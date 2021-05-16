https://ria.ru/20210516/bespilotnik-1732530697.html

ЛНР обвинила Украину в препятствовании работе беспилотников ОБСЕ

ЛНР обвинила Украину в препятствовании работе беспилотников ОБСЕ

Украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) продолжают препятствовать работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ,... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T16:36

2021-05-16T16:36

2021-05-16T16:36

яков осадчий

ситуация в днр и лнр

леонид пасечник

обсе

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

минск

оон

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ЛУГАНСК, 16 мая - РИА Новости. Украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) продолжают препятствовать работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий.Ранее в миссии ОБСЕ заявили РИА Новости, что в Донбассе ее сотрудники практически каждый день сталкиваются с ограничениями и препятствиями, несмотря на то, что свобода передвижения предусмотрена как мандатом миссии, так и минскими соглашениями. В СММ сообщили, что ее беспилотники подвергаются воздействию помех сигналу во время полетов по обе стороны линии соприкосновения. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил РИА Новости, что Народная милиция не предпринимает действий против беспилотников наблюдателей ОБСЕ.По словам Осадчего, чтобы помешать наблюдателям ОБСЕ фиксировать запрещенное минскими соглашениями вооружение у линии соприкосновения, украинское командование усилило 80-ю бригаду ВС Украины батальоном радиоэлектронной борьбы."Задачей прибывшей группы является подавление каналов управления и навигации беспилотник миссии ОБСЕ во время их пролетов над населенным пунктом Счастье (под контролем ВС Украины - ред.)", - заявил представитель Народной милиции ЛНР.Он уточнил, что по данным Народной милиции, из-за несогласованных действий украинские силовики подавили каналы управления своего же беспилотника."Потерявший сигнал управления беспилотник совершил аварийную посадку на противопехотное минное поле", - дополнил Осадчий.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

https://ria.ru/20210426/donbass-1729868442.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яков осадчий, ситуация в днр и лнр, леонид пасечник, обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, минск, оон, в мире