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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210516/koronavirus-1732507210.html
В России за сутки умер 391 пациент с коронавирусом
В России за сутки умер 391 пациент с коронавирусом
За сутки в РФ подтверждена 391 смерть пациентов с COVID-19, за все время - 115 871, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T11:20
2021-05-16T11:20
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
москва
воронежская область
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждена 391 смерть пациентов с COVID-19, за все время - 115 871, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждена 391 смерть... За весь период по России умер 115 871 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 56, Санкт-Петербурге - 36, Воронежской области - 25.
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россия, здоровье - общество, москва, воронежская область

В России за сутки умер 391 пациент с коронавирусом

11:20 16.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик и пациент в приемном отделении городской клинической больницы №40 в Москве
Медик и пациент в приемном отделении городской клинической больницы №40 в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждена 391 смерть пациентов с COVID-19, за все время - 115 871, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждена 391 смерть... За весь период по России умер 115 871 человек", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве - 56, Санкт-Петербурге - 36, Воронежской области - 25.
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