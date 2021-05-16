https://ria.ru/20210516/koronavirus-1732507210.html
В России за сутки умер 391 пациент с коронавирусом
В России за сутки умер 391 пациент с коронавирусом
За сутки в РФ подтверждена 391 смерть пациентов с COVID-19, за все время - 115 871, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T11:20
2021-05-16T11:20
2021-05-16T11:20
распространение коронавируса
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждена 391 смерть пациентов с COVID-19, за все время - 115 871, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждена 391 смерть... За весь период по России умер 115 871 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 56, Санкт-Петербурге - 36, Воронежской области - 25.
https://ria.ru/20210514/koronavirus-1732250773.html
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