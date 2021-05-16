Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210516/ipoteka-1732496349.html
Россияне рассказали, какой первый взнос по ипотеке могут себе позволить
Россияне рассказали, какой первый взнос по ипотеке могут себе позволить
Больше половины россиян (54%), оформляющих ипотеку, могут внести не более 20% от стоимости приобретаемого жилья в рамках первоначального взноса, говорится в... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T08:34
2021-05-16T14:18
москва
московская область (подмосковье)
тюмень
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593460014_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7dd9e8fd2c3081f537a94a644e0f7ebc.jpg
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Больше половины россиян (54%), оформляющих ипотеку, могут внести не более 20% от стоимости приобретаемого жилья в рамках первоначального взноса, говорится в исследовании портала Online-Ipoteka, которое есть в распоряжении РИА Новости."Тридцать семь процентов оплачивают от 20% до 50% стоимости приобретаемой недвижимости, только девять процентов — более 50%", — отметили аналитики.По данным компании, 37% респондентов откладывают на первый взнос около 30% от суммы ежемесячного дохода, 39% россиян — от 30 до 40% ежемесячных заработков, при этом большую часть зарплаты готовы откладывать на ипотеку всего 5% опрошенных.Больше всего заемщиков, вносящих более половины суммы от стоимости жилья в качестве первого взноса, проживают в Магадане, Омске и Тюмени. В Москве и Московской области оплатить больше 50% от цены приобретаемой недвижимости могут позволить себе 16% и 22% заемщиков соответственно. При этом лишь 10% опрошенных в Санкт-Петербурге, Сочи и Екатеринбурге готовы предоставить в качестве первого взноса больше половины от стоимости покупки.Компания провела исследование в мае, в нем приняло участие 7500 потребителей финансовых услуг по всей России.
https://ria.ru/20210515/kvartira-1732416693.html
https://realty.ria.ru/20210513/ipoteka-1732167392.html
москва
московская область (подмосковье)
тюмень
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593460014_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cda2965655b857cb67071b90de09010d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, московская область (подмосковье), тюмень

Россияне рассказали, какой первый взнос по ипотеке могут себе позволить

08:34 16.05.2021 (обновлено: 14:18 16.05.2021)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкИпотека
Ипотека - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Больше половины россиян (54%), оформляющих ипотеку, могут внести не более 20% от стоимости приобретаемого жилья в рамках первоначального взноса, говорится в исследовании портала Online-Ipoteka, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Тридцать семь процентов оплачивают от 20% до 50% стоимости приобретаемой недвижимости, только девять процентов — более 50%", — отметили аналитики.
Ключи от квартиры. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
Вчера, 09:30
Россиянам рассказали, где купить однушку до полутора миллионов рублей
По данным компании, 37% респондентов откладывают на первый взнос около 30% от суммы ежемесячного дохода, 39% россиян — от 30 до 40% ежемесячных заработков, при этом большую часть зарплаты готовы откладывать на ипотеку всего 5% опрошенных.
Больше всего заемщиков, вносящих более половины суммы от стоимости жилья в качестве первого взноса, проживают в Магадане, Омске и Тюмени. В Москве и Московской области оплатить больше 50% от цены приобретаемой недвижимости могут позволить себе 16% и 22% заемщиков соответственно. При этом лишь 10% опрошенных в Санкт-Петербурге, Сочи и Екатеринбурге готовы предоставить в качестве первого взноса больше половины от стоимости покупки.
Города России. Челябинск - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 16:26
Хуснуллин: с начала года банки выдали более 1,7 трлн рублей ипотеки
Компания провела исследование в мае, в нем приняло участие 7500 потребителей финансовых услуг по всей России.
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)Тюмень
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33Москвичей предупредили о возвращении погоды столетней давности
02:25"Известия": в правительстве предложили расширить применение маткапитала
02:19Армия Израиля сообщила об авиатаке по сектору Газа
02:15Аналитик рассказал, как купить биткоин за тысячу долларов
02:12Блинкен планирует обсудить "Северный поток — 2" на встрече с Лавровым
02:10Диетолог назвал лучшее время для завтрака
02:07NYT: Билл Гейтс приглашал на свидание подчиненных за спиной у жены
01:37Сенатор Пушков указал на ошибку Зеленского и напомнил про историю Украины
01:29Российский дипломат заявил об "опасной эпохе" в отношениях с Западом
01:15Финансисты рассказали, чем можно заменить доллар
01:07Роспотребнадзор дал советы, как не перегреться в жару
00:55На западе Москвы загорелось офисное здание
00:41Постпред Израиля в ООН назвал причину обострения конфликта с ХАМАС
00:34При стрельбе в Торонто погиб один человек
00:30После обрушения трибуны синагоги в Израиле госпитализировали 219 человек
00:26"Репортеры без границ" обвинили Израиль в преступлениях против Газы
00:21Сан-Марино открывает сезон вакцинного туризма со "Спутником V"
00:02Глава МИД Палестины сравнил Израиль с вооруженным вором
23:52В РПЦ рассказали об обратной стороне "триумфа" украинских раскольников
23:41Почти 40 тысяч палестинцев обратились за временным убежищем в ООН
Лента новостейМолния