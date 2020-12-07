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В Ростовской области обокрали "самолет Судного дня"
В Ростовской области обокрали "самолет Судного дня"
Неизвестные вскрыли грузовой люк и украли аппаратуру из "самолета Судного дня" на аэродроме в Ростовской области. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T18:35
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ил-86
ростовская область
таганрог
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 дек — РИА Новости, Юлия Насулина. Неизвестные вскрыли грузовой люк и украли аппаратуру из "самолета Судного дня" на аэродроме в Ростовской области.Как сообщил РИА Новости представитель управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, в полицию обратился представитель Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева.Собеседник агентства добавил, что проводится проверка. Источник РИА Новости сообщил, что речь идет о самолете Ил-80, который проходил техобслуживание, из него пропала радиоаппаратура. Ил-80 — командный пункт, созданный на основе лайнера Ил-86. Он предназначен для управления войсками в условиях ядерной войны, его называют "самолетом Судного дня".ТАНТК имени Бериева входит в Объединенную авиастроительную корпорацию и специализируется на разработке, производстве, модернизации и ремонте самолетов-амфибий и авиационных комплексов спецназначения.
https://ria.ru/20201026/samolet-sudnogo-dnya-1581159587.html
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ил-86, ростовская область, таганрог, происшествия

В Ростовской области обокрали "самолет Судного дня"

18:35 07.12.2020 (обновлено: 18:53 07.12.2020)
 
CC BY-SA 2.0 / Dmitry Terekhov / Воздушный командный пункт Ил-80 (Ил-86 ВКП)
Воздушный командный пункт Ил-80 (Ил-86 ВКП) - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
CC BY-SA 2.0 / Dmitry Terekhov /
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 дек — РИА Новости, Юлия Насулина. Неизвестные вскрыли грузовой люк и украли аппаратуру из "самолета Судного дня" на аэродроме в Ростовской области.
Как сообщил РИА Новости представитель управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, в полицию обратился представитель Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева.
Собеседник агентства добавил, что проводится проверка.
Источник РИА Новости сообщил, что речь идет о самолете Ил-80, который проходил техобслуживание, из него пропала радиоаппаратура.
Ил-80 — командный пункт, созданный на основе лайнера Ил-86. Он предназначен для управления войсками в условиях ядерной войны, его называют "самолетом Судного дня".
ТАНТК имени Бериева входит в Объединенную авиастроительную корпорацию и специализируется на разработке, производстве, модернизации и ремонте самолетов-амфибий и авиационных комплексов спецназначения.
Воздушный командный пункт Ил-80 (Ил-86 ВКП) во время празднования 100-летия авиации России в Жуковском - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
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Ил-86Ростовская областьТаганрогПроисшествия
 
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