнее время в отношениях Москвы и Запада наблюдается очередной виток напряженности. В марте Евросоюз ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека — такую реакцию вызвал арест Алексея Навального. В ответ на это Россия запретила въезд восьми европейским чиновникам.
На этой неделе российское правительство утвердило перечень недружественных стран, в который вошли пока только США и Чехия. Как пояснял глава МИД Сергей Лавров, в будущем этот список может пересматриваться по мере развития отношений с тем или иным государством. При этом, по словам министра, Москва не будет вносить в него страны огульно, любое решение будет предварять глубокий анализ.
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РоссияЕвропарламентСеверный поток — 2Госдума РФЕвросоюзСШАПолитика
 
 
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