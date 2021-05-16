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"Мировой лидер". Американское СМИ высказалось об "огромной силе России"
"Мировой лидер". Американское СМИ высказалось об "огромной силе России"
Американский портал 19FortyFive составил рейтинг сильнейших держав, основываясь на количестве танков. Автор статьи Питер Сичиу назвал Россию "мировым танковым... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T17:27
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Американский портал 19FortyFive составил рейтинг сильнейших держав, основываясь на количестве танков. Автор статьи Питер Сичиу назвал Россию "мировым танковым лидером"."В случае необходимости Россия сможет развернуть огромные силы", — говорится в материале.Вторую позицию, согласно публикации, занимает Северная Корея. Автор отметил, что танковый парк Пхеньяна насчитывает около шести тысяч единиц боевой техники.США, в свою очередь, заняли в этом рейтинге третье место. На четвертом и пятом разместились Индия и Сирия соответственно.В феврале Минобороны заявило, что до конца года российские Сухопутные войска получат более 800 единиц бронетехники. В частности, в войска поступят более 90 современных танков Т-72Б3 и Т-72Б3М.
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россия, т-72б3м, т-72б3, сша, безопасность, в мире

"Мировой лидер". Американское СМИ высказалось об "огромной силе России"

17:27 16.05.2021 (обновлено: 18:01 16.05.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкТанк Т-72Б3 на репетиции парада к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Танк Т-72Б3 на репетиции парада к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Американский портал 19FortyFive составил рейтинг сильнейших держав, основываясь на количестве танков. Автор статьи Питер Сичиу назвал Россию "мировым танковым лидером".
"В случае необходимости Россия сможет развернуть огромные силы", — говорится в материале.
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Вторую позицию, согласно публикации, занимает Северная Корея. Автор отметил, что танковый парк Пхеньяна насчитывает около шести тысяч единиц боевой техники.
США, в свою очередь, заняли в этом рейтинге третье место. На четвертом и пятом разместились Индия и Сирия соответственно.
В феврале Минобороны заявило, что до конца года российские Сухопутные войска получат более 800 единиц бронетехники. В частности, в войска поступят более 90 современных танков Т-72Б3 и Т-72Б3М.
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