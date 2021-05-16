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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210516/peterburg-1732552342.html
Власти Санкт-Петербурга заявили о росте заболеваемости COVID-19
Власти Санкт-Петербурга заявили о росте заболеваемости COVID-19
Рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Петербурге, где по сравнению с прошлым воскресеньем количество новых случаев COVID-19 возросло почти на 29%,... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-16T20:34
2021-05-17T01:06
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Петербурге, где по сравнению с прошлым воскресеньем количество новых случаев COVID-19 возросло почти на 29%, сообщает межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению инфекции.При этом, как отмечает координационный совет, 16 мая количество выздоровевших превысило показатель недельной давности более чем в пять раз и составило 1069 человек."Это объясняется тем, что в большой период праздничных и нерабочих дней граждане реже обращались в медицинские организации для осмотра врача, регистрации выздоровления и закрытия листка нетрудоспособности", - поясняет ведомство.Межведомственный совет призывает жителей Петербурга своевременно привиться от коронавируса, а также не забывать о соблюдении масочного режима и социальной дистанции в общественных местах.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, санкт-петербург, общество

Власти Санкт-Петербурга заявили о росте заболеваемости COVID-19

20:34 16.05.2021 (обновлено: 01:06 17.05.2021)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи у павильона №5 временного госпиталя "Ленэкспо" для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге
Автомобиль скорой медицинской помощи у павильона №5 временного госпиталя Ленэкспо для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Петербурге, где по сравнению с прошлым воскресеньем количество новых случаев COVID-19 возросло почти на 29%, сообщает межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению инфекции.

"По сравнению с прошлым воскресеньем на 28,86 % увеличилось число регистраций новых случаев COVID-19. На 26,35% увеличилась суточная госпитализация взрослых с ковид-ассоциированными состояниями… В Петербурге отмечается рост заболеваемости COVID-19", - говорится в сообщении.

При этом, как отмечает координационный совет, 16 мая количество выздоровевших превысило показатель недельной давности более чем в пять раз и составило 1069 человек.
"Это объясняется тем, что в большой период праздничных и нерабочих дней граждане реже обращались в медицинские организации для осмотра врача, регистрации выздоровления и закрытия листка нетрудоспособности", - поясняет ведомство.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
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Межведомственный совет призывает жителей Петербурга своевременно привиться от коронавируса, а также не забывать о соблюдении масочного режима и социальной дистанции в общественных местах.
 
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