https://ria.ru/20210516/ipoteka-1732496349.html

Россияне рассказали, какой первый взнос по ипотеке могут себе позволить

Россияне рассказали, какой первый взнос по ипотеке могут себе позволить

Больше половины россиян (54%), оформляющих ипотеку, могут внести не более 20% от стоимости приобретаемого жилья в рамках первоначального взноса, говорится в... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T08:34

2021-05-16T08:34

2021-05-16T14:18

москва

московская область (подмосковье)

тюмень

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Больше половины россиян (54%), оформляющих ипотеку, могут внести не более 20% от стоимости приобретаемого жилья в рамках первоначального взноса, говорится в исследовании портала Online-Ipoteka, которое есть в распоряжении РИА Новости."Тридцать семь процентов оплачивают от 20% до 50% стоимости приобретаемой недвижимости, только девять процентов — более 50%", — отметили аналитики.По данным компании, 37% респондентов откладывают на первый взнос около 30% от суммы ежемесячного дохода, 39% россиян — от 30 до 40% ежемесячных заработков, при этом большую часть зарплаты готовы откладывать на ипотеку всего 5% опрошенных.Больше всего заемщиков, вносящих более половины суммы от стоимости жилья в качестве первого взноса, проживают в Магадане, Омске и Тюмени. В Москве и Московской области оплатить больше 50% от цены приобретаемой недвижимости могут позволить себе 16% и 22% заемщиков соответственно. При этом лишь 10% опрошенных в Санкт-Петербурге, Сочи и Екатеринбурге готовы предоставить в качестве первого взноса больше половины от стоимости покупки.Компания провела исследование в мае, в нем приняло участие 7500 потребителей финансовых услуг по всей России.

https://ria.ru/20210515/kvartira-1732416693.html

https://realty.ria.ru/20210513/ipoteka-1732167392.html

москва

московская область (подмосковье)

тюмень

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московская область (подмосковье), тюмень