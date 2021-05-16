Власти Санкт-Петербурга заявили о росте заболеваемости COVID-19
20:34 16.05.2021 (обновлено: 01:06 17.05.2021)
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи у павильона №5 временного госпиталя "Ленэкспо" для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Петербурге, где по сравнению с прошлым воскресеньем количество новых случаев COVID-19 возросло почти на 29%, сообщает межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению инфекции.
"По сравнению с прошлым воскресеньем на 28,86 % увеличилось число регистраций новых случаев COVID-19. На 26,35% увеличилась суточная госпитализация взрослых с ковид-ассоциированными состояниями… В Петербурге отмечается рост заболеваемости COVID-19", - говорится в сообщении.
При этом, как отмечает координационный совет, 16 мая количество выздоровевших превысило показатель недельной давности более чем в пять раз и составило 1069 человек.
"Это объясняется тем, что в большой период праздничных и нерабочих дней граждане реже обращались в медицинские организации для осмотра врача, регистрации выздоровления и закрытия листка нетрудоспособности", - поясняет ведомство.
Межведомственный совет призывает жителей Петербурга своевременно привиться от коронавируса, а также не забывать о соблюдении масочного режима и социальной дистанции в общественных местах.