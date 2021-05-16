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По делу о краже из "самолета Судного дня" назначили новые экспертизы
По делу о краже из "самолета Судного дня" назначили новые экспертизы
Следователи назначили дополнительные экспертизы по делу о краже аппаратуры из "самолета Судного дня" Ил-80 в Таганроге, сообщила РИА Новости в воскресенье... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T13:05
2021-05-16T13:05
ил-86
ростовская область
таганрог
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мая – РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи назначили дополнительные экспертизы по делу о краже аппаратуры из "самолета Судного дня" Ил-80 в Таганроге, сообщила РИА Новости в воскресенье адвокат подозреваемого Ольга Бояркина."Назначены дополнительные экспертизы, в частности, следов обуви, обнаруженных в самолете", - сказала она. Бояркина добавила, что результаты ожидаются примерно через месяц. Срок содержания подозреваемого по делу Жоры Хачунца истекает 5 июня.В начале декабря прошлого года правоохранители сообщили, что неизвестные вскрыли грузовой люк и украли аппаратуру из "самолета Судного дня", находившегося на аэродроме ТАНТК имени Бериева в Ростовской области на ремонте. По данным полиции, было похищено имущество на сумму более 1 миллиона рублей. Уголовное дело возбудили по статье "кража".Ил-80 - командный пункт, созданный на основе лайнера Ил-86. Он предназначен для управления войсками в условиях ядерной войны, поэтому такие воздушные суда на Западе получили название самолета "Судного дня".
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ил-86, ростовская область, таганрог, происшествия

По делу о краже из "самолета Судного дня" назначили новые экспертизы

13:05 16.05.2021
 
CC BY-SA 2.0 / Dmitry Terekhov / Воздушный командный пункт Ил-80 (Ил-86 ВКП)
Воздушный командный пункт Ил-80 (Ил-86 ВКП) - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
CC BY-SA 2.0 / Dmitry Terekhov /
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мая – РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи назначили дополнительные экспертизы по делу о краже аппаратуры из "самолета Судного дня" Ил-80 в Таганроге, сообщила РИА Новости в воскресенье адвокат подозреваемого Ольга Бояркина.
"Назначены дополнительные экспертизы, в частности, следов обуви, обнаруженных в самолете", - сказала она. Бояркина добавила, что результаты ожидаются примерно через месяц. Срок содержания подозреваемого по делу Жоры Хачунца истекает 5 июня.
В начале декабря прошлого года правоохранители сообщили, что неизвестные вскрыли грузовой люк и украли аппаратуру из "самолета Судного дня", находившегося на аэродроме ТАНТК имени Бериева в Ростовской области на ремонте. По данным полиции, было похищено имущество на сумму более 1 миллиона рублей. Уголовное дело возбудили по статье "кража".
Ил-80 - командный пункт, созданный на основе лайнера Ил-86. Он предназначен для управления войсками в условиях ядерной войны, поэтому такие воздушные суда на Западе получили название самолета "Судного дня".
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