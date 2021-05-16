https://ria.ru/20210516/peterburg-1732552342.html

Власти Санкт-Петербурга заявили о росте заболеваемости COVID-19

Власти Санкт-Петербурга заявили о росте заболеваемости COVID-19

Рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Петербурге, где по сравнению с прошлым воскресеньем количество новых случаев COVID-19 возросло почти на 29%,... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-16T20:34

2021-05-16T20:34

2021-05-17T01:06

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Петербурге, где по сравнению с прошлым воскресеньем количество новых случаев COVID-19 возросло почти на 29%, сообщает межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению инфекции.При этом, как отмечает координационный совет, 16 мая количество выздоровевших превысило показатель недельной давности более чем в пять раз и составило 1069 человек."Это объясняется тем, что в большой период праздничных и нерабочих дней граждане реже обращались в медицинские организации для осмотра врача, регистрации выздоровления и закрытия листка нетрудоспособности", - поясняет ведомство.Межведомственный совет призывает жителей Петербурга своевременно привиться от коронавируса, а также не забывать о соблюдении масочного режима и социальной дистанции в общественных местах.

https://ria.ru/20210516/vaktsinatsiya-1732512469.html

санкт-петербург

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