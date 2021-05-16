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В Госдуме назвали доклад ЕП об отношениях с Россией словоблудием
В Госдуме назвали доклад ЕП об отношениях с Россией словоблудием
В Госдуме прокомментировали проект доклада Европарламента о пяти принципах выстраивания отношений с Россией. РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T17:18
2021-05-16T17:18
россия
европарламент
леонид слуцкий (политик)
руслан бальбек
telegram (приложение)
госдума рф
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Госдуме прокомментировали проект доклада Европарламента о пяти принципах выстраивания отношений с Россией.Евродепутаты, в частности, предлагают в рамках "поддержки демократии" противостоять "русскоязычной пропаганде". Кроме того, руководству ЕС рекомендуется не признавать легитимность нового состава Госдумы, если сентябрьские выборы объявят сфальсифицированными.Как заявил РИА Новости депутат Руслан Бальбек, комментируя документ, это "очередное политическое словоблудие".Кроме того, он пообещал зеркальный ответ, если российские институты власти не будут признаны.В свою очередь, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале выразил возмущение проектом доклада ЕП. Он подчеркнул, что "избирательная кампания даже не стартовала, но уже объявляется мобилизация по признанию ее результатов сфальфицированными".Он призвал задуматься об адекватности европейских "партнеров и коллег" в свете этого "очередного русофобского" документа.
https://ria.ru/20210510/evrosoyuz-1731680085.html
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россия, европарламент, леонид слуцкий (политик), руслан бальбек, telegram (приложение), госдума рф

В Госдуме назвали доклад ЕП об отношениях с Россией словоблудием

17:18 16.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Госдуме прокомментировали проект доклада Европарламента о пяти принципах выстраивания отношений с Россией.
Евродепутаты, в частности, предлагают в рамках "поддержки демократии" противостоять "русскоязычной пропаганде". Кроме того, руководству ЕС рекомендуется не признавать легитимность нового состава Госдумы, если сентябрьские выборы объявят сфальсифицированными.
Как заявил РИА Новости депутат Руслан Бальбек, комментируя документ, это "очередное политическое словоблудие".
"И демократии им мало, и независимость наша не устраивает, и каналы наши не то говорят. Интересно, эти господа хоть когда-нибудь бывают довольны?" — сказал политик.
Кроме того, он пообещал зеркальный ответ, если российские институты власти не будут признаны.
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В свою очередь, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале выразил возмущение проектом доклада ЕП. Он подчеркнул, что "избирательная кампания даже не стартовала, но уже объявляется мобилизация по признанию ее результатов сфальфицированными".
"Россия обязательно пригласит независимых международных наблюдателей, у которых будут все возможности убедиться в проведении выборов по демократическим стандартам, прозрачно и честно. Все планы по объявлению нового созыва Государственной Думы нелегитимным потерпят сокрушительное фиаско", — отметил политик.
Он призвал задуматься об адекватности европейских "партнеров и коллег" в свете этого "очередного русофобского" документа.
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РоссияЕвропарламентЛеонид Слуцкий (политик)Руслан БальбекTelegram (приложение)Госдума РФ
 
 
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