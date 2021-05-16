https://ria.ru/20210516/nonsense-1732534514.html

В Госдуме назвали доклад ЕП об отношениях с Россией словоблудием

В Госдуме назвали доклад ЕП об отношениях с Россией словоблудием

В Госдуме прокомментировали проект доклада Европарламента о пяти принципах выстраивания отношений с Россией. РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T17:18

2021-05-16T17:18

2021-05-16T17:18

россия

европарламент

леонид слуцкий (политик)

руслан бальбек

telegram (приложение)

госдума рф

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Госдуме прокомментировали проект доклада Европарламента о пяти принципах выстраивания отношений с Россией.Евродепутаты, в частности, предлагают в рамках "поддержки демократии" противостоять "русскоязычной пропаганде". Кроме того, руководству ЕС рекомендуется не признавать легитимность нового состава Госдумы, если сентябрьские выборы объявят сфальсифицированными.Как заявил РИА Новости депутат Руслан Бальбек, комментируя документ, это "очередное политическое словоблудие".Кроме того, он пообещал зеркальный ответ, если российские институты власти не будут признаны.В свою очередь, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале выразил возмущение проектом доклада ЕП. Он подчеркнул, что "избирательная кампания даже не стартовала, но уже объявляется мобилизация по признанию ее результатов сфальфицированными".Он призвал задуматься об адекватности европейских "партнеров и коллег" в свете этого "очередного русофобского" документа.

https://ria.ru/20210510/evrosoyuz-1731680085.html

https://ria.ru/20210516/slutskiy-1732489439.html

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2021

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россия, европарламент, леонид слуцкий (политик), руслан бальбек, telegram (приложение), госдума рф