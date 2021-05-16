Эрдоган призвал мировое сообщество преподать урок Израилю
17:17 16.05.2021 (обновлено: 22:22 16.05.2021)
© AP Photo / Presidential Press Service Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с журналистами
© AP Photo / Presidential Press Service
АНКАРА, 16 мая — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с иранским коллегой Хасаном Роухани заявил, что международное сообщество должно преподать Израилю урок в связи с его нападениями на Палестину.
"Я провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани, мы обсудили нападения Израиля на Палестину и отношения между Турцией и Ираном. Я отметил, что Турция наиболее жестко реагирует на нападения Израиля на Палестину и продолжает это делать, а также подчеркнул, что международное сообщество должно преподать Израилю сильный сдерживающий урок перед лицом этих безрассудных нападений", — написал Эрдоган в своем Telegram-канале.
Эрдоган подчеркнул также необходимость объединения усилий исламских стран в вопросе Палестины.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на 16 мая, с начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены 2,9 тысячи ракет, 1150 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли десять человек, около 50 серьезно ранены. Израиль в ответ нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 181, среди жертв 52 ребенка.
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