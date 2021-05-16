https://ria.ru/20210516/erdogan-1732534271.html

Эрдоган призвал мировое сообщество преподать урок Израилю

Эрдоган призвал мировое сообщество преподать урок Израилю

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с иранским коллегой Хасаном Роухани заявил, что международное сообщество должно преподать Израилю... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T17:17

2021-05-16T17:17

2021-05-16T22:22

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

турция

реджеп тайип эрдоган

палестина

израиль

в мире

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АНКАРА, 16 мая — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с иранским коллегой Хасаном Роухани заявил, что международное сообщество должно преподать Израилю урок в связи с его нападениями на Палестину.Эрдоган подчеркнул также необходимость объединения усилий исламских стран в вопросе Палестины.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на 16 мая, с начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены 2,9 тысячи ракет, 1150 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Израиль в ответ нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 181, среди жертв 52 ребенка.

https://ria.ru/20210513/palestina-1732056926.html

турция

палестина

израиль

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, турция, реджеп тайип эрдоган, палестина, израиль, в мире